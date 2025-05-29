https://ukraina.ru/20250529/si-vis-pacem-para-bellum-ot-es-i-odkb-protivniki-gotovyatsya-k-bezopasnoy-skhvatke--1063495085.html

"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"

"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке" - 29.05.2025 Украина.ру

"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в одном из интервью довольно четко обрисовал возможное развитие отношений между ЕС, Украиной и Россией, если ситуация уйдет из-под контроля во взаимные удары или сознательно будет подведена к горячей эскалации.

2025-05-29T17:19

2025-05-29T17:19

2025-05-29T17:19

ес

украина

еврокомиссия

война

вооружения

всу

германия

фридрих мерц

нато

дональд трамп

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Например, когда Германия таки решится и поставит неонацистскому режиму в Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а тот (режим) совершенно безбашенно начнет наносить удары вглубь по российской территории, целясь в жилые кварталы и объекты сосцкультбыта, транспортную и энергетическую инфраструктуру.Вот тогда, по мнению Коротченко, "есть только один способ реагирования — задействовать ракетный комплекс "Орешник" с целью уничтожения завода-изготовителя крылатых ракет Taurus в Германии. Он находится в безлюдной местности, вдали от городской застройки. Удары необходимо нанести в вечернее, либо в ночное время".Сейчас ситуация как бы зависла. Правительство агрессивного канцлера Фрица Мерца, кажется, ищет обходные пути, как и ракеты поставить и при этом на российскую ответку не нарваться. То есть хочет, чтобы ракеты пошли и ударили по России, но чтобы при этом они считались украинскими. Не навлекли на Германию "Орешники". Дали ей передышку для восстановления ВПК и наращивания его мощностей в нужном объеме. И точно такое же отношение к конфликту на сегодняшней стадии и у большинства евростран, не считая, конечно, нарванных "тигров" из "Трибалтийских вымиратов" – Латвии, Литвы и Эстонии, которым, похоже, в русофобском фанатичном раже все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило…Но стороны тем не менее основательно и системно готовятся к войне, ибо война как средство решения возникших проблем по-прежнему остается актуальной.Например, 25 мая 2025 года Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe – SAFE) на общую сумму 150 млрд евро. Польский министр по делам ЕС Адам Шлапка по этому поводу резюмировал: "Мы приняли первую масштабную оборонную инвестиционную программу на уровне ЕС. Это беспрецедентный инструмент, который усилит нашу обороноспособность и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла".Главная особенность SAFE в том, что он – всего лишь часть анонсированного Еврокомиссией (ЕК) плана по перевооружению Европы общим объемом 800 млрд евро, который был окончательно утвержден 19 марта сего года в виде новой оборонной стратегии "Перевооружение Европы" (ReArm EU – ПереВооружить ЕС). Но потом ряд стран сообщества во главе с Испанией целомудренно и трусливо попросили сменить название на менее воинственное, чтобы было легче "продать" эту программу избирателям и уйти от обвинений в попытках бросить континент в войну.Теперь стратегия называется "Готовность 2030", но по-прежнему предусматривает привлечение порядка 800 млрд евро в течение четырех лет. И вот большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд евро), еще 150 млрд евро планируют задействовать в виде кредитов, которые и пустить на возрождение национальных ВПК стран-членов."Готовность 2030" предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП. А чтобы страны легче и охотнее брали кредиты ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для них и перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Мол, какие региона, когда "Путин напал".Второй момент: стратегия и фонд – история исключительно милитарная. SAFE будет финансироваться за счет совместных заимствований и будет выделять кредиты государствам-членам Евросоюза и другим странам, в том числе Украине, для реализации проектов по укреплению обороноспособности и стимулированию европейской оборонной промышленности. А чтобы займы под кредиты шли легче и была надежда их возвращения, они будут долгосрочными и гарантированными всей мощью и статусом ЕС. Такая схема разработчикам стратегии и организаторам фонда кажется надежнее, нежели гарантии займов от отдельных евростран. Кредитный рейтинг ЕС все же значительно лучше, чем у отдельных стран ЕС.Это очень важно хотя бы потому, что каждая из стран ЕС, получившая средства из SAFE, будет обязана полностью выплатить эти деньги в рамках погашения займа. Но, как запланировали организаторы фонда, смогут это сделать на более льготных условиях, чем если бы они брали деньги в долг сами.Во-вторых, все средства пойдут исключительно на оружие. Приоритетами военного производства, на которые деньги из фонда будут выделяться в первую очередь, Совет ЕС назвал боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, особенно дальнобойные высокоточные ударные системы, снаряжение для сухопутных войск, включая экипировку, вооружение и защитные средства пехоты.И, конечно же, приоритетом приоритетов названо производство и создание средств ПВО и ПРО, воздушных, морских и подводных беспилотников, военно-транспортной и заправочной авиации, спутниковых военных средств, кибернетических возможностей, включая искусственный интеллект и средства РЭБ. Потому что конфликт в Украине показал: нынешняя война – это война в воздухе, но дронов. И у кого дронов и БПЛА больше и они разнообразнее, тот и в выигрыше.В-третьих, – и это немаловажно! – сегодня военная политика и военная промышленность стран ЕС остается практически полностью под национальным контролем. Однако благодаря выделению льгот под займы и кредиты, Еврокомиссия получает обширный контроль над национальными инвестициями в военную промышленность, поскольку все планы этих инвестиций должны быть согласованы с Брюсселем, и именно ЕК будет в конечном счете распределять эти деньги. И контролировать как их использование, так и возвращение. Если будет кому возвращать после плодотворной работы "Орешников"…А самым главным для России является то, что SAFE не просто открыт для Украины, но и, в принципе, организован для того, чтобы помогать ей воевать до пресловутого последнего украинца. Фонд – это на время той передышки, которую ЕС и НАТО хотят получить от переговоров о мире, которые запланированы на 2 июня сего года в Стамбуле. Так и сказано в решении: будет "оказана военная помощь Украине".И, ясное дело, тут не обошлось без США. И прямого, и косвенного влияния американского фактора. Брюссель стал сомневаться, что может рассчитывать на защиту Вашингтона, когда президентом США стал Дональд Трамп, который откровенно презирает и Европу, и европейцев, считая их нахлебниками Америки. Кроме того, американский президент неоднократно критиковал страны ЕС за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и угрожал выходом США из Альянса.Вот сразу же после возвращения Трампа в Белый дом Евросоюз и приступил к разработке плана по наращиванию собственных оборонных возможностей. И разработал, как видим.И военная ситуация в Европе остается взрывоопасной. По итогам 2024 года расходы ЕС на оборону составили 326 млрд евро, или 1,9% ВВП. Две трети членов НАТО достигли целевого показателя для трат на военные нужды в 2% ВВП. А Трамп ставит новые рубежи – до 5% ВВП, и Европе есть куда "расти". И она, увы, будет милитаризироваться…И, увы или слава Богу, не она одна. Уже 28 мая 2025 года на заседании представителей оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке был одобрен план военного сотрудничества в рамках организации на 2026—2030 годы. В заседании Совета министров обороны в Бишкеке приняли участие министры обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, генеральный секретарь ОДКБ, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации.Чем не ответочка России и ее союзников на форсированное вооружение Европы?Как сообщил пресс-служба Минобороны Кыргызстана, на этой встрече министры обороны также обсудили вопрос о деятельности коллективных сил организации. И пришли к выводу, что они "будут успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ".А глава Минобороны Киргизии Руслан Мукамбетов по итогам заседания резюмировал: "Результаты нашего очередного заседания еще раз подтвердили единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности".И, конечно же, самым циничным в этом деле является то, что европейцы для оповещения о работе в своих СМИ используют исключительно акроним (сокращение со смыслом) SAFE, представляя его как слово "безопасный".А может быть, в этом есть и другой невольный и скрытый смысл. Военные приготовления – это, конечно, шаги к войне. Но, с другой стороны, если их параллельно и заблаговременно делают потенциальные противники и становятся при этом одинаково сильными, то здравый смысл может предотвратить войну. Потому что, по логике, никто не должен хотеть погибнуть в Третьей мировой войне, которая рискует стать ядерной и уничтожит планету.О перевооружении Европы читайте в статье Владимира Скачко Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html

https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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