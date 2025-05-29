"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке" - 29.05.2025 Украина.ру
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"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"
"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке" - 29.05.2025 Украина.ру
"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в одном из интервью довольно четко обрисовал возможное развитие отношений между ЕС, Украиной и Россией, если ситуация уйдет из-под контроля во взаимные удары или сознательно будет подведена к горячей эскалации.
2025-05-29T17:19
2025-05-29T17:19
ес
украина
еврокомиссия
война
вооружения
всу
германия
фридрих мерц
нато
дональд трамп
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Например, когда Германия таки решится и поставит неонацистскому режиму в Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а тот (режим) совершенно безбашенно начнет наносить удары вглубь по российской территории, целясь в жилые кварталы и объекты сосцкультбыта, транспортную и энергетическую инфраструктуру.Вот тогда, по мнению Коротченко, "есть только один способ реагирования — задействовать ракетный комплекс "Орешник" с целью уничтожения завода-изготовителя крылатых ракет Taurus в Германии. Он находится в безлюдной местности, вдали от городской застройки. Удары необходимо нанести в вечернее, либо в ночное время".Сейчас ситуация как бы зависла. Правительство агрессивного канцлера Фрица Мерца, кажется, ищет обходные пути, как и ракеты поставить и при этом на российскую ответку не нарваться. То есть хочет, чтобы ракеты пошли и ударили по России, но чтобы при этом они считались украинскими. Не навлекли на Германию "Орешники". Дали ей передышку для восстановления ВПК и наращивания его мощностей в нужном объеме. И точно такое же отношение к конфликту на сегодняшней стадии и у большинства евростран, не считая, конечно, нарванных "тигров" из "Трибалтийских вымиратов" – Латвии, Литвы и Эстонии, которым, похоже, в русофобском фанатичном раже все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило…Но стороны тем не менее основательно и системно готовятся к войне, ибо война как средство решения возникших проблем по-прежнему остается актуальной.Например, 25 мая 2025 года Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe – SAFE) на общую сумму 150 млрд евро. Польский министр по делам ЕС Адам Шлапка по этому поводу резюмировал: "Мы приняли первую масштабную оборонную инвестиционную программу на уровне ЕС. Это беспрецедентный инструмент, который усилит нашу обороноспособность и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла".Главная особенность SAFE в том, что он – всего лишь часть анонсированного Еврокомиссией (ЕК) плана по перевооружению Европы общим объемом 800 млрд евро, который был окончательно утвержден 19 марта сего года в виде новой оборонной стратегии "Перевооружение Европы" (ReArm EU – ПереВооружить ЕС). Но потом ряд стран сообщества во главе с Испанией целомудренно и трусливо попросили сменить название на менее воинственное, чтобы было легче "продать" эту программу избирателям и уйти от обвинений в попытках бросить континент в войну.Теперь стратегия называется "Готовность 2030", но по-прежнему предусматривает привлечение порядка 800 млрд евро в течение четырех лет. И вот большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд евро), еще 150 млрд евро планируют задействовать в виде кредитов, которые и пустить на возрождение национальных ВПК стран-членов."Готовность 2030" предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП. А чтобы страны легче и охотнее брали кредиты ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для них и перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Мол, какие региона, когда "Путин напал".Второй момент: стратегия и фонд – история исключительно милитарная. SAFE будет финансироваться за счет совместных заимствований и будет выделять кредиты государствам-членам Евросоюза и другим странам, в том числе Украине, для реализации проектов по укреплению обороноспособности и стимулированию европейской оборонной промышленности. А чтобы займы под кредиты шли легче и была надежда их возвращения, они будут долгосрочными и гарантированными всей мощью и статусом ЕС. Такая схема разработчикам стратегии и организаторам фонда кажется надежнее, нежели гарантии займов от отдельных евростран. Кредитный рейтинг ЕС все же значительно лучше, чем у отдельных стран ЕС.Это очень важно хотя бы потому, что каждая из стран ЕС, получившая средства из SAFE, будет обязана полностью выплатить эти деньги в рамках погашения займа. Но, как запланировали организаторы фонда, смогут это сделать на более льготных условиях, чем если бы они брали деньги в долг сами.Во-вторых, все средства пойдут исключительно на оружие. Приоритетами военного производства, на которые деньги из фонда будут выделяться в первую очередь, Совет ЕС назвал боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, особенно дальнобойные высокоточные ударные системы, снаряжение для сухопутных войск, включая экипировку, вооружение и защитные средства пехоты.И, конечно же, приоритетом приоритетов названо производство и создание средств ПВО и ПРО, воздушных, морских и подводных беспилотников, военно-транспортной и заправочной авиации, спутниковых военных средств, кибернетических возможностей, включая искусственный интеллект и средства РЭБ. Потому что конфликт в Украине показал: нынешняя война – это война в воздухе, но дронов. И у кого дронов и БПЛА больше и они разнообразнее, тот и в выигрыше.В-третьих, – и это немаловажно! – сегодня военная политика и военная промышленность стран ЕС остается практически полностью под национальным контролем. Однако благодаря выделению льгот под займы и кредиты, Еврокомиссия получает обширный контроль над национальными инвестициями в военную промышленность, поскольку все планы этих инвестиций должны быть согласованы с Брюсселем, и именно ЕК будет в конечном счете распределять эти деньги. И контролировать как их использование, так и возвращение. Если будет кому возвращать после плодотворной работы "Орешников"…А самым главным для России является то, что SAFE не просто открыт для Украины, но и, в принципе, организован для того, чтобы помогать ей воевать до пресловутого последнего украинца. Фонд – это на время той передышки, которую ЕС и НАТО хотят получить от переговоров о мире, которые запланированы на 2 июня сего года в Стамбуле. Так и сказано в решении: будет "оказана военная помощь Украине".И, ясное дело, тут не обошлось без США. И прямого, и косвенного влияния американского фактора. Брюссель стал сомневаться, что может рассчитывать на защиту Вашингтона, когда президентом США стал Дональд Трамп, который откровенно презирает и Европу, и европейцев, считая их нахлебниками Америки. Кроме того, американский президент неоднократно критиковал страны ЕС за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и угрожал выходом США из Альянса.Вот сразу же после возвращения Трампа в Белый дом Евросоюз и приступил к разработке плана по наращиванию собственных оборонных возможностей. И разработал, как видим.И военная ситуация в Европе остается взрывоопасной. По итогам 2024 года расходы ЕС на оборону составили 326 млрд евро, или 1,9% ВВП. Две трети членов НАТО достигли целевого показателя для трат на военные нужды в 2% ВВП. А Трамп ставит новые рубежи – до 5% ВВП, и Европе есть куда "расти". И она, увы, будет милитаризироваться…И, увы или слава Богу, не она одна. Уже 28 мая 2025 года на заседании представителей оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке был одобрен план военного сотрудничества в рамках организации на 2026—2030 годы. В заседании Совета министров обороны в Бишкеке приняли участие министры обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, генеральный секретарь ОДКБ, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации.Чем не ответочка России и ее союзников на форсированное вооружение Европы?Как сообщил пресс-служба Минобороны Кыргызстана, на этой встрече министры обороны также обсудили вопрос о деятельности коллективных сил организации. И пришли к выводу, что они "будут успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ".А глава Минобороны Киргизии Руслан Мукамбетов по итогам заседания резюмировал: "Результаты нашего очередного заседания еще раз подтвердили единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности".И, конечно же, самым циничным в этом деле является то, что европейцы для оповещения о работе в своих СМИ используют исключительно акроним (сокращение со смыслом) SAFE, представляя его как слово "безопасный".А может быть, в этом есть и другой невольный и скрытый смысл. Военные приготовления – это, конечно, шаги к войне. Но, с другой стороны, если их параллельно и заблаговременно делают потенциальные противники и становятся при этом одинаково сильными, то здравый смысл может предотвратить войну. Потому что, по логике, никто не должен хотеть погибнуть в Третьей мировой войне, которая рискует стать ядерной и уничтожит планету.О перевооружении Европы читайте в статье Владимира Скачко Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html
https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html
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Владимир Скачко
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ес, украина, еврокомиссия, война, вооружения, всу, германия, фридрих мерц, нато, дональд трамп, сша, бпла, дроны, одкб, бишкек, киргизия, россия, таджикистан, белоруссия, казахстан, мнения, европа, игорь коротченко, владимир путин, евросоюз
ЕС, Украина, Еврокомиссия, война, вооружения, ВСУ, Германия, Фридрих Мерц, НАТО, Дональд Трамп, США, БПЛА, дроны, ОДКБ, Бишкек, Киргизия, Россия, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Мнения, Европа, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Евросоюз

"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"

17:19 29.05.2025
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в одном из интервью довольно четко обрисовал возможное развитие отношений между ЕС, Украиной и Россией, если ситуация уйдет из-под контроля во взаимные удары или сознательно будет подведена к горячей эскалации.
Например, когда Германия таки решится и поставит неонацистскому режиму в Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а тот (режим) совершенно безбашенно начнет наносить удары вглубь по российской территории, целясь в жилые кварталы и объекты сосцкультбыта, транспортную и энергетическую инфраструктуру.
Вот тогда, по мнению Коротченко, "есть только один способ реагирования — задействовать ракетный комплекс "Орешник" с целью уничтожения завода-изготовителя крылатых ракет Taurus в Германии. Он находится в безлюдной местности, вдали от городской застройки. Удары необходимо нанести в вечернее, либо в ночное время".
Сейчас ситуация как бы зависла. Правительство агрессивного канцлера Фрица Мерца, кажется, ищет обходные пути, как и ракеты поставить и при этом на российскую ответку не нарваться. То есть хочет, чтобы ракеты пошли и ударили по России, но чтобы при этом они считались украинскими. Не навлекли на Германию "Орешники". Дали ей передышку для восстановления ВПК и наращивания его мощностей в нужном объеме. И точно такое же отношение к конфликту на сегодняшней стадии и у большинства евростран, не считая, конечно, нарванных "тигров" из "Трибалтийских вымиратов" – Латвии, Литвы и Эстонии, которым, похоже, в русофобском фанатичном раже все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило…
Но стороны тем не менее основательно и системно готовятся к войне, ибо война как средство решения возникших проблем по-прежнему остается актуальной.
Например, 25 мая 2025 года Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe – SAFE) на общую сумму 150 млрд евро. Польский министр по делам ЕС Адам Шлапка по этому поводу резюмировал: "Мы приняли первую масштабную оборонную инвестиционную программу на уровне ЕС. Это беспрецедентный инструмент, который усилит нашу обороноспособность и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Главная особенность SAFE в том, что он – всего лишь часть анонсированного Еврокомиссией (ЕК) плана по перевооружению Европы общим объемом 800 млрд евро, который был окончательно утвержден 19 марта сего года в виде новой оборонной стратегии "Перевооружение Европы" (ReArm EU – ПереВооружить ЕС). Но потом ряд стран сообщества во главе с Испанией целомудренно и трусливо попросили сменить название на менее воинственное, чтобы было легче "продать" эту программу избирателям и уйти от обвинений в попытках бросить континент в войну.
Теперь стратегия называется "Готовность 2030", но по-прежнему предусматривает привлечение порядка 800 млрд евро в течение четырех лет. И вот большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд евро), еще 150 млрд евро планируют задействовать в виде кредитов, которые и пустить на возрождение национальных ВПК стран-членов.
"Готовность 2030" предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП. А чтобы страны легче и охотнее брали кредиты ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для них и перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Мол, какие региона, когда "Путин напал".
Второй момент: стратегия и фонд – история исключительно милитарная. SAFE будет финансироваться за счет совместных заимствований и будет выделять кредиты государствам-членам Евросоюза и другим странам, в том числе Украине, для реализации проектов по укреплению обороноспособности и стимулированию европейской оборонной промышленности. А чтобы займы под кредиты шли легче и была надежда их возвращения, они будут долгосрочными и гарантированными всей мощью и статусом ЕС. Такая схема разработчикам стратегии и организаторам фонда кажется надежнее, нежели гарантии займов от отдельных евростран. Кредитный рейтинг ЕС все же значительно лучше, чем у отдельных стран ЕС.
Это очень важно хотя бы потому, что каждая из стран ЕС, получившая средства из SAFE, будет обязана полностью выплатить эти деньги в рамках погашения займа. Но, как запланировали организаторы фонда, смогут это сделать на более льготных условиях, чем если бы они брали деньги в долг сами.
Во-вторых, все средства пойдут исключительно на оружие. Приоритетами военного производства, на которые деньги из фонда будут выделяться в первую очередь, Совет ЕС назвал боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, особенно дальнобойные высокоточные ударные системы, снаряжение для сухопутных войск, включая экипировку, вооружение и защитные средства пехоты.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 16:52
Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации УкраиныВладимир Зеленский с Украины посетил оцепленный полицейскими Берлин. Его встретил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Оба сообщили о запуске новой программы милитаризации Украины, которая якобы должна содействовать мирному урегулированию
И, конечно же, приоритетом приоритетов названо производство и создание средств ПВО и ПРО, воздушных, морских и подводных беспилотников, военно-транспортной и заправочной авиации, спутниковых военных средств, кибернетических возможностей, включая искусственный интеллект и средства РЭБ. Потому что конфликт в Украине показал: нынешняя война – это война в воздухе, но дронов. И у кого дронов и БПЛА больше и они разнообразнее, тот и в выигрыше.
В-третьих, – и это немаловажно! – сегодня военная политика и военная промышленность стран ЕС остается практически полностью под национальным контролем. Однако благодаря выделению льгот под займы и кредиты, Еврокомиссия получает обширный контроль над национальными инвестициями в военную промышленность, поскольку все планы этих инвестиций должны быть согласованы с Брюсселем, и именно ЕК будет в конечном счете распределять эти деньги. И контролировать как их использование, так и возвращение. Если будет кому возвращать после плодотворной работы "Орешников"…
А самым главным для России является то, что SAFE не просто открыт для Украины, но и, в принципе, организован для того, чтобы помогать ей воевать до пресловутого последнего украинца. Фонд – это на время той передышки, которую ЕС и НАТО хотят получить от переговоров о мире, которые запланированы на 2 июня сего года в Стамбуле. Так и сказано в решении: будет "оказана военная помощь Украине".
И, ясное дело, тут не обошлось без США. И прямого, и косвенного влияния американского фактора. Брюссель стал сомневаться, что может рассчитывать на защиту Вашингтона, когда президентом США стал Дональд Трамп, который откровенно презирает и Европу, и европейцев, считая их нахлебниками Америки. Кроме того, американский президент неоднократно критиковал страны ЕС за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и угрожал выходом США из Альянса.
Вот сразу же после возвращения Трампа в Белый дом Евросоюз и приступил к разработке плана по наращиванию собственных оборонных возможностей. И разработал, как видим.
И военная ситуация в Европе остается взрывоопасной. По итогам 2024 года расходы ЕС на оборону составили 326 млрд евро, или 1,9% ВВП. Две трети членов НАТО достигли целевого показателя для трат на военные нужды в 2% ВВП. А Трамп ставит новые рубежи – до 5% ВВП, и Европе есть куда "расти". И она, увы, будет милитаризироваться…
И, увы или слава Богу, не она одна. Уже 28 мая 2025 года на заседании представителей оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке был одобрен план военного сотрудничества в рамках организации на 2026—2030 годы. В заседании Совета министров обороны в Бишкеке приняли участие министры обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, генеральный секретарь ОДКБ, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации.
Чем не ответочка России и ее союзников на форсированное вооружение Европы?
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 19:30
Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружиеВизит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
Как сообщил пресс-служба Минобороны Кыргызстана, на этой встрече министры обороны также обсудили вопрос о деятельности коллективных сил организации. И пришли к выводу, что они "будут успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ".
А глава Минобороны Киргизии Руслан Мукамбетов по итогам заседания резюмировал: "Результаты нашего очередного заседания еще раз подтвердили единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности".
И, конечно же, самым циничным в этом деле является то, что европейцы для оповещения о работе в своих СМИ используют исключительно акроним (сокращение со смыслом) SAFE, представляя его как слово "безопасный".
А может быть, в этом есть и другой невольный и скрытый смысл. Военные приготовления – это, конечно, шаги к войне. Но, с другой стороны, если их параллельно и заблаговременно делают потенциальные противники и становятся при этом одинаково сильными, то здравый смысл может предотвратить войну. Потому что, по логике, никто не должен хотеть погибнуть в Третьей мировой войне, которая рискует стать ядерной и уничтожит планету.
О перевооружении Европы читайте в статье Владимира Скачко Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями
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17:19"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"
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