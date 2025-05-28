https://ukraina.ru/20250528/ssha-preduprezhdayut-izrail-sobralsya-bombit-iran-1063461055.html

США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран

США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран - 28.05.2025 Украина.ру

США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран

Израильские власти недавно оповестили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом написала сегодня газета The New York Times, со ссылкой на чиновников из американской администрации.

2025-05-28T15:16

2025-05-28T15:16

2025-05-28T15:59

эксклюзив

израиль

сша

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

джей ди вэнс

цру

ядерная безопасность

переговоры

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Информация о предстоящей атаке явно попала в прессу по инициативе Белого дома, подтверждая многочисленные сообщения об охлаждении отношений между Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.В Вашингтоне по-прежнему считают, что вопрос об иранской ядерной программе должен быть решён мирными способами, в результате переговоров между США и Ираном, которые проходят сейчас при посредничестве ряда арабских стран. Причём известно, что они предусматривают продолжение развития мирной иранской ядерной программы под контролем наблюдателей из международных структур.Однако в Тель-Авиве всё время угрожают радикальными шагами – не считаясь с тем, что они неизбежно приведут к серьёзному обострению ситуации на Ближнем Востоке."Премьер-министр Израиля Нетаньяху, скептически настроенный к дипломатическому урегулированию иранской ядерной программы, продолжает настаивать на военном решении в отношении Ирана. По словам осведомлённых источников, в то время как администрация Трампа пытается договориться с Ираном, Нетаньяху угрожает ударами по ключевым объектам по обогащению урана", – пишут американские журналисты.Такая агрессивно-бескомпромиссная позиция вызывает у американского руководства явное раздражение.Во второй половине мая вице-президент США Джей Ди Вэнс довольно демонстративно отменил предварительно запланированный визит в Израиль. А Трамп лично позвонил на прошлой неделе Нетаньяху, чтобы отговорить его от совершения опрометчивых действий.Как сообщает издание Axios, американский лидер предостерег израильского премьера от каких-либо действий, направленных на подрыв переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. После этого в Израиль направилась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она лично пообщалась с Нетаньяху в Иерусалиме и передала ему ещё одно послание от Дональда Трампа – с требованием избегать опрометчивых действий, мешающих дипломатии.А Джей Ди Вэнс – известный противник военных интервенций на Ближнем Востоке – вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в понедельник провели специальную встречу с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером и руководителем израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа, которые накануне прибыли в Вашингтон.Но даже после этих переговоров в Белом доме опасаются односторонних силовых действий со стороны израильского правительства – полагая, что оно способно развязать на Ближнем Востоке очередную войну.Сливая информацию прессе, администрация Трампа пытается превентивно отмежеваться от Нетаньяху. Американцы пытаются продемонстрировать миру, что они не разделяют его политику, даже несмотря на огромные усилия со стороны влиятельных лоббистов, не оставляющих попыток пристегнуть США к израильской военной кампании.Разумеется, официальный Белый дом поступает таким образом отнюдь не в силу совершенно не присущего ему миролюбия. Американские чиновники не хотят военного обострения по другим, очевидным и важным для них причинам.Для начала, в Вашингтоне осознают – атака на ядерные объекты способна привести к масштабному радиационному заражению на Ближнем Востоке. А ответный удар Ирана после удара израильской авиации вполне может быть направлен на американские военные базы, размещённые на побережье Персидского залива.Кроме того, война с Ираном неизбежно приведёт к заметному подорожанию нефти и разгонит инфляцию внутри США – что сразу же используют в своих целях заметно активизировавшиеся в последнее время противники Дональда Трампа.Наконец, военный кризис такого масштаба парализует сотрудничество между Вашингтоном и странами арабского мира. Между тем, оно серьёзно активизировалось после недавнего ближневосточного турне Трампа, посетившего Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты в сопровождении целого пула влиятельных бизнесменов – для подписания многомиллиардных контрактов.Поддержка Нетаньяху не даёт сейчас Трампу практически ничего. Тем более, что значительная часть американского общества не одобряет очередную военную кампанию, направленную на зачистку сектора Газа, которую снова развернули израильские войска.Как сообщил телеканал Al Jazeera, только за последние сутки после ударов Израиля погибло свыше 80 палестинских жителей, а тысячи людей остались без крова, продуктов питания и медпомощи. Причём подобные бомбардировки ежедневно продолжаются в Газе уже больше недели.Израильское правительство открыто озвучивает планы, о которых давно предупреждали эксперты. Оно собирается захватить не менее 75% территории блокированного со всех сторон сектора, выдавив остальных арабов в небольшие изолированные гетто, где их будут всё так же методично обстреливать.Подобные действия несут в себе все признаки этнической чистки. И с этим вынуждены считаться даже руководящие лица абсолютно лояльного Израилю Запада, которым всё чаще приходится прибегать к завуалированной критике Нетаньяху.Однако непрерывная эскалация конфликта является для израильского премьера единственной возможностью удерживать власть, уклоняясь от грозящих ему обвинений.Местная оппозиция требует осудить Нетаньяху за коррупцию, а также настаивает на необходимости расследовать причины бездействия правительства во время террористической атаки 7 октября 2023 года. Не говоря уже о многочисленных обвинениях в причастности к военным преступлениям во время разрушения Газы, которые были выдвинуты против израильского лидера рядом международных организаций.А это значит, что события на Ближнем Востоке могут развиваться в ближайшем будущем по самому катастрофическому сценарию.Читайте в развитие темы статью: США, как им кажется, победили всех

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эксклюзив, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джей ди вэнс, цру, ядерная безопасность, переговоры, дипломатия, угроза, ближний восток, нефть, инфляция, международные отношения