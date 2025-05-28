https://ukraina.ru/20250528/pytaetsya-dostuchatsya-do-trampa-i-izoblichaet-zelenskogo-chem-zanimaetsya-ukrainskiy-oligarkh-vadim-1063472988.html

Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский

Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский - 28.05.2025 Украина.ру

Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский

Вот уже две недели подряд все СМИ Офиса президента и украинские националистические паблики буквально пышут злобой в адрес олигарха Вадима Новинского, грозя ему страшными карами.

2025-05-28T18:27

2025-05-28T18:27

2025-05-28T18:27

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сша

запад

вадим новинский

владимир зеленский

такер карлсон

упц

офис президента

слуга народа

эксклюзив

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СБУ на Украине проводит рейды, преимущественно по храмам и церквям УПЦ, выискивая священнослужителей, связанных с Новинским, а СНБО Украины вводит санкции против беглых блогеров и политиков, обвиняя их в связях с олигархом. Доказательством "преступного сговора" подчас служит факт пожертвований от Фонда Новинского на ремонт храма.Одной из причин такого внимания к Новинскому стало недавнее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которого считают близким к новой администрации США. В интервью Новинский рассказал о преследовании верующих, атаках на каноническую православную церковь и политических репрессиях, развязанных Зеленским.Офис президента Украины и его подручные "Слуги народа" сейчас активно пытаются обхаживать президента США, используя тактику, которую скандальная нардеп Марьяна Безуглая определила, как "приручение" Трампа. Параллельно с этим условных "трампистов" на Украине закрывают в СИЗО или вводят против них санкции, если те смогли сбежать заграницу.Украинский политолог Кость Бондаренко, против которого Зеленский тоже недавно ввел санкции, отмечает, что интервью Новинского Карлсону уже вызвало бурную дискуссию, разделив зрителей на два абсолютно полярных лагеря. Причем, отмечает Бондаренко, те, кто орут о "русском олигархе" и требуют его линчевать, оказались в меньшинстве.Политолог также утверждает, что Новинский в интервью занимает проукраинскую позицию, но при этом четко разделяет Украину и Зеленского. В связи с этим он ожидает, что Зеленский даст указание "спустить на Новинского всех собак, даже хромых и сутулых".Сам Новинский с начала 2023 года находится за пределами Украины. После введения против него санкций и ареста активов он выехал в страны Евросоюза. По данным СМИ, в апреле 2023 года его видели в Цюрихе, где он участвовал в богослужении Русской православной церкви.В начале 2025 года Государственное бюро расследований Украины заподозрило Новинского в государственной измене. В частности следствие шьет ему "привлечение иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене". Такая формулировка лишний подчеркивает, насколько болезненно Зеленский относится к своему имиджу на Западе, откуда ему поступают щедрые подачки.После введения санкций в списке заблокированных активов Новинского фигурировали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы газа. Общая сумма арестованного имущества составила более 3,5 млрд грн.Тем не менее, Новинский остаётся одним из богатейших людей Украины, несмотря на потерю части активов. По оценке Forbes, его состояние в 2023 году составляло $1,4 млрд, снизившись с $3,5 млрд в 2022 году. Он является совладельцем металлургического холдинга "Метинвест" и основателем "Смарт-холдинга".В интервью Такеру Карлсону он заявил, что именно его религиозные убеждения стали причиной преследования со стороны украинских властей. Но, скорее всего, у Офиса президента есть и материальная заинтересованность в активах Новинского, уже заложенных западным корпорациям в счет финансовой помощи.С апреля 2020 года Новинский является диаконом канонической Украинской православной церкви, активно участвует в церковной жизни и поддерживает УПЦ в её противостоянии с государством. В новом интервью Такеру Карлсону Новинский упомянул о роли, которую сыграл Константинопольский патриарх Варфоломей в преследовании канонической УПЦ. Режим Зеленского в интервью он назвал диктатурой, в которой попираются основные права и свободы граждан. "Людей подвергают насильственной мобилизации, мужчин забирают с улиц и увозят на передовую. В украинском обществе украинский народ живёт в атмосфере страха. Если ты высказываешь критику в адрес Зеленского, ты будешь арестован", – заявил Новинский.Украинская власть, по его словам, наживается на войне, а национальная идея украинской элиты – "воровать деньги и тратить их за границей". Тем не менее, Новинский выступил против прекращения американской помощи Украине, лишь подчеркнув, что ему хотелось бы, чтобы она "тратилась оптимально" и шла на помощь людям. Новинский при этом не может не знать, что любая помощь, которая поступает на Украину частным лицам или религиозным организациям легко может быть присвоена или конфискована государством.В том же интервью Новинский лишний раз напомнил о лживости Зеленского и рассказал Карлсону, что за день до начала войны, то есть 23 февраля 2022 года, Зеленский собрал у себя предпринимателей и убеждал их, что войны не будет.Во вторник 27 мая депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный обратился к Зеленскому с предложением лишить Новинского гражданства Украины, которое Новинский, уроженец РФ, получил еще при Викторе Януковиче.Политолог Кость Бондаренко считает, что, если Новинского действительно лишат гражданства, то это будет первый прецедент лишения гражданства гражданина Украины, не имеющего паспорта другой страны. Однако он допускает, зная "порядочность" представителей пропрезидентской фракции, что уже через полгода, после смены власти, тот же депутат Дмитрий Черный будет вносить предложения о лишении украинского гражданства "врагов народа" Зеленского и Ермака.Подробнее об интервью Новоинского Карлсону - в статье "Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну"

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украина, сша, запад, вадим новинский, владимир зеленский, такер карлсон, упц, офис президента, слуга народа, эксклюзив