https://ukraina.ru/20250526/poboytes-boga-eks-nardep-i-ukrainskiy-oligarkh-novinskiy-o-tom-kak-zelenskiy-obmanyvaet-stranu-1063420744.html

Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну

Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну - 26.05.2025 Украина.ру

Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну

На Украине царит атмосфера страха, а Владимир Зеленский превратился в диктатора. За каждым новым неподписанным мирным соглашением с Россией стоят тысячи жизней. Об этом Вадим Новинский рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2025-05-26T17:25

2025-05-26T17:25

2025-05-26T17:25

украина

россия

сша

вадим новинский

трамп и зеленский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

упц

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/75/1033747596_218:0:2335:1191_1920x0_80_0_0_b9c6967d8d4e5c3a1e6edd6c6384a1a9.jpg

Украинский народ живет в атмосфере страха. Избранный когда-то президентом Владимир Зеленский не оправдал надежд, и терроризирует соотечественников. Президент мира, как он себя сам называл, принудительно мобилизует людей в ВСУ, репрессирует остатки канонической Украинской православной церкви (УПЦ), фактически поощряя сатанизм. Гонениям подвергаются архиереи и митрополиты."Важно понимать атмосферу, которая царит в нашей стране. Подстрекательство и ненависть - основа политики. Ненависть, основанная на лжи, обмане. Наша церковь говорит правду, обличает грех", - ответил Новинский на вопрос о том, зачем все это Зеленскому.В то же время прихожане храмов канонической церкви молятся за украинские власти и за Зеленского, от тирании которого и страдают. По словам Новинского, верующие надеются, что власти в какой-то момент одумаются и остановятся, а Зеленский - выполнит обещание и "восстановит религиозный мир".Западная пресса игнорировала атаки на христианство на Украине. Первыми на Западе информационную блокаду прорвали США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса, заявил Новинский.Новинский имел в виду выступление в американском сенате в апреле 2024 года, когда Вэнс назвал позором гонения и законопроект о запрете канонической УПЦ. Однако что может сделать один американец против запущенного процесса? В январе 2025 года верующие из Черновицкой области Украины обратились за помощью к американскому правительству. Спустя несколько месяцев, в марте верующие записали видео, в котором назвали свое публичное обращение ошибкой. Даже если бы мог Вэнс чем-то помочь, то чем?"Большое спасибо Джей Ди Вэнсу, который, еще будучи конгрессменом, возвысил свой голос в поддержку нашей церкви. Он был единственным западным политиком, защищавшим нашу церковь. Это было важно для нас", - сказал Новинский.Сейчас на Украине - диктатура. Судебная власть не работает. А он, Новинский, попал в список подверженных санкциям Зеленского религиозных деятелей под номером один. Санкции, объяснил бывший депутат, это любимое оружие Зеленского. Он применяет их по отношению к критикам, политикам, бизнесменам и религиозным лидерам."Понятно, что во время войны человек не может полностью иметь свободу голоса, но президент и его администрация полностью монополизируют право на свободу голоса. Права ограничены, права не работают. Все это свидетельствует о диктатуре", - сказал Новинский.И после этого интервью, заявил Новинский, в отношении него, скорее всего, будут введены новые санкции, его подвергнут новым преследованиям. А он пришел на интервью, в том числе, и потому, что Зеленский обвинил его в попытках убедить его капитулировать в первые дни СВО."Я могу сказать, что до самого конца Зеленский отрицал возможность агрессии со стороны России несмотря на то, что у него были неопровержимые доказательства от западных коллег и украинской разведки. Он ничего не сделал, чтобы это предотвратить… Следовало принять какие-то превентивные меры. Накануне 24 февраля Зеленский собрал за своим овальным столом в офисе президента всех представителей бизнеса. Там он пытался убедить всех, что никакого вторжения не будет, и они как представители власти сделают все возможное, чтобы этой войны не случилось", - рассказал Новинский.Новинский предложил заслушать доклады представителей силовых структур и найти хотя бы один из тысячи шанс, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Вероятно, в дальнейшем это легло в основу обвинений в государственной измене.Еще несколько месяцев назад перспектива переговоров между Украиной и Россией казалась невозможной. Сейчас этот процесс запущен благодаря политической воле президента США Дональда Трампа, заявил Новинский. По его мнению, Штаты начали экспортировать на Украину мир.Однако на пути к миру самым большим препятствием является Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Когда наступит мир, они потеряют власть, и к ним возникнут вопросы: почему допустили войну? Почему не было подписано Стамбульское соглашение?С каждым новым соглашением (от Минска до Стамбула) условия для Украины ухудшались, подчеркнул Новинский. Если будет заключено следующее соглашение, условия будут еще более невыгодными. Но на другой чаше весов - человеческие жизни.

https://ukraina.ru/20240704/1056055571.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, сша, вадим новинский, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, упц, новости