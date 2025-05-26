Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну - 26.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250526/poboytes-boga-eks-nardep-i-ukrainskiy-oligarkh-novinskiy-o-tom-kak-zelenskiy-obmanyvaet-stranu-1063420744.html
Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну - 26.05.2025 Украина.ру
Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
На Украине царит атмосфера страха, а Владимир Зеленский превратился в диктатора. За каждым новым неподписанным мирным соглашением с Россией стоят тысячи жизней. Об этом Вадим Новинский рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2025-05-26T17:25
2025-05-26T17:25
украина
россия
сша
вадим новинский
трамп и зеленский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
упц
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/75/1033747596_218:0:2335:1191_1920x0_80_0_0_b9c6967d8d4e5c3a1e6edd6c6384a1a9.jpg
Украинский народ живет в атмосфере страха. Избранный когда-то президентом Владимир Зеленский не оправдал надежд, и терроризирует соотечественников. Президент мира, как он себя сам называл, принудительно мобилизует людей в ВСУ, репрессирует остатки канонической Украинской православной церкви (УПЦ), фактически поощряя сатанизм. Гонениям подвергаются архиереи и митрополиты."Важно понимать атмосферу, которая царит в нашей стране. Подстрекательство и ненависть - основа политики. Ненависть, основанная на лжи, обмане. Наша церковь говорит правду, обличает грех", - ответил Новинский на вопрос о том, зачем все это Зеленскому.В то же время прихожане храмов канонической церкви молятся за украинские власти и за Зеленского, от тирании которого и страдают. По словам Новинского, верующие надеются, что власти в какой-то момент одумаются и остановятся, а Зеленский - выполнит обещание и "восстановит религиозный мир".Западная пресса игнорировала атаки на христианство на Украине. Первыми на Западе информационную блокаду прорвали США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса, заявил Новинский.Новинский имел в виду выступление в американском сенате в апреле 2024 года, когда Вэнс назвал позором гонения и законопроект о запрете канонической УПЦ. Однако что может сделать один американец против запущенного процесса? В январе 2025 года верующие из Черновицкой области Украины обратились за помощью к американскому правительству. Спустя несколько месяцев, в марте верующие записали видео, в котором назвали свое публичное обращение ошибкой. Даже если бы мог Вэнс чем-то помочь, то чем?"Большое спасибо Джей Ди Вэнсу, который, еще будучи конгрессменом, возвысил свой голос в поддержку нашей церкви. Он был единственным западным политиком, защищавшим нашу церковь. Это было важно для нас", - сказал Новинский.Сейчас на Украине - диктатура. Судебная власть не работает. А он, Новинский, попал в список подверженных санкциям Зеленского религиозных деятелей под номером один. Санкции, объяснил бывший депутат, это любимое оружие Зеленского. Он применяет их по отношению к критикам, политикам, бизнесменам и религиозным лидерам."Понятно, что во время войны человек не может полностью иметь свободу голоса, но президент и его администрация полностью монополизируют право на свободу голоса. Права ограничены, права не работают. Все это свидетельствует о диктатуре", - сказал Новинский.И после этого интервью, заявил Новинский, в отношении него, скорее всего, будут введены новые санкции, его подвергнут новым преследованиям. А он пришел на интервью, в том числе, и потому, что Зеленский обвинил его в попытках убедить его капитулировать в первые дни СВО."Я могу сказать, что до самого конца Зеленский отрицал возможность агрессии со стороны России несмотря на то, что у него были неопровержимые доказательства от западных коллег и украинской разведки. Он ничего не сделал, чтобы это предотвратить… Следовало принять какие-то превентивные меры. Накануне 24 февраля Зеленский собрал за своим овальным столом в офисе президента всех представителей бизнеса. Там он пытался убедить всех, что никакого вторжения не будет, и они как представители власти сделают все возможное, чтобы этой войны не случилось", - рассказал Новинский.Новинский предложил заслушать доклады представителей силовых структур и найти хотя бы один из тысячи шанс, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Вероятно, в дальнейшем это легло в основу обвинений в государственной измене.Еще несколько месяцев назад перспектива переговоров между Украиной и Россией казалась невозможной. Сейчас этот процесс запущен благодаря политической воле президента США Дональда Трампа, заявил Новинский. По его мнению, Штаты начали экспортировать на Украину мир.Однако на пути к миру самым большим препятствием является Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Когда наступит мир, они потеряют власть, и к ним возникнут вопросы: почему допустили войну? Почему не было подписано Стамбульское соглашение?С каждым новым соглашением (от Минска до Стамбула) условия для Украины ухудшались, подчеркнул Новинский. Если будет заключено следующее соглашение, условия будут еще более невыгодными. Но на другой чаше весов - человеческие жизни.
https://ukraina.ru/20240704/1056055571.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/75/1033747596_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_c252951f15d7a7ea9d806b6313f49c6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, вадим новинский, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, упц, новости
Украина, Россия, США, Вадим Новинский, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, УПЦ, Новости

Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну

17:25 26.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине царит атмосфера страха, а Владимир Зеленский превратился в диктатора. За каждым новым неподписанным мирным соглашением с Россией стоят тысячи жизней. Об этом Вадим Новинский рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Украинский народ живет в атмосфере страха. Избранный когда-то президентом Владимир Зеленский не оправдал надежд, и терроризирует соотечественников. Президент мира, как он себя сам называл, принудительно мобилизует людей в ВСУ, репрессирует остатки канонической Украинской православной церкви (УПЦ), фактически поощряя сатанизм. Гонениям подвергаются архиереи и митрополиты.
"Важно понимать атмосферу, которая царит в нашей стране. Подстрекательство и ненависть - основа политики. Ненависть, основанная на лжи, обмане. Наша церковь говорит правду, обличает грех", - ответил Новинский на вопрос о том, зачем все это Зеленскому.
В то же время прихожане храмов канонической церкви молятся за украинские власти и за Зеленского, от тирании которого и страдают. По словам Новинского, верующие надеются, что власти в какой-то момент одумаются и остановятся, а Зеленский - выполнит обещание и "восстановит религиозный мир".
Западная пресса игнорировала атаки на христианство на Украине. Первыми на Западе информационную блокаду прорвали США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса, заявил Новинский.
Новинский имел в виду выступление в американском сенате в апреле 2024 года, когда Вэнс назвал позором гонения и законопроект о запрете канонической УПЦ. Однако что может сделать один американец против запущенного процесса? В январе 2025 года верующие из Черновицкой области Украины обратились за помощью к американскому правительству. Спустя несколько месяцев, в марте верующие записали видео, в котором назвали свое публичное обращение ошибкой. Даже если бы мог Вэнс чем-то помочь, то чем?
"Большое спасибо Джей Ди Вэнсу, который, еще будучи конгрессменом, возвысил свой голос в поддержку нашей церкви. Он был единственным западным политиком, защищавшим нашу церковь. Это было важно для нас", - сказал Новинский.
Сейчас на Украине - диктатура. Судебная власть не работает. А он, Новинский, попал в список подверженных санкциям Зеленского религиозных деятелей под номером один. Санкции, объяснил бывший депутат, это любимое оружие Зеленского. Он применяет их по отношению к критикам, политикам, бизнесменам и религиозным лидерам.
"Понятно, что во время войны человек не может полностью иметь свободу голоса, но президент и его администрация полностью монополизируют право на свободу голоса. Права ограничены, права не работают. Все это свидетельствует о диктатуре", - сказал Новинский.
И после этого интервью, заявил Новинский, в отношении него, скорее всего, будут введены новые санкции, его подвергнут новым преследованиям. А он пришел на интервью, в том числе, и потому, что Зеленский обвинил его в попытках убедить его капитулировать в первые дни СВО.
"Я могу сказать, что до самого конца Зеленский отрицал возможность агрессии со стороны России несмотря на то, что у него были неопровержимые доказательства от западных коллег и украинской разведки. Он ничего не сделал, чтобы это предотвратить… Следовало принять какие-то превентивные меры. Накануне 24 февраля Зеленский собрал за своим овальным столом в офисе президента всех представителей бизнеса. Там он пытался убедить всех, что никакого вторжения не будет, и они как представители власти сделают все возможное, чтобы этой войны не случилось", - рассказал Новинский.
Новинский предложил заслушать доклады представителей силовых структур и найти хотя бы один из тысячи шанс, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Вероятно, в дальнейшем это легло в основу обвинений в государственной измене.
Еще несколько месяцев назад перспектива переговоров между Украиной и Россией казалась невозможной. Сейчас этот процесс запущен благодаря политической воле президента США Дональда Трампа, заявил Новинский. По его мнению, Штаты начали экспортировать на Украину мир.
Однако на пути к миру самым большим препятствием является Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Когда наступит мир, они потеряют власть, и к ним возникнут вопросы: почему допустили войну? Почему не было подписано Стамбульское соглашение?
С каждым новым соглашением (от Минска до Стамбула) условия для Украины ухудшались, подчеркнул Новинский. Если будет заключено следующее соглашение, условия будут еще более невыгодными. Но на другой чаше весов - человеческие жизни.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
4 июля 2024, 12:32
Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с ЗеленскимВ Офисе Владимира Зеленского заявили, что он не сможет дать интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону из-за плотного графика
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАВадим НовинскийТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУПЦНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния