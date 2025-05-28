https://ukraina.ru/20250528/lev-gotovitsya-k-brosku--papa-rimskiy-opyat-zamyslil-globalnyy-katolitsizm-dlya-vsego-mira-1063476634.html

Лев готовится к броску. Папа Римский опять замыслил глобальный католицизм для всего мира

Лев готовится к броску. Папа Римский опять замыслил глобальный католицизм для всего мира - 28.05.2025 Украина.ру

Лев готовится к броску. Папа Римский опять замыслил глобальный католицизм для всего мира

Папа Римский Лев XIV в конце общей аудиенции 28 мая 2025 года обратился к 40 тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, и ко всем людям доброй воли, и многим стало понятнее, почему раунд российско-украинских переговоров о мире в Ватикане не состоялся.

2025-05-28T21:14

2025-05-28T21:14

2025-05-28T21:14

ватикан

украина

россия

папа римский

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дональд трамп

католическая церковь

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Такое предложение – организовать встречу России и Украины в Ватикане – 21 мая сего года подтвердил Лев XIV. И. по сообщению агентства Bloomberg, такой вариант и сейчас еще поддерживают президент США Дональд Трамп и европейские лидеры.Однако, как сообщило пару дней назад агентство Reuters, воспротивилась этому варианту в первую очередь Россия. Среди причин неприятия Ватикана названо и то, что он "окружен входящей в НАТО и Евросоюз Италией", а это в определенной степени может представлять опасность для российской делегации. Особенно если на подписании итогового документа понадобится присутствие в Ватикане президента России Владимира Путина.Ведь украинские упыри-дроноводы умудрились даже вертолет президента обстрелять дронами во время его визита в Курскую область. А тут – вокруг все страны НАТО, где людей с низким "ай-кью" и воинственно-ястребиной русофобией в башке – хоть пруд пруди, хоть свиньям скармливай.Кроме того, многие российские чиновники не смогут прилететь в Ватикан, ибо находятся под различными и тоже совершенно дурацкими санкциями и всего ЕС, и отдельных еврогосударств. А ордер на арест Путина вообще вытребовал главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, которого потом обвинили в сексуальных домогательствах. Следователи установили, что этот брутальный и мордастый, но похотливый сладострастник как-то от нечего делать отловил сотрудницу суда и, мощно теребя причандалы под мантией, "засунул свой язык" ей в ухо.Барышня, конечно, офигела от такого изысканного секса, списав его, наверное, на европейскую политкорректную толерантность этого британца пакистанского происхождения. Но согласитесь, мощный служитель европейского правосудия нарисовался – от такого всего можно ждать, когда он узнает, что Путин в небе. Тем более что, живя еще в Великобритании, Карим Хан был королевским прокурором в Королевской прокурорской службе Англии и Уэльса, а также старшим королевским прокурором. То есть занимал должности, на которых ранее протирал штаны нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заподозренный в укрывательстве банд педофилов, а сейчас явно принимающий активное участие в планетарном конкурсе невменяшек в разряде "политики".Вот и представьте себе, кто следит за законом в Британии и какое у них родство душ, тождество взглядов и схожие замашки, если один педофилов покрывает, а другой баб в ухо насильничает. И оба – на виду, занимают высоченные посты в органах власти…Еще одна причина отвода Ватикана то, что Россия и Украина – "преимущественно православные страны", а мириться им предлагают в католическом окружении. Вот потому-то глава МИД России Сергей Лавров и назвал выбор Ватикана как переговорной площадки "неэлегантным".А есть еще одна не менее важная причина – после избрания нового Папы Римского Ватикан откровенно взял курс на укрепление, духовную и структурную реорганизацию Католической церкви с одной целью – распространить католичество на планете, завоевав под него новую паству и окучив умы землян на христианских догматах именно этой конфессии.Папа Римский Лев XIV уже в первой своей речи 8 мая заявил, что видит Католическую церковь с собой во главе как миссионерскую в глобальном масштабе и основанную на принципах синодальности и инклюзивности. Если перевести это на русский язык, то это значит, что Католическая церковь будут усиленнее и последовательнее, чем прежде, нести христианство католического обряда на новые территории, решая проблемы всех людей, без всяких исключений и деления на категории, касты и страты. При этом, с одной стороны, духовно и структурно совершенствоваться и обновляться, а с другой – вовлекать в эти процессы и духовенство, и всех мирскихЭти задачи, как известно, будущий Папа, как чувствуя свое избрание, выдвинул еще в 2023 году и заявил, что только так можно справиться с нынешней поляризацией, охватившей в настоящее время и церковь, и общество, и все человечество.Понятно же. что это невозможно сделать без сближения церквей, который и должны определиться, где в этих процессах мирный экуменизм (идеология всехристианского единства движение за сближение и объединение различных христианских конфессий, один из механизмов межхристианских отношений), а где агрессивный, но прикрытый сладостной и прекраснодушной риторикой прозелитизм именно в христианской среде, главным образом между католиками и православными (стремление обратить других в свою веру и деятельность, направленная на достижение этой цели).Главными постулатами деятельности католиков Папа Лев провозгласил борьбу за мир и социальную справедливость. То есть едва ли не самые актуальные темы и проблемы современности. Когда планета сталкивается с имущественно-социальным расслоением гигантского масштаба, охватившим человечество, и стоит на пороге Третьей мировой войны, если странам не удастся погасить тот же конфликт в Европе между Украиной и Россией.Мир и социальное равенство – это беспроигрышное темы. И 28 мая Папа опять говорил о мире. В том числе, и в Украине и в Секторе Газа. "В эти дни мои мысли часто обращаются к украинскому народу, пострадавшему от новых серьезных атак на мирных жителей и инфраструктуру. Я заверяю в духовной близости и молитвах за всех жертв, особенно за детей и семьи. Я решительно повторяю призыв остановить войну и поддержать любую инициативу диалога и мира. Призываю всех объединиться в молитве о мире в Украине и повсюду, где люди страдают от войны", – вещал понтифик.Особо он обращался к молодежи, больным и молодоженам – легко ранимым и впечатлительным категориям, призвал каждого свидетельствовать веру, благовествуя о Христе, как это делали апостолы, и преподал верующим апостольское благословение, вознеся молитву: "Мария, Царица мира, молись о нас!".Это умная проповедь, и паства была в восторге.Кроме слов и проповедей, Папа Римский предпринимает и организаторские шаги по сближению церквей. Уже известно, что православный Вселенский патриарх Варфоломей хочет праздновать Пасху вместе с католиками и в один день, чтобы сгладить противоречия между двумя конфессиями. По его словам, он договаривался и прилагал усилия по установлению единой даты Пасхи еще с умершим Папой Франциском, но теперь надеется, что инициативу поддержит Папа Лев. "Мы надеемся, что и преемник незабвенного Франциска, новый Папа Римский, будет обладать тем же желанием, и так мы сможем прийти к соответствующему взаимопониманию и решению", – сказал Варфоломей.Лев XIV уже пообещал, что приедет с первыми визитами в Турцию и Перу. А первым полигоном может стать Украина, куда новый Папа тоже собирается и уже даже провел некие переговоры с просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, который вьется вокруг понтифика, надеясь и от него получить хоть что-то.А Украина действительно может стать первой страной, две христианские конфессии которой – православная в раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатолическая в Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) – могут слиться с католиками, то ли слившись воедино в Украине, то ли в одиночку окончательно уйдя под Ватикан.Этот путь православных в Рим отрабатывается уже несколько десятилетий, если не столетий, для чего, собственно, и были созданы грекокатолические церкви, благодаря всевозможным униями, определяющими церковные и юридически-духовные принципы отношений между католиками и православными. Например, УГКЦ была создана в результате Брестской унии 1596 года, и потому называется еще униатской. И она не одна.Две недели назад, 14 мая 2025 года Папа Римский встретился участниками юбилейного паломничества иерархов и представителей так называемых восточнокатолических церквей. То есть католических церквей восточного обряда, включая многочисленных униатов, в том числе, самую многочисленную УГКЦ и Российскую грекокатолическую церковь (РГКЦ).И, как у него уже заведено, говорил им о необходимости борьбы за мир с позиции Ватикана, который готов стать посредником в мирном урегулировании. "Святейший Престол готов оказать содействие, чтобы недруги встретились и посмотрели в глаза друг другу, чтобы народам были возвращены надежда и достоинство, которых они заслуживают, достоинство мира. Народы хотят мира, и я, положа руку на сердце, говорю руководителям народов: давайте встретимся, обсудим, договоримся! Война не бывает неизбежной, оружие может и должно молчать, потому что оно не решает проблем, а усугубляет их… Давайте избегать манихейских взглядов, типичных для насильственных нарративов, разделяющих мир на хороших и плохих", – сказа понтифик. И призвал униатов тоже бороться за мир.Однако с другой стороны Лев XIV буквально курил фимиам своим подчиненным, призывая их теснее и сплотить свои ряды, и сплотиться вокруг Ватикана. "Вы драгоценны", – заверил собравшихся Папа. А потом призвал восточных католиков "хранить свои традиции, не размывая". И на этой основе продвигать христианский Восток, особенно в диаспоре, где по возможности следует создавать восточные церковные округа и просвещать в этом смысле католиков латинского обряда. То есть обращать в христианство католического обряда, что, конечно же, умно и тактически грамотно.А потом Лев XIV поручил ватиканскому Департаменту по делам восточных церквей "помочь определить принципы, нормы и руководящие линии, посредством которых латинские пастыри могут поддерживать восточных католиков в диаспоре, помогая сохранять жизнеспособность их традиций и обогащать их спецификой контексты, в которых они живут". "Церковь в вас нуждается. Как же велик вклад, какой может внести сегодня христианский Восток!", – резюмировал он.А вот 26 мая сего года точно такую же организационно-взбадривающую встречу Папа Римский провел с участниками юбилейного паломничества африканских дипломатов под девизом "Надежда на мир в Африке" и завершил ее святой мессой в Ватиканской базилике.Паломничество это было приурочено к 62-му Международному дню Африки, собрало около пятисот человек, включая послов африканских государств при Святейшем Престоле и в Италии. И их Папа Римский ознакомил с теми же задачами: бороться за мир и социальное равенство и крепить Католическую церковь. Как организатора всех из будущих побед. Не только в Европе, но и, как видим, на востоке – в Азии и на юге – в Африке.И в этом-то уже и просматривается главная проблема. Миру ведь, в принципе, все равно, какой глобализацией или универсализацией его захватят в сети и попытаются привести к единому знаменателю, установив некий новый монополярный мир. Взамен тому, с которым сегодня якобы идет напряженная борьба.Мир с одним гегемоном во главе – те же яйца пасхальные, только вид сбоку. И не важно, какой американец всем рулит: Дональд Трамп из Вашингтона или Роберт Фрэнсис Превост, ставший в Ватикане Львом XIV. Но американцы, видимо, на любом посту по-другому не могут…Подробнее о целях Ватикана - в статье Владимира Скачко ""Лев мира" на тропе войны. Папа Римский будет мирно подчинять православие"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

ватикан, украина, россия, папа римский, владимир путин, дональд трамп, католическая церковь, нато, ес, мнения