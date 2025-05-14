https://ukraina.ru/20250514/lev-mira-na-trope-voyny-papa-rimskiy-budet-mirno-podchinyat-pravoslavie-1063131797.html

"Лев мира" на тропе войны. Папа Римский будет мирно подчинять православие

"Лев мира" на тропе войны. Папа Римский будет мирно подчинять православие - 14.05.2025 Украина.ру

"Лев мира" на тропе войны. Папа Римский будет мирно подчинять православие

Как известно, в своем первом выступлении "Городу и миру" перед паствой 8 мая 2025 года новый Папа Римский Лев XIV слово "мир" употребил 11 раз, уверяя всех, что достижение именно этого состояния на планете будет главным в его деятельности понтификом.

2025-05-14T21:34

2025-05-14T21:34

2025-05-14T21:34

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папа римский

сша

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Вторым направлением работы этот наместник Христа на земле назвал социальную справедливость, к коей общество должно стремиться, чтобы преодолеть всевозможные расколы и разъединения, разобщающие человечество, сеющие рознь и ведущие к войнам.Исправлять ситуацию и врачевать души Папа Лев собирается при помощи реформированной Католической церкви, трансформацией которой он теперь и собирается рулить. Во всяком случае, анонсировал именно это.А в это время определенные телодвижения замечены и в другой крупной христианской конфессии – в православии. Французская газета La Repubblica сообщила, что Лев XIV приедет на Украину после того, как посетит Перу и Турцию. Или перед этим.Но больше всех удивил заинтересованных в вопросах религии православный Вселенский патриарх Варфоломей, который неожиданно для многих заявил, что хочет праздновать Пасху… вместе с католиками. Более того, он признался, что прилагал усилия к этому вместе с предыдущим Папой Франциском – пытался установить единую даты Пасхи. А также выразил надежду, что его новый Папа Лев, продолжит этот диалог. "Мы надеемся, что и преемник незабвенного Франциска, новый Папа Римский, будет обладать тем же желанием, и так мы сможем прийти к соответствующему взаимопониманию и решению", – сказал Варфоломей на проповеди во время богослужения в храме святителя Николая в Афинах.А кто такой патриарх Варфоломей? 85-летний бывший капитан (точно офицер) турецкой армии Димитриос Архондонис, который привык беспрекословно выполнять приказы своих начальников по НАТО и, скорее всего, ЦРУ. Стоило только в 2018 году госсекретарю США Майку Помпео возжелать разрушения канонического православия и такой же канонической православной церкви в Украине, как его пожелание бросились выполнять не только укро-холуи, озабоченные расколом, но и патриарх Варфоломей.Неканоническая раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, а уже в январе 2019-го она получила от Константинопольского патриархата и лично Варфоломея соответствующий томос и была включена в его диптих (список имен, поминаемых во время литургии). Передача этого самого томоса митрополиту ПЦУ Епифанию (Думенко) случилась в Георгиевской соборе на Фанаре в Стамбуле уже 6 января 2019 года. Лично Варфоломеем, которому по этому поводу расово правильные украинцы лобызали все, что он подставлял.На интронизацию Епифания (Думенко) в Софийском соборе в Киеве в феврале того же года (то есть тоже ускоренно) Варфоломей лично не поехал, но все равно приказ выполнил, а заказ США и части условно католического Запада исполнил в лучшем виде. И раскол, поддержанный всей мощью репрессивного аппарата неонацисткой Украины, сегодня добивает и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), духовно связанную с Русской православной церковью (РПЦ) Московского патриархата, и все украинское православие, разъедаемое сектами и ПЦУ.Некоторые специалисты заговорили о том, что у Ватикана и с новым Папой опять усилился соблазн оторвать от православного мира десятки миллионов одурманенных украинцев, а просроченный президент Украины Владимир Зеленский, при котором православие успешно и системно добивают, тоже готов выполнить этот приказ. Во всяком случае, Зеленский уже доложился, что поговорил с новым Папой Римским. В первую очередь, о мире, который ему нужен для накопления сил для новой войны против России. "Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.А потом Зеленский сообщил, что Киев при нем готов к дальнейшим переговорам в любом формате и на любую тему. В том числе, и о Пасхе, и о сотрудничестве и даже о сближении католичества, православия и третьей конфессии христианства, существующей в Украине – униатства (то есть Греко-католической церкви Украины – УГКЦ).А в Украине сегодня с христианскими конфессиями ситуация такова:– православие расколото, и часть его ориентируется либо на независимость, либо на Московский патриархат, а если и хочет получить автокефалию, то по всем канонам;– другая часть православных смиряется с расколом (сила солому ломит), а раскольничья ПЦУ готова даже к объединению с УГКЦ и переподчинению либо Вселенскому патриарху Варфоломею, либо вообще Папе Римскому;– УГКЦ и так вообще подчиняется Ватикану и только просит у него повысить статус предстоятеля – с митрополита до патриарха. А за это УГКЦ готова слиться с ПЦУ и таким образом перетянуть бывших православных под Ватикан и Папу Римского.Такой вот скрытый и открытый прозелитизм (переманивание верующих) на марше в исполнении католиков, воспользовавшихся искусственно созданным кризисом в православии. А Зеленский, судя по всему, за возможность пребывания у власти, готов и к такому повороту событий, если прикажут внешние кураторы.И поэтому если западный мир и католики озаботились поиском ответов на вопросы, трампист ли Папа Лев или нет, а также, что будет делать Католическая церковь в ближайшем будущем в изменяющемся мире, то для Украины важен еще один вопрос: какими будут отношения между католиками и православными и как деятельность нового Папы скажется на судьбе православных (и раскольников, и канонической церкви) в Украине?А Лев XIV хоть пока и не сказал, что он будет сближать две конфессии и две церкви, но уже заявил, что будет делать Католическую церковь более открытой и притягательной. Чтобы она могла успешнее привлекать новых верующих, объединять христиан, сближать церкви и конфессии. Вечером 8 мая в своем выступлении на балконе Собора Святого Петра новый Папа так и сказал главное: "Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы быть миссионерской церковью. Церковью, которая наводит мосты и поддерживает диалог". То есть быть "синодальной" церковью, "которая идет вперед, и которая всегда стремится к миру и быть рядом с теми, кто страдает". По его словам, главное в деятельности церкви – "проявлять милосердие" к другим "и вести диалог с любовью".На основании таких заявлений и прежней недолгой (лишь два года) деятельности на ватиканском олимпе в качестве главы важной Дикастерии по делам епископов то есть фактически отдела кадров в Римской курии многие специалисты уверены, что во главе Католической церкви встал человек-реформатор, который будет превращать ее в главную церковь планеты, объединяющую всех по божьим законам, которые тесно переплетены и человеческой жизнью. И что достижения своих целей он будет менять и идеологические и чисто структурно-организационные методы работы церкви.А способствовать этому будут личность самого Папы и весь его жизненный путь, связанный с церковью. Все отмечают, что до избрания Папой Лев XIV не был ни дипломатом, как большинство Пап XX века, ни церковным сановником, ни опытным администратором в Ватикане. Он не возглавлял большую епархию, где мог "забронзоветь" и обрасти компроматом. Его жизненный опыт необычен для кардинала и Папы. С одной стороны, более 20 лет он был провинциальным миссионером и провинциальным епископом, знакомым с церковными проблемами и нуждами паствы не понаслышке. С другой — он был более 10 лет руководителем древнейшего, но небольшого монашеского ордена – Святого Августина. Ордена, который всегда считался интеллектуальным очагом перемен и просвещения, которое предопределяло изменения.Кроме того, все отмечают, что Лев XIV опирается на опыт и наработки своих предшественников, которые всегда думали об усилении роли Католической церкви и работали в этом направлении. В первую очередь, новый Папа является продолжателем не только своего предшественника – Папы Франциска, но Папы Римского Льва XIII, правившего в 1878–1903 годах.И все сразу обратили внимание, что новый Папа не случайно выбрал себе такое имя – Лев XIV, он сделал заявку на продолжение и воплощения идей своего тезки под номером 13. Именно Лев XIII впервые в новое время попытался обосновать усиление объединительной роли католичества и, по словам известного российского религиоведа Юрия Табака, был "известен как поборник усиления влияния Католической церкви, подчинения ее целям культурных и общественных течений, хотя и стремился к максимально мирному сосуществованию светской и церковной власти, призывал восточные церкви подчиниться римскому престолу".Вот это главное – "призывал восточные церкви подчиниться римскому престолу". С одной стороны, утверждают спецы, Лев XIII стремился возвысить значение папства посредством усиления и расширения влияния Католической церкви не только на Западе, но и на Востоке, и смотрел на себя не как на лишенного власти светского государя, а как на главу многих миллионов католиков. А также стремился подчинить себе и светские культурные, и социальные течения, в ряде своих энциклик осуждая новую науку и новую философию, ставя им задачу подтверждать только рационально обоснованные истины.Однако, с другой стороны, Лев XIII вошел в историю Католической церкви как сторонник выхода церкви в изменяющийся мир. С его правления, утверждают религиоведы, начался медленный отказ от традиционной для католицизма позиции превосходства по отношению ко всем некатолическим христианским церквам.Более того, многие уверены, что Лев XIII пытался создать некую идеальную модель унии (объединения), приемлемую для воссоединения Православной и Католической церквей. Под эгидой Рима, разумеется. Историки вспоминают, что, призывая иных христиан е единению, Лев XIII приводил слова кардинала Виссариона Никейского, сказавшего: "Что ответим Богу, когда Он потребует от нас отчета за разрыв с нашим братьями?". В этом все еще в начала прошлого века многие увидели некий "скрытый глобализм".При этом Лев XIII был современным человеком, который ценил науку, принимал во внимание социальные вопросы и даже считается основателем католической социальной науки, изучающей эту сторону жизни человека.Последние Папы Римские в Ватикане – от Павла Ионна II, Бенедикта XVI и до Франциска считаются реформаторами, которые раздвинули полномочия Католической церкви, но она, тем не мнее, начал терять свое планетарное влияние. И вот теперь ей понадобился новый глобализм.Папа Лев XIV предлагает реформировать церковь, делая ее, как уже было сказано, миссионерской, синодальной и инклюзивной. То есть максимально открытой и уделяющей внимание социальным вопросам своей паствы, чтобы включить верующих в процесс преобразования жизни по Божьим заветам. Это и должно привлечь к католикам всех христиан, исповедующих умеренность и здравый смысл.При этом Лев XIV – однозначно центрист и эволюционер, а не революционер. Он предлагает перемены, но обоснованные и подконтрольные. И предлагает церкви очиститься самой, начиная со своих верхов. Но тоже без резких движение. Он впервые привлек женщин в работе своего "отдела кадров" при выборе кандидатур епископов, которые, по его словам, благодаря народному обсуждению, должны быть участливыми миссионерами и пасторами, а не строгими администраторами-наставниками. Новый Папа – за открытость в процессе выбора епископов, включая консультации с мирянами и духовенством, но избрание епископа, по его мнению, не должно превращаться в демократическое голосование. Демократия, но под контролем креста и сутаны. И это приведет к тому, церковные иерархи будут знать: главная их задача — передавать радость и красоту веры, а не просто преподавать доктрину."Мы часто беспокоимся о преподавании доктрины, но мы рискуем забыть, что наша первая обязанность – передать красоту и радость знания Иисуса", – сказал как-то будущий Папа в одном из своих немногих интервью в интервью Vatican News, новостному порталу Святого Престола. Очень похоже на некую идиллическую картину мечтателя.И, во-первых, Католическая церковь идеологически – это все же проповедь, где нужно говорить красиво и убедительно. Во-вторых, проповедь иногда надежнее всего прикрывает и облагораживает политику, которая нуждается в этом. Как сейчас, когда меняется мир и слишком много желающих обмануть людей, превратить идеалы и идеологию в дешевый пиар, а не реформировать что-либо.Потому-то люди и интересуются, не связано ли избрание Папы Римской с его американским происхождением и каковы связи Льва XIV и нового президента США Дональда Трампа, который и делает Америку снова великой, чтобы она руководила всем миром по-новому на словах и по-старому – на деле. А церковь привела бы к нему в подчинение новых исполнителей. И новый Папа в этом деле – в самый раз, особенно если он поможет размыть православие – одну из главных духовных скреп России. Ее-то из врагов Америки Трамп пока не убрал.И как-то так уж получилось, что США и Запад по-прежнему борются с Россией, при помощи католичества и как бы под благородным предлогом переиначивая духовность и в Украине…Еще о Папе Римской Льве XIV читайте в статье Владимира Скачко "Папа американского меньшинства. Лев XIV, как и Трамп, хочет сделать влияние католиков глобальным"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250510/arkhivnye-kadry-novyy-papa-rimskiy-parad-pobedy-i-den-shashlyka-nedelya-v-fotografiyakh-1062990681.html

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рим, папа римский, сша, дональд трамп, православие, упц, пцу, владимир зеленский, мнения