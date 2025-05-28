Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:22 - Почему Украина в 90-е выбрала путь унитарности?
30:11 - Откуда вышла идея русского мира?
36:23 - Почему Трамп так часто меняет свои решения?
50:58 - Могут ли простые европейцы изменить повестку власти?
1:00:45 - Об эффективности объединения ЕС;
01:05:47 - О ядерном ответе и бессмысленности "дуэлей на Сарматах";
01:11:17 - Как Украина может уничтожить свои регионы даже без СВО?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления ПесковаВстреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Пока не будут согласованы позиции обеих сторон, СВО будет продолжаться. Такие заявления 28 мая сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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