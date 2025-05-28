https://ukraina.ru/20250528/kto-gotov-k-yadernomu-otvetu-ischenko-o-bessmyslennosti-dueley-na-sarmatakh-i-ikh-vozmozhnom-rezultate-1063472414.html

Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате

Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате - 28.05.2025 Украина.ру

Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей Украина.ру, 28.05.2025

2025-05-28T17:42

2025-05-28T17:42

2025-05-28T17:42

видео

украина

дональд трамп

ес

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ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей 00:22 - Почему Украина в 90-е выбрала путь унитарности? 30:11 - Откуда вышла идея русского мира? 36:23 - Почему Трамп так часто меняет свои решения? 50:58 - Могут ли простые европейцы изменить повестку власти? 1:00:45 - Об эффективности объединения ЕС; 01:05:47 - О ядерном ответе и бессмысленности "дуэлей на Сарматах"; 01:11:17 - Как Украина может уничтожить свои регионы даже без СВО? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250528/vstrecha-putina-i-zelenskogo-memorandum-po-ukraine-i-novyy-raund-peregovorov-glavnye-zayavleniya-1063464398.html

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видео, украина, дональд трамп, ес, европа, ростислав ищенко