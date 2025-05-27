Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский - 27.05.2025 Украина.ру
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Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский
Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский - 27.05.2025 Украина.ру
Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел России, доктор юридических наук Владимир Овчинский в Украина.ру, 27.05.2025
2025-05-27T09:31
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел России, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о важных причинах, по которым Трамп пытается выступить в качестве миротворца в конфликтах на Украине и в других регионах.Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
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видео, новости, украина, россия, дональд трамп, мвд, украина.ру
Видео, Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, МВД, Украина.ру

Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский

09:31 27.05.2025
 
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел России, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о важных причинах, по которым Трамп пытается выступить в качестве миротворца в конфликтах на Украине и в других регионах.

Авторский блог Владимира Овчинского:
https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc..

Изборский клуб:
https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
Вчера, 14:31
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