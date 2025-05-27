https://ukraina.ru/20250527/chto-vynuzhdaet-trampa-vystupat-v-roli-mirotvortsa-po-ukraine-i-ne-tolko--ovchinskiy-1063426783.html
Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский
Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский - 27.05.2025 Украина.ру
Что вынуждает Трампа выступать в роли миротворца по Украине и не только — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел России, доктор юридических наук Владимир Овчинский в Украина.ру, 27.05.2025
2025-05-27T09:31
2025-05-27T09:31
2025-05-27T09:31
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел России, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о важных причинах, по которым Трамп пытается выступить в качестве миротворца в конфликтах на Украине и в других регионах.Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
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