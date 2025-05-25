https://ukraina.ru/20250525/ukrainskaya-delegatsiya-na-sezde-narodnykh-deputatov-sssr-ot-krasno-korichnevykh-do-krasno-chrnykh--1063382801.html

Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных

Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных - 25.05.2025 Украина.ру

Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных

25 мая 1989 года открылся первый Съезд народных депутатов СССР. Делегация от УССР на нём в целом не отличалась от общей массы депутатов, однако были в ней и яркие фигуры, которых помнят до сих пор

2025-05-25T08:00

2025-05-25T08:00

2025-05-25T08:00

история

история

история ссср

история украины

леонид кравчук

михаил горбачёв

кпсс

кпу

кгб

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/94/1032839448_0:158:3026:1860_1920x0_80_0_0_c15b471ede0be7d3b88a9cdca5acfaf2.jpg

1 декабря 1988 года был принят закон о выборах народных депутатов СССР. Согласно этому закону, на Съезд предполагалось избрать 2250 депутатов – на 750 больше, чем в Верховный Совет по брежневской Конституции. Сам Верховный Совет СССР должен был теперь стать компактнее – в нём предусматривалось всего 542 места.Треть депутатов Съезда (750) избиралась от национально-территориальных избирательных округов (этот сегмент должен был отобразить сложную национально-территориальную структуру СССР, включавшую союзные республики и автономии). Вторая треть избиралась от территориальных избирательных округов с равной численностью избирателей. А третья часть должна была состоять из 750 представителей "общественных организаций".100 мандатов в последнем сегменте по закону автоматически предоставлялись Компартии Советского Союза (КПСС). Ещё 100 депутатов направили профсоюзные организации, по 75 – комсомол, Комитет советских женщин и Всесоюзная организация ветеранов войны и труда. 100 депутатов на Съезде представляли колхозы и потребительские кооперативы, ещё по 75 депутатов на съезд делегировали научные общества во главе с Академией наук, творческие союзы и "другие общественные организации, имеющие общесоюзные органы" (ДОСААФ, Красный Крест, общество "Знание", Фонд мира и другие, включая даже Всесоюзное общество филателистов).Сформированная таким образом делегация от УССР (около 250 депутатов) состояла из нескольких неравных частей. Большинство в ней составляли "представители трудового народа и интеллигенции", рабочие, колхозники и деятели искусств, как правило – члены КПСС. Вторая большая группа – партийная и хозяйственная номенклатура, как республиканского, так и областного уровня. К ней можно также отнести поддержанных номенклатурой депутатов, которые зачастую высказывали куда более радикально-коммунистические взгляды, чем секретари ЦК КПУ или министры. И третья группа – не очень многочисленная, но весьма громкая, – состояла из "демократов" различного извода, от коммунистов-реформаторов то откровенных украинских националистов.В "номенклатурную группу" вошли руководители УССР: первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий, его будущие преемники, на момент открытия Съезда вторые секретари ЦК КПУ Владимир Ивашко и Станислав Гуренко, первый секретарь ЦК Комсомола Украины Валерий Цыбух, председатель президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко, председатель Совета министров УССР Виталий Масол и его первый заместитель Витольд Фокин, а также председатель КГБ УССР Николай Голушко. Народными депутатами СССР также было избрано подавляющее большинство первых секретарей областных комитетов компартии, среди которых стоит отметить Григория Ревенко (Киевский обком) и Георгия Крючкова (Одесский обком).Судьба этих людей сложилась по-разному. Щербицкий и Шевченко после отставок, соответственно, в 1989-м и 1990-м, оказались в забытье, Масол, лишившийся должности вследствие студенческой "революции на граните" в октябре 1990-го, вернулся на пост премьера независимой Украины в 1994-95 годах, Витольд Фокин стал первым премьером Украины осенью 1991 года, а Георгий Крючков – одним из ключевых лиц в возрождённой в 1993-м Компартии Украины. Валерий Цыбух в 1991-98 годах работал в посольстве Украины в Москве, позже до 2005 года руководил украинской туристической отраслью. Считается, что именно Цыбух привёл сначала в банковский бизнес, а потом и в политику Арсения Яценюка.Владимир Ивашко и Григорий Ревенко попытались сделать карьеру в Москве, в окружении Михаила Горбачёва. Ивашко в 1990 году стал первым и последним в истории заместителем генерального секретаря ЦК КПСС, бросив ради этого пост председателя Верховного Совета УССР (де-юре – высшего должностного лица республики), однако после путча 1991 года оказался у разбитого корыта. Он умер в 1994-м в Москве, но похоронен в Харькове. Ревенко вошёл в состав Президентского совета СССР, был советником Горбачёва и руководителем его аппарата до конца 1991 года, позже – вице-президентом "Горбачёв-Фонда". Но в Москве он так и не прижился, в середине 1990-х вернулся на Украину, где и умер в 2014 году.А вот Николай Голушко, который 20 сентября 1991 года был назначен и.о. председателя Службы национальной безопасности Украины, в ноябре того же года переехал в Москву, где стал начальником секретариата КГБ СССР. Позже Голушко стал заместителем министра безопасности РФ, исполнял обязанности министра безопасности, возглавлял Федеральную службу контрразведки РФ, был советником директора ФСБ России.Описывая украинскую партийную номенклатуру среди народных депутатов СССР, нельзя не упомянуть также тех деятелей, которые на Съезд не попали, хотя и очень хотели. В первую очередь речь идёт о первом секретаре Львовского обкома Ярославе Погребняке, агитировать за которого в феврале 1989 года прилетал сам Михаил Горбачёв. Но на выборах 26 марта безальтернативная кандидатура Погребняка набрала меньше голосов "за", чем "против", и депутатом он не стал.А вот тогдашний секретарь ЦК КПУ по идеологии Леонид Кравчук решил баллотироваться в Черновицкой области, где он начинал свою партийную карьеру в 1960-х – но неожиданно проиграл экскаваторщику треста "Черновцыстрой" Василию Визнюку, члену КПСС, выдвинутому в качестве номинального кандидата. Стоит отметить, что в ходе избирательной кампании Кравчук впервые в публичной плоскости поднял проблему межнациональных отношений на Украине.Стоит также отметить, что на Съезде народных депутатов оказалась целая плеяда опекаемых Кравчуком деятелей искусств: от номенклатурных писателей Бориса Олейника, Олеся Гончара и Романа Федорива, аполитичных композитора Евгения Станковича, кинорежиссёра Михаила Беликова и художника Виктора Сидоренко (позже основал и возглавил Институт проблем современного искусства Украины), – до разрешённо-националистических Дмитрия Павлычко и Владимира Яворивского.Не исключено, что Кравчук стоял и за прославившимся атакой на академика Сахарова ветераном-"афганцем" Сергеем Червонописским, который стал народным депутатом СССР по квоте комсомола. По крайней мере, без согласования ЦК КПУ кандидатура Червонописского, на тот момент первого секретаря Черкасского горкома комсомола, уйти в Москву точно не могла.Однако в целом на Украине конца 1980-х радикально-коммунистические настроения были распространены в разных слоях населения, и для их выражения "руководящая и направляющая роль" КПСС часто была не нужна. Один из примеров этого – народный депутат СССР, известный мануальный терапевт с Полтавщины Николай Касьян, который открыто поддерживал сохранение Советского Союза, и осенью 1990-го по этому поводу резко критиковал студенческую голодовку протеста в Киеве. На подобных позициях стояли также ставшие депутатами председатели колхозов-новаторов Емельян Парубок и Дмитрий Моторный, чьё присутствие на съезде даже стало поводом для мема (первая фраза "Энеиды" Котляревского – "Эней был парубок моторный…")С другой стороны, партийная номенклатура Советской Украины – и далеко не один Кравчук – к тому времени вовсю поощряли "самостийнические" настроения. Это нашло своё отражение в составе делегации от УССР на Съезде народных депутатов СССР. Там были как умеренные антисоветчики, в первую очередь требующие экономических реформ (Виктор Лисицкий из Николаева, в 1999-м ставший секретарём в правительстве Виктора Ющенко, или днепропетровец Яков Безбах, ныне ключевой помощник олигарха Виктора Пинчука), так и откровенные националисты разной степени радикальности, вошедшие в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).Наиболее яркими представителями Украины в этой группе стали военнослужащий из Ровно Вилен Мартиросян (координатор МДГ по военным вопросам), экономист из Киева Владимир Черняк, киевский врач и писатель Юрий Щербак, львовский писатель Ростислав Братунь (в юности сотрудничал с ОУН*), черновицкий учёный-медик Леонтий Сандуляк (в 1991-м стал одним из авторов Акта независимости Украины), а также заведующий кафедрой физики Львовского государственного университета Иван Вакарчук (позже стал ректором этого университета и министром образования Украины, отец певца Святослава Вакарчука).При этом ставшие народными депутатами СССР ректоры Киевского политехнического института Пётр Таланчук и Одесского государственного университета Игорь Зелинский воспринимали свой новый статус скорее как дополнительную нагрузку. Точно так же относились к нему президент Академии наук УССР Борис Патон и почётный директор Киевского института сердечной хирургии Николай Амосов.Отдельно стоит сказать о двух представлявших Украину на Съезде журналистах (хотя сейчас их бы скорее назвали медиа-менеджерами). Один из них – главный редактор газеты "Вечерняя Одесса" Борис Деревянко (в 1997 его убили, по слухам – из-за конфликта с мэром Одессы Эдуардом Гурвицем). Вторым был Виталий Коротич, главный редактор "рупора перестройки" – московского журнала "Огонёк". Он был избран депутатом от Харькова, к которому не имел никакого отношения, – но там баллотировался чрезвычайно популярный тогда Евгений Евтушенко, который, как и Коротич, имел неформальный титул "прораба перестройки". А вместе, как говорится, и батьку легче бить.

https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

https://ukraina.ru/20240110/1042465004.html

https://ukraina.ru/20240525/1046511529.html

украина

ссср

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, история украины, леонид кравчук, михаил горбачёв, кпсс, кпу, кгб, украина, ссср, усср, выборы, народные депутаты, съезд