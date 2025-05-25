Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА
Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА.
"С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится сообщении Минобороны РФ.
При этом 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.
Ранее на эту тему в новостях: Минобороны сообщило об уничтожении 94 беспилотников над шестью регионами РФ.
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