Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА - 25.05.2025 Украина.ру
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Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА - 25.05.2025 Украина.ру
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА
Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2025-05-25T09:45
2025-05-25T09:45
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беспилотники сегодня
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В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА."С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится сообщении Минобороны РФ.При этом 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.Ранее на эту тему в новостях: Минобороны сообщило об уничтожении 94 беспилотников над шестью регионами РФ.
https://ukraina.ru/20250428/operator-bpla-kim-o-razvitii-dronovodstva-my-na-poroge-chego-to-grandioznogo-i-ne-ochen-veslogo-1062787033.html
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Новости, Россия, Калужская область, Курская область, Минобороны, дроны, БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака, СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, Белгородская область, ПВО, Москва, Московская область

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА

09:45 25.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА.
"С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится сообщении Минобороны РФ.
При этом 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.
Ранее на эту тему в новостях: Минобороны сообщило об уничтожении 94 беспилотников над шестью регионами РФ.
Позывной Ким
28 апреля, 04:53
Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлогоО специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения, расширении опасных зон, перспективах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА с позывным "Ким".
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