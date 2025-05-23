Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации - 23.05.2025 Украина.ру
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Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации - 23.05.2025 Украина.ру
Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
В 2022 году в районе Славянско-Краматорской агломерации ВСУ построили единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-23T04:30
2025-05-23T04:30
новости
краматорск
россия
славянск
геннадий алехин
всу
донбасс
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Сейчас российская армия формирует мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации, рассказал эксперт.Алехин подчеркнул, что Славянск и Краматорск образуют ключевое объединение населенных пунктов в Донецкой области, которое играет стратегическую роль в обороне ВСУ."В 2022 году противник создал здесь единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Города контролируют транспортные узлы, критически важные для снабжения украинских войск в Донбассе", — подчеркнул полковник запаса.Алехин также сообщил, что промзоны Краматорска (заводы "Энергомашспецсталь" и "НКМЗ") превращены в укрепленные пункты украинской обороны. Потеря этой агломерации также откроет путь для российских войск к Изюму в Харьковской области, указал он.Эксперт также отметил освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле."ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: укрепления рушатся, склады боеприпасов уничтожаются, а логистические узлы разрываются", — подчеркнул полковник запаса.Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/1063303282.html
краматорск
россия
славянск
донбасс
славянско-краматорская агломерация
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Новости, Краматорск, Россия, Славянск, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, оборона, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Славянско-Краматорская агломерация, наступление, наступление ВС РФ, Спецоперация

Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

04:30 23.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В 2022 году в районе Славянско-Краматорской агломерации ВСУ построили единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас российская армия формирует мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации, рассказал эксперт.
Алехин подчеркнул, что Славянск и Краматорск образуют ключевое объединение населенных пунктов в Донецкой области, которое играет стратегическую роль в обороне ВСУ.
"В 2022 году противник создал здесь единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Города контролируют транспортные узлы, критически важные для снабжения украинских войск в Донбассе", — подчеркнул полковник запаса.
Алехин также сообщил, что промзоны Краматорска (заводы "Энергомашспецсталь" и "НКМЗ") превращены в укрепленные пункты украинской обороны. Потеря этой агломерации также откроет путь для российских войск к Изюму в Харьковской области, указал он.
Эксперт также отметил освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле.
"ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: укрепления рушатся, склады боеприпасов уничтожаются, а логистические узлы разрываются", — подчеркнул полковник запаса.
Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 06:15
Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"Когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
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