Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"

Когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин