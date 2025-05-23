Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья - 23.05.2025 Украина.ру
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Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья - 23.05.2025 Украина.ру
Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
Для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-05-23T05:50
2025-05-23T05:50
новости
россия
днепропетровская область
запорожье
геннадий алехин
покровск/красноармейск
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На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".Если взглянуть на карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если ВС РФ займут этот карман, они получат удобные позиции для обвала всей обороны ВСУ на этом участке, сообщил эксперт."Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья", — объяснил Рамм.По мнению эксперта, чтобы реализовать этот замысел, для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак, указал он."Так вот линия "Комар — Богатырь" как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено", — подчеркнул Рамм.И сейчас эта линия уже не представляет угрозы. Благодаря этому российская группировка южнее Покровска (Красноармейск) вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
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россия
днепропетровская область
запорожье
покровск/красноармейск
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запорожская область
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новости, россия, днепропетровская область, запорожье, геннадий алехин, покровск/красноармейск, донбасс, запорожская область, сво, прогнозы сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Днепропетровская область, Запорожье, Геннадий Алехин, Покровск/Красноармейск, Донбасс, Запорожская область, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, наступление России

Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья

05:50 23.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".
Если взглянуть на карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если ВС РФ займут этот карман, они получат удобные позиции для обвала всей обороны ВСУ на этом участке, сообщил эксперт.
"Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья", — объяснил Рамм.
По мнению эксперта, чтобы реализовать этот замысел, для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак, указал он.
"Так вот линия "Комар — Богатырь" как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено", — подчеркнул Рамм.
И сейчас эта линия уже не представляет угрозы. Благодаря этому российская группировка южнее Покровска (Красноармейск) вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.
О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУВ целом от передовых позиций ВС РФ до Дружковки осталось 19 километров. В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
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