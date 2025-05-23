https://ukraina.ru/20250523/liniya-komar--bogatyr-ekspert-o-tom-pochemu-na-zaporozhe-vs-rf-nado-bit-iz-karmana-i-trekhgranichya-1063347802.html

Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья

Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья - 23.05.2025 Украина.ру

Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья

Для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-05-23T05:50

2025-05-23T05:50

2025-05-23T05:50

новости

россия

днепропетровская область

запорожье

геннадий алехин

покровск/красноармейск

донбасс

запорожская область

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76731a070f596899a15769943799a232.jpg

На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".Если взглянуть на карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если ВС РФ займут этот карман, они получат удобные позиции для обвала всей обороны ВСУ на этом участке, сообщил эксперт."Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья", — объяснил Рамм.По мнению эксперта, чтобы реализовать этот замысел, для ВС РФ было критически важно занять линию "Комар — Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак, указал он."Так вот линия "Комар — Богатырь" как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено", — подчеркнул Рамм.И сейчас эта линия уже не представляет угрозы. Благодаря этому российская группировка южнее Покровска (Красноармейск) вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/final-bitvy-za-chasov-yar-ekspert-obyasnil-pochemu-vykhod-vs-rf-k-druzhkovke-obnulit-oboronu-vsu-1063302692.html

россия

днепропетровская область

запорожье

покровск/красноармейск

донбасс

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, запорожье, геннадий алехин, покровск/красноармейск, донбасс, запорожская область, сво, прогнозы сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление вс рф, наступление россии