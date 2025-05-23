Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе - 23.05.2025 Украина.ру
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Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе - 23.05.2025 Украина.ру
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов подверг жесткой критике западные предложения о применении "корейского сценария" к украинскому конфликту. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
2025-05-23T20:45
2025-05-23T20:45
новости
запад
украина
кндр
краснов
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
конфликт
война
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"Когда кто-то предлагает "корейский сценарий'" он предлагает что угодно, но не "корейский сценарий", ибо на судьбу КНДР никто и никогда не согласится", — заявил Краснов.Политолог пояснил, что реальный "корейский вариант" предполагает жёсткую изоляцию и экономическую блокаду, что совершенно неприемлемо в современных условиях. Он напомнил, что КНДР десятилетиями существует в условиях жесточайших санкций, что привело к нищете населения."А ведь "корейская заморозка" вылилась именно в это", — подчеркнул эксперт, указывая на последствия подобного сценария.Краснов отметил, что предлагаемый Западом подход не только не решит конфликт, но и усугубит гуманитарную ситуацию. По его мнению, единственный разумный путь — поиск решений, учитывающих текущие реалии на местах и интересы всех сторонПолный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, кндр, краснов, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, конфликт, война, гуманитарная катастрофа, северная корея, изоляция, блокада
Новости, Запад, Украина, КНДР, Краснов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, конфликт, война, гуманитарная катастрофа, Северная Корея, изоляция, блокада

Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе

20:45 23.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов подверг жесткой критике западные предложения о применении "корейского сценария" к украинскому конфликту. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
"Когда кто-то предлагает "корейский сценарий'" он предлагает что угодно, но не "корейский сценарий", ибо на судьбу КНДР никто и никогда не согласится", — заявил Краснов.
Политолог пояснил, что реальный "корейский вариант" предполагает жёсткую изоляцию и экономическую блокаду, что совершенно неприемлемо в современных условиях. Он напомнил, что КНДР десятилетиями существует в условиях жесточайших санкций, что привело к нищете населения.
"А ведь "корейская заморозка" вылилась именно в это", — подчеркнул эксперт, указывая на последствия подобного сценария.
Краснов отметил, что предлагаемый Западом подход не только не решит конфликт, но и усугубит гуманитарную ситуацию. По его мнению, единственный разумный путь — поиск решений, учитывающих текущие реалии на местах и интересы всех сторон
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Заголовок открываемого материала
20:45Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
20:30Эксперт заявил о крахе лжи Зеленского: почему Киев боится прямых переговоров с Москвой
20:15Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре
20:00Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
19:45Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
19:30Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
18:17"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной
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