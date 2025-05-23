https://ukraina.ru/20250523/krasnov-predosteregaet-koreyskiy-stsenariy-dlya-ukrainy--put-k-katastrofe-1063374782.html
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе - 23.05.2025 Украина.ру
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов подверг жесткой критике западные предложения о применении "корейского сценария" к украинскому конфликту. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
2025-05-23T20:45
2025-05-23T20:45
2025-05-23T20:45
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"Когда кто-то предлагает "корейский сценарий'" он предлагает что угодно, но не "корейский сценарий", ибо на судьбу КНДР никто и никогда не согласится", — заявил Краснов.Политолог пояснил, что реальный "корейский вариант" предполагает жёсткую изоляцию и экономическую блокаду, что совершенно неприемлемо в современных условиях. Он напомнил, что КНДР десятилетиями существует в условиях жесточайших санкций, что привело к нищете населения."А ведь "корейская заморозка" вылилась именно в это", — подчеркнул эксперт, указывая на последствия подобного сценария.Краснов отметил, что предлагаемый Западом подход не только не решит конфликт, но и усугубит гуманитарную ситуацию. По его мнению, единственный разумный путь — поиск решений, учитывающих текущие реалии на местах и интересы всех сторонПолный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250508/1063016517.html
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Новости, Запад, Украина, КНДР, Краснов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, конфликт, война, гуманитарная катастрофа, Северная Корея, изоляция, блокада
Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов подверг жесткой критике западные предложения о применении "корейского сценария" к украинскому конфликту. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру