https://ukraina.ru/20250523/dzhigurda-spel-pesnyu-na-slova-lavrova-1063355715.html

Джигурда спел песню на слова Лаврова

Джигурда спел песню на слова Лаврова - 23.05.2025 Украина.ру

Джигурда спел песню на слова Лаврова

Актер, певец Никита Джигурда сообщил агентству РИА Новости 23 мая, что написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова

2025-05-23T12:05

2025-05-23T12:05

2025-05-23T12:13

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Шоумен уточнил, что стихи на его новую песню были написаны Лавровым еще до вступления в должность министра, однако, по мнению артиста, сегодня они как никогда актуальны."Может, Сергей Лавров - реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" - предположил Джигурда.Джигурда родился в Киеве, а в 1983 переехал в Москву для учебы в ВТУ им. Щукина, но после развала СССР получил украинское гражданство. Джигурда рассказывал, что дважды разные политические силы предлагали ему стать депутатом Верховной Рады и баллотироваться в президенты.Первым с Джигурдой об этом заговорил глава партии "Свобода" националист Олег Тягнибок, но они "не сошлись во мнениях в языковом вопросе". Позднее украинский политик Виктор Медведчук предлагал артисту поучаствовать в предвыборной президентской кампании, но этим планам помешал Майдан.Джигурда заявляет, что считает себя русским, поэтому в декабре 2022-го стал гражданином России.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что автором слов к песне выступила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В 2020 году она написала текст для музыкальной композиции специально для певицы Любови Успенской, которая родилась в столице Украины: "Я слишком тебя любила": Захарова написала песню для уроженки Киева.

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новости, россия, киев, москва, сергей лавров, мария захарова, владимир путин, верховная рада, песня