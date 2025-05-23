Джигурда спел песню на слова Лаврова - 23.05.2025 Украина.ру
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Джигурда спел песню на слова Лаврова
Джигурда спел песню на слова Лаврова - 23.05.2025 Украина.ру
Джигурда спел песню на слова Лаврова
Актер, певец Никита Джигурда сообщил агентству РИА Новости 23 мая, что написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова
2025-05-23T12:05
2025-05-23T12:13
новости
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сергей лавров
мария захарова
владимир путин
верховная рада
песня
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Шоумен уточнил, что стихи на его новую песню были написаны Лавровым еще до вступления в должность министра, однако, по мнению артиста, сегодня они как никогда актуальны."Может, Сергей Лавров - реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" - предположил Джигурда.Джигурда родился в Киеве, а в 1983 переехал в Москву для учебы в ВТУ им. Щукина, но после развала СССР получил украинское гражданство. Джигурда рассказывал, что дважды разные политические силы предлагали ему стать депутатом Верховной Рады и баллотироваться в президенты.Первым с Джигурдой об этом заговорил глава партии "Свобода" националист Олег Тягнибок, но они "не сошлись во мнениях в языковом вопросе". Позднее украинский политик Виктор Медведчук предлагал артисту поучаствовать в предвыборной президентской кампании, но этим планам помешал Майдан.Джигурда заявляет, что считает себя русским, поэтому в декабре 2022-го стал гражданином России.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что автором слов к песне выступила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В 2020 году она написала текст для музыкальной композиции специально для певицы Любови Успенской, которая родилась в столице Украины: "Я слишком тебя любила": Захарова написала песню для уроженки Киева.
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новости, россия, киев, москва, сергей лавров, мария захарова, владимир путин, верховная рада, песня
Новости, Россия, Киев, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Владимир Путин, Верховная Рада, песня

Джигурда спел песню на слова Лаврова

12:05 23.05.2025 (обновлено: 12:13 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Актер, певец Никита Джигурда сообщил агентству РИА Новости 23 мая, что написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова
"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного", - сказал Джигурда.
Шоумен уточнил, что стихи на его новую песню были написаны Лавровым еще до вступления в должность министра, однако, по мнению артиста, сегодня они как никогда актуальны.
"Может, Сергей Лавров - реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" - предположил Джигурда.
Джигурда родился в Киеве, а в 1983 переехал в Москву для учебы в ВТУ им. Щукина, но после развала СССР получил украинское гражданство. Джигурда рассказывал, что дважды разные политические силы предлагали ему стать депутатом Верховной Рады и баллотироваться в президенты.
Первым с Джигурдой об этом заговорил глава партии "Свобода" националист Олег Тягнибок, но они "не сошлись во мнениях в языковом вопросе". Позднее украинский политик Виктор Медведчук предлагал артисту поучаствовать в предвыборной президентской кампании, но этим планам помешал Майдан.
Джигурда заявляет, что считает себя русским, поэтому в декабре 2022-го стал гражданином России.
Пресс-конференция Марины Анисиной и Никиты Джигурды - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 12:54
Никита Джигурда обзавелся российским паспортомШоумен Никита Джигурда получил российское гражданство. Информацию об этом 9 декабря опубликовал портал "Дни.ру"
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что автором слов к песне выступила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В 2020 году она написала текст для музыкальной композиции специально для певицы Любови Успенской, которая родилась в столице Украины: "Я слишком тебя любила": Захарова написала песню для уроженки Киева.
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