ВСУ не могут удержать линию обороны, она посыпалась везде - Алаудинов - 22.05.2025 Украина.ру
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ВСУ не могут удержать линию обороны, она посыпалась везде - Алаудинов
ВСУ не могут удержать линию обороны, она посыпалась везде - Алаудинов - 22.05.2025 Украина.ру
ВСУ не могут удержать линию обороны, она посыпалась везде - Алаудинов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии удержать всю линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника везде осыпаются. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости
2025-05-22T10:38
2025-05-22T10:38
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украина
апти алаудинов
вооруженные силы украины
"ахмат"
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Он ответил на вопрос о фактах насильственной эвакуации мирного населения в Сумской области.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.В начале недели начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что почти 65 процентов населения вывезены из 202 населенных пунктов Сумской области Украины, подлежащих обязательной эвакуации.Подробнее - в материале Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, украина, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Сумская область, Россия, Украина, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, "Ахмат"

ВСУ не могут удержать линию обороны, она посыпалась везде - Алаудинов

10:38 22.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии удержать всю линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника везде осыпаются. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости
Он ответил на вопрос о фактах насильственной эвакуации мирного населения в Сумской области.
"Ну, на самом деле, эвакуация происходит не только в Сумской области, потому что на данный момент подразделения Минобороны России по всей линии ЛБС ведут активные наступательные действия. Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках", - объяснил Алаудинов.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
В начале недели начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что почти 65 процентов населения вывезены из 202 населенных пунктов Сумской области Украины, подлежащих обязательной эвакуации.
Подробнее - в материале Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов на сайте Украина.ру.
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