В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич - 22.05.2025 Украина.ру
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В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич
В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич - 22.05.2025 Украина.ру
В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.Обсудили его... Украина.ру, 22.05.2025
2025-05-22T12:08
2025-05-22T12:08
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.Обсудили его недавнюю статью "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Эксперт рассказал о том, как поляки относятся к россиянам на самом деле, объяснил, чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине и к чему приведёт правый разворот в политике Варшавы. 00:18 – Первый тур польских выборов;03:06 – Мифы о Польше;07:56 – Правый разворот в политике Варшавы;14:15 – Чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине;#Хавич #Польша #президент #выборы #Украина #РФ #Россия #Белоруссия #мифы #русофобия #Майдан #Калининград #история #СССР #Варшавы #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Дуда #Туск #Тшасковский #Навроцкий #ВеликаяОтечественная #ВолынскаяРезня #Киев #Тернополь #Запад Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, польша, украина, варшава, олег хавич, украина.ру, вооруженные силы украины, вконтакте, видео
Новости, Польша, Украина, Варшава, Олег Хавич, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Вконтакте, Видео

В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич

12:08 22.05.2025
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.

Обсудили его недавнюю статью "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Эксперт рассказал о том, как поляки относятся к россиянам на самом деле, объяснил, чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине и к чему приведёт правый разворот в политике Варшавы.

00:18 – Первый тур польских выборов;
03:06 – Мифы о Польше;
07:56 – Правый разворот в политике Варшавы;
14:15 – Чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине;

#Хавич #Польша #президент #выборы #Украина #РФ #Россия #Белоруссия #мифы #русофобия #Майдан #Калининград #история #СССР #Варшавы #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Дуда #Туск #Тшасковский #Навроцкий #ВеликаяОтечественная #ВолынскаяРезня #Киев #Тернополь #Запад

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- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
10:34
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
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Заголовок открываемого материала
12:08В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич
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