https://ukraina.ru/20250522/v-kakom-sluchae-polsha-vvedt-voyska-na-ukrainu-i-kak-polyaki-otnosyatsya-k-russkim-v-realnosti--khavich-1063324503.html

В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич

В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич - 22.05.2025 Украина.ру

В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.Обсудили его... Украина.ру, 22.05.2025

2025-05-22T12:08

2025-05-22T12:08

2025-05-22T12:08

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.Обсудили его недавнюю статью "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Эксперт рассказал о том, как поляки относятся к россиянам на самом деле, объяснил, чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине и к чему приведёт правый разворот в политике Варшавы. 00:18 – Первый тур польских выборов;03:06 – Мифы о Польше;07:56 – Правый разворот в политике Варшавы;14:15 – Чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине;#Хавич #Польша #президент #выборы #Украина #РФ #Россия #Белоруссия #мифы #русофобия #Майдан #Калининград #история #СССР #Варшавы #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Дуда #Туск #Тшасковский #Навроцкий #ВеликаяОтечественная #ВолынскаяРезня #Киев #Тернополь #Запад Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, польша, украина, варшава, олег хавич, украина.ру, вооруженные силы украины, вконтакте, видео