В каком случае Польша введёт войска на Украину и как поляки относятся к русским в реальности — Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института западноукраинских исследований Олег Хавич.
Обсудили его недавнюю статью "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Эксперт рассказал о том, как поляки относятся к россиянам на самом деле, объяснил, чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине и к чему приведёт правый разворот в политике Варшавы.
00:18 – Первый тур польских выборов;
03:06 – Мифы о Польше;
07:56 – Правый разворот в политике Варшавы;
14:15 – Чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине;
#Хавич #Польша #президент #выборы #Украина #РФ #Россия #Белоруссия #мифы #русофобия #Майдан #Калининград #история #СССР #Варшавы #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Дуда #Туск #Тшасковский #Навроцкий #ВеликаяОтечественная #ВолынскаяРезня #Киев #Тернополь #Запад
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Обсудили его недавнюю статью "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Эксперт рассказал о том, как поляки относятся к россиянам на самом деле, объяснил, чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине и к чему приведёт правый разворот в политике Варшавы.
00:18 – Первый тур польских выборов;
03:06 – Мифы о Польше;
07:56 – Правый разворот в политике Варшавы;
14:15 – Чего хочет Польша от мирных переговоров по Украине;
#Хавич #Польша #президент #выборы #Украина #РФ #Россия #Белоруссия #мифы #русофобия #Майдан #Калининград #история #СССР #Варшавы #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Дуда #Туск #Тшасковский #Навроцкий #ВеликаяОтечественная #ВолынскаяРезня #Киев #Тернополь #Запад
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
10:34"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
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