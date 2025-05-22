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С кем подписывать меморандум? Зеленский не подходит — Мирошник

С кем подписывать меморандум? Зеленский не подходит — Мирошник - 22.05.2025 Украина.ру

С кем подписывать меморандум? Зеленский не подходит — Мирошник

Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта. Об этом написал в своем телеграм-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2025-05-22T11:13

2025-05-22T11:13

2025-05-22T11:13

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"Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса... Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения", - отметил Мирошник.Срок полномочий Зеленского истек год назад — в мае 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. На днях зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно конституции.Подробнее о нелегитимном Зеленском - в материале Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать” на сайте Украина.ру.

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новости, россия, трамп и зеленский, украина, родион мирошник, дмитрий медведев