С кем подписывать меморандум? Зеленский не подходит — Мирошник
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта. Об этом написал в своем телеграм-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса... Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения", - отметил Мирошник.
Срок полномочий Зеленского истек год назад — в мае 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
На днях зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно конституции.
Подробнее о нелегитимном Зеленском - в материале Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать” на сайте Украина.ру.
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