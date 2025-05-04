Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать” - 04.05.2025 Украина.ру
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Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”
Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать” - 04.05.2025 Украина.ру
Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”
Вопрос легитимности и нелегитимности Владимира Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дергать. Когда американцы поняли, что глава киевского режима не хочет и не будет играть по правилам президента США Дональда Трампа, тоже ухватились за эту ниточку
2025-05-04T06:15
2025-05-04T06:15
новости
украина
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сша
владимир зеленский
трамп и зеленский
ростислав ищенко
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим украинским политиком.“Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции. И Россия может в ней сомневаться и говорить: “Как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом?”, — пояснил Ищенко.Поэтому пусть теперь Украина прыгает и объясняет, каким образом с ней подписывать соглашение о заморозке конфликта по линии фронта, заявил собеседник издания. И Россия избегает таким образом самых острых углов в этих переговорах, которые могли бы доставить ей какие-то проблемы, подчеркнул он.И идея отставки Зеленского была вброшена не из Москвы, а из Вашингтона, отметил он.“Пусть уйдет в отставку, что ему важнее Украина или своя власть? Так что там идут сложные переговоры между Россией и США. Все остальное — Европа, Украина, Зеленский, легитимность, нелегитимность — это вот эти булавы, которыми жонглируют жонглеры на арене”, — резюмировал обозреватель.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250429/tramp-prinuzhdaet-zelenskogo-k-pryamym-peregovoram-s-rossiey--dubinskiy-1062834466.html
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Ростислав Ищенко

Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”

06:15 04.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Вопрос легитимности и нелегитимности Владимира Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дергать. Когда американцы поняли, что глава киевского режима не хочет и не будет играть по правилам президента США Дональда Трампа, тоже ухватились за эту ниточку
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим украинским политиком.
“Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции. И Россия может в ней сомневаться и говорить: “Как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом?”, — пояснил Ищенко.
Поэтому пусть теперь Украина прыгает и объясняет, каким образом с ней подписывать соглашение о заморозке конфликта по линии фронта, заявил собеседник издания. И Россия избегает таким образом самых острых углов в этих переговорах, которые могли бы доставить ей какие-то проблемы, подчеркнул он.
“И вопрос легитимности и нелегитимности Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дёргать. Когда американцы поняли, что глава киевского режима не хочет и не будет играть по правилам Трампа, тоже за эту ниточку ухватились и стали говорить, что русские сомневаются в легитимности Зеленского, а вы же можете ее подтвердить, проведите выборы, это вполне демократичная процедура”, — считает Ищенко.
И идея отставки Зеленского была вброшена не из Москвы, а из Вашингтона, отметил он.
“Пусть уйдет в отставку, что ему важнее Украина или своя власть? Так что там идут сложные переговоры между Россией и США. Все остальное — Европа, Украина, Зеленский, легитимность, нелегитимность — это вот эти булавы, которыми жонглируют жонглеры на арене”, — резюмировал обозреватель.
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
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