Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”
Зеленский в ауте
Вопрос легитимности и нелегитимности Владимира Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дергать. Когда американцы поняли, что глава киевского режима не хочет и не будет играть по правилам президента США Дональда Трампа, тоже ухватились за эту ниточку
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим украинским политиком.
“Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции. И Россия может в ней сомневаться и говорить: “Как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом?”, — пояснил Ищенко.
Поэтому пусть теперь Украина прыгает и объясняет, каким образом с ней подписывать соглашение о заморозке конфликта по линии фронта, заявил собеседник издания. И Россия избегает таким образом самых острых углов в этих переговорах, которые могли бы доставить ей какие-то проблемы, подчеркнул он.
“И вопрос легитимности и нелегитимности Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дёргать. Когда американцы поняли, что глава киевского режима не хочет и не будет играть по правилам Трампа, тоже за эту ниточку ухватились и стали говорить, что русские сомневаются в легитимности Зеленского, а вы же можете ее подтвердить, проведите выборы, это вполне демократичная процедура”, — считает Ищенко.
И идея отставки Зеленского была вброшена не из Москвы, а из Вашингтона, отметил он.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на