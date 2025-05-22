ПВО сбила больше ста украинских беспилотников за ночь — Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг сбили больше 100 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны
Из них 35 сбили над территорией Московского региона, 14 ликвидировали над Орловской областью, 12 - над Курской, 11 - над Белгородской, 10 - над территорией Тульской и девять - над Калужской областями.
Еще семь беспилотников нейтрализовали над Воронежской областью по три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один - над территорией Брянской области, перечислили в ведомстве.
О других успехах россиян - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
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