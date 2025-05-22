https://ukraina.ru/20250522/pvo-sbila-bolshe-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-za-noch--minoborony-1063321222.html

ПВО сбила больше ста украинских беспилотников за ночь — Минобороны

ПВО сбила больше ста украинских беспилотников за ночь — Минобороны - 22.05.2025 Украина.ру

ПВО сбила больше ста украинских беспилотников за ночь — Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг сбили больше 100 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны

2025-05-22T08:50

2025-05-22T08:50

2025-05-22T08:50

минобороны

вооруженные силы украины

орловская область

россия

новости

калужская область

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Из них 35 сбили над территорией Московского региона, 14 ликвидировали над Орловской областью, 12 - над Курской, 11 - над Белгородской, 10 - над территорией Тульской и девять - над Калужской областями.Еще семь беспилотников нейтрализовали над Воронежской областью по три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один - над территорией Брянской области, перечислили в ведомстве.О других успехах россиян - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.

орловская область

россия

калужская область

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минобороны, вооруженные силы украины, орловская область, россия, новости, калужская область