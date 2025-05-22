Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне - 22.05.2025 Украина.ру
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Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне
Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне - 22.05.2025 Украина.ру
Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне
Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения
2025-05-22T13:04
2025-05-22T13:27
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россия
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владимир путин
мария захарова
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Обращение главы государства зачитал замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.Международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" проходит в четверг в Москве.Подробнее о войне - в материале Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, владимир путин, мария захарова
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова

Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне

13:04 22.05.2025 (обновлено: 13:27 22.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения
Обращение главы государства зачитал замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
"И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения", - подчеркнул Путин.
Международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" проходит в четверг в Москве.
Подробнее о войне - в материале Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны на сайте Украина.ру.
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