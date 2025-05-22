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Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне

Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне - 22.05.2025 Украина.ру

Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне

Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения

2025-05-22T13:04

2025-05-22T13:04

2025-05-22T13:27

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Обращение главы государства зачитал замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.Международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" проходит в четверг в Москве.Подробнее о войне - в материале Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, владимир путин, мария захарова