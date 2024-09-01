Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны - 01.09.2024 Украина.ру
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Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны
Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны - 01.09.2024 Украина.ру
Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны
Исполнилось исполняется 85 лет с начала Второй мировой войны, приведшей на край гибели европейскую и всю человеческую цивилизацию. Об этом 1 сентября в своём ТГ-канале напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-09-01T09:44
2024-09-01T09:44
новости
запад
германия
ссср
мария захарова
адольф гитлер
красная армия
геноцид
1 сентября
вторая мировая война
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"Человечество никогда не знало подобной трагедии. В кровавую бойню было втянуто 61 государство, свыше 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. Общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн. человек, включая как военных, так и гражданское население", - констатировала официальный представитель МИД России.Она обратила внимание на обилие в современных трактовках начала мировой трагедии "откровенной лжи, конъюнктуры и своекорыстных интересов, стремления Запада снять с себя ответственность за прошлое". В числе неудобных для Запада фактов - Мюнхенский сговор 30 сентября 1938 года, который показал Советскому Союзу, как и за чей счёт западные страны будут решать вопросы безопасности, а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт."Многое предстоит узнать о той роли, которую Запад сыграл в разжигании нацизма. В частности, не рассекречены материалы о тайных предвоенных англо-германских переговорах летом 1939 года", - отметила Захарова.Она также констатировала, что "спустя 80 лет ситуация повторилась на примере неонацистского киевского режима, который Запад избрал в качестве инструмента для своей русофобской политики, для нанесения нашей стране "стратегического поражения".По мнению Захаровой, сегодня Запад настаивает на продолжении Киевом боевых действий тем самым подтверждая "свою вовлечённость в конфликт и заинтересованность в его продолжении, убийстве, как это сформулировал бывший президент США Дж. Буш Мл. как можно большего числа русских". Такая ситуация напомнила российскому дипломату оказание помощи гитлеровской Германии перед нападением на СССР."Вплоть до первых выстрелов Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассчитывали руками Гитлера ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента – Советский Союз. Да и та "странная война" или "сидячая война", которую эти страны вели против нацистской Германии вплоть до начала оккупации Франции в мае 1940 года не оставляет сомнений у здравомыслящих людей в истинных намерениях коллективного Запада тех времён", - заявила Захарова.Она также напомнила, что руководитель германской разведки Вальтер Шелленберг прямо говорил о желании многих руководителей III Рейха объединиться с Западом для удара по СССР. Только доблестные победы Красной Армии помешали осуществиться этим замыслам."В этом свете неприемлемы и кощунственны утверждения о некой "тождественности" нацизма и коммунизма, попытки возложить якобы равную ответственность за начало войны на Германию и СССР, замолчать решающий вклад Советского Союза на полях кровавых сражений Великой Отечественной войны, сломившего гитлеровскую военную машину, принизить подвиг наших воинов-освободителей", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Важнейшим итогом Великой Победы 9 мая 1945 года стал разгром наиболее агрессивных реакционных сил. СССР спас от физического уничтожения многие народы "неарийского" происхождения, которым была уготована участь сгинуть в нацистских концлагерях или превратиться в рабов, обратила внимание Захарова.Кроме того, сказала она, победа над нацистской Германией и милитаристской Японией способствовала подъёму национально-освободительного движения, крушению колониальной системы, созданию основ нового справедливого миропорядка под эгидой Организации Объединенных Наций."Сегодня, спустя более чем 80 лет наша страна вновь борется за свободное и независимое развитие мира. Мы боремся за право народов мира самим планировать своё будущее, определять путь развития, - подчеркнула Захарова. - Как показала Вторая мировая война претензии кого бы то ни было на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа".Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации 1 или 3? Когда началась II Мировая война
https://ukraina.ru/20240827/1057075195.html
https://ukraina.ru/20240530/1055389543.html
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новости, запад, германия, ссср, мария захарова, адольф гитлер, красная армия, геноцид, 1 сентября, вторая мировая война, история ссср, история, россия
Новости, Запад, Германия, СССР, Мария Захарова, Адольф Гитлер, Красная Армия, геноцид, 1 сентября, Вторая мировая война, история СССР, История, Россия

Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны

09:44 01.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Исполнилось исполняется 85 лет с начала Второй мировой войны, приведшей на край гибели европейскую и всю человеческую цивилизацию. Об этом 1 сентября в своём ТГ-канале напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Человечество никогда не знало подобной трагедии. В кровавую бойню было втянуто 61 государство, свыше 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. Общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн. человек, включая как военных, так и гражданское население", - констатировала официальный представитель МИД России.
Она обратила внимание на обилие в современных трактовках начала мировой трагедии "откровенной лжи, конъюнктуры и своекорыстных интересов, стремления Запада снять с себя ответственность за прошлое". В числе неудобных для Запада фактов - Мюнхенский сговор 30 сентября 1938 года, который показал Советскому Союзу, как и за чей счёт западные страны будут решать вопросы безопасности, а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт.
"Многое предстоит узнать о той роли, которую Запад сыграл в разжигании нацизма. В частности, не рассекречены материалы о тайных предвоенных англо-германских переговорах летом 1939 года", - отметила Захарова.
Она также констатировала, что "спустя 80 лет ситуация повторилась на примере неонацистского киевского режима, который Запад избрал в качестве инструмента для своей русофобской политики, для нанесения нашей стране "стратегического поражения".
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По мнению Захаровой, сегодня Запад настаивает на продолжении Киевом боевых действий тем самым подтверждая "свою вовлечённость в конфликт и заинтересованность в его продолжении, убийстве, как это сформулировал бывший президент США Дж. Буш Мл. как можно большего числа русских". Такая ситуация напомнила российскому дипломату оказание помощи гитлеровской Германии перед нападением на СССР.
"Вплоть до первых выстрелов Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассчитывали руками Гитлера ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента – Советский Союз. Да и та "странная война" или "сидячая война", которую эти страны вели против нацистской Германии вплоть до начала оккупации Франции в мае 1940 года не оставляет сомнений у здравомыслящих людей в истинных намерениях коллективного Запада тех времён", - заявила Захарова.
Она также напомнила, что руководитель германской разведки Вальтер Шелленберг прямо говорил о желании многих руководителей III Рейха объединиться с Западом для удара по СССР. Только доблестные победы Красной Армии помешали осуществиться этим замыслам.
"В этом свете неприемлемы и кощунственны утверждения о некой "тождественности" нацизма и коммунизма, попытки возложить якобы равную ответственность за начало войны на Германию и СССР, замолчать решающий вклад Советского Союза на полях кровавых сражений Великой Отечественной войны, сломившего гитлеровскую военную машину, принизить подвиг наших воинов-освободителей", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
30 мая, 15:50
На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация" Об этом рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Важнейшим итогом Великой Победы 9 мая 1945 года стал разгром наиболее агрессивных реакционных сил. СССР спас от физического уничтожения многие народы "неарийского" происхождения, которым была уготована участь сгинуть в нацистских концлагерях или превратиться в рабов, обратила внимание Захарова.
Кроме того, сказала она, победа над нацистской Германией и милитаристской Японией способствовала подъёму национально-освободительного движения, крушению колониальной системы, созданию основ нового справедливого миропорядка под эгидой Организации Объединенных Наций.
"Сегодня, спустя более чем 80 лет наша страна вновь борется за свободное и независимое развитие мира. Мы боремся за право народов мира самим планировать своё будущее, определять путь развития, - подчеркнула Захарова. - Как показала Вторая мировая война претензии кого бы то ни было на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа".
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации 1 или 3? Когда началась II Мировая война
 
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