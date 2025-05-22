https://ukraina.ru/20250522/pochemu-ne-unichtozhayut-vysokopostavlennykh-voennykh-na-ukraine-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-1063326764.html

"Почему не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир Скачко

"Почему не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир Скачко - 22.05.2025 Украина.ру

"Почему не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир Скачко

Продолжаем отвечать на вопросы наших читателей. Почему до сих пор не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?

2025-05-22T12:59

2025-05-22T12:59

2025-05-22T13:00

эксклюзив

украина

россия

владимир скачко

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Отвечает политический обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко:Есть несколько ответов на этот вопрос. Первый. Не хотят. Потому что существует расчёт: если на Украине сохранятся эти военные, на них можно будет опереться в будущем, когда придёт время менять систему власти. Главное — правильно их обработать и встроить в новую структуру. Второй. Менее приятный, но более честный: не могут достать. А значит — военная разведка, система наведения и точечного уничтожения по живым целям пока работает слабо. И это серьёзная проблема. Это особенно заметно, если учесть, что в зоне СВО Россия уже понесла потери среди своих генералов, а со стороны Украины — громких военных потерь (среди офицеров высшего звена) практически не видно.Да, ликвидируют одиозные, радикальные или просто нелепые фигуры, но настоящих генералов, тех, кто формирует военную стратегию ВСУ, — почти не трогают. А именно они — важнейшие цели на войне. Потому что именно они создают и управляют тактикой, по которой действует украинская армия.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

https://ukraina.ru/20250521/na-voprosy-chitateley-otvechaet-voennyy-obozrevatel-izdaniya-ukrainaru-gennadiy-alkhin-1063262917.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир скачко