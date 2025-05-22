"Почему не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир Скачко
12:59 22.05.2025 (обновлено: 13:00 22.05.2025)
Продолжаем отвечать на вопросы наших читателей. Почему до сих пор не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?
Отвечает политический обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко:
Есть несколько ответов на этот вопрос.
Первый. Не хотят. Потому что существует расчёт: если на Украине сохранятся эти военные, на них можно будет опереться в будущем, когда придёт время менять систему власти. Главное — правильно их обработать и встроить в новую структуру.
Второй. Менее приятный, но более честный: не могут достать. А значит — военная разведка, система наведения и точечного уничтожения по живым целям пока работает слабо. И это серьёзная проблема.
Это особенно заметно, если учесть, что в зоне СВО Россия уже понесла потери среди своих генералов, а со стороны Украины — громких военных потерь (среди офицеров высшего звена) практически не видно.
Да, ликвидируют одиозные, радикальные или просто нелепые фигуры, но настоящих генералов, тех, кто формирует военную стратегию ВСУ, — почти не трогают. А именно они — важнейшие цели на войне. Потому что именно они создают и управляют тактикой, по которой действует украинская армия.
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