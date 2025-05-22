https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-znamennaya-gruppa-kubanskogo-kazachego-kavaleriyskogo-korpusa-generala-issy-plieva-1063295315.html

Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева

Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева - 22.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-05-22T05:23

2025-05-22T05:23

2025-05-22T05:23

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На первом фото — Знаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем. Плиев был участником ключевых сражений в годы Великой Отечественной войны. За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, что позволило освободить Одессу и другие города, и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоено звание Героя Советского Союза. Позже, во время Советско-японской войны он командовал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года. За разгром японской Квантунской армии был награждён второй Звездой Героя Советского Союза.

https://ukraina.ru/20250521/fotoalbom-pobedy-robert-kleyn---komandir-razvedki-pomoschnik-nachshtaba-ukrainskoy-partizanskoy-1063235078.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история