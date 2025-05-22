Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-znamennaya-gruppa-kubanskogo-kazachego-kavaleriyskogo-korpusa-generala-issy-plieva-1063295315.html
Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева - 22.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-05-22T05:23
2025-05-22T05:23
80 лет победы
великая отечественная война
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063297149_0:65:3412:1984_1920x0_80_0_0_e859da88405a99b00c158cdb7b170fa6.jpg.webp
На первом фото — Знаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем. Плиев был участником ключевых сражений в годы Великой Отечественной войны. За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, что позволило освободить Одессу и другие города, и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоено звание Героя Советского Союза. Позже, во время Советско-японской войны он командовал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года. За разгром японской Квантунской армии был награждён второй Звездой Героя Советского Союза.
https://ukraina.ru/20250521/fotoalbom-pobedy-robert-kleyn---komandir-razvedki-pomoschnik-nachshtaba-ukrainskoy-partizanskoy-1063235078.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063297149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d93e5accbd67b38bab058429bc3dd9b6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева

05:23 22.05.2025
 
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкЗнаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем
Знаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На первом фото — Знаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем.
Плиев был участником ключевых сражений в годы Великой Отечественной войны. За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, что позволило освободить Одессу и другие города, и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Позже, во время Советско-японской войны он командовал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года. За разгром японской Квантунской армии был награждён второй Звездой Героя Советского Союза.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкСоветский артиллерийский расчет близ населенного пункта в районе Днепропетровска
Советский артиллерийский расчет близ населенного пункта в районе Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
Советский артиллерийский расчет близ населенного пункта в районе Днепропетровска
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкКомандир 57-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков награждает колхозника поселка Широкое Григория Ивановича Помпика медалью "За боевые заслуги". 3-ий Украинский фронт. Г.И. Помпик провел части 57-й гвардейской стрелковой дивизии по закрытой местности к переправе через реку Ингулец и указал брод, неизвестный противнику, чем обеспечил переправу наших войск без потерь
Командир 57-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков награждает колхозника поселка Широкое Григория Ивановича Помпика медалью За боевые заслуги. 3-ий Украинский фронт. Г.И. Помпик провел части 57-й гвардейской стрелковой дивизии по закрытой местности к переправе через реку Ингулец и указал брод, неизвестный противнику, чем обеспечил переправу наших войск без потерь - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Командир 57-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков награждает колхозника поселка Широкое Григория Ивановича Помпика медалью "За боевые заслуги". 3-ий Украинский фронт. Г.И. Помпик провел части 57-й гвардейской стрелковой дивизии по закрытой местности к переправе через реку Ингулец и указал брод, неизвестный противнику, чем обеспечил переправу наших войск без потерь
© РИА Новости . Иван Шагин / Перейти в фотобанкРазбитая немецкая автомобильная колонна в освобожденном от фашистско-немецких захватчиков селе под Никополем
Разбитая немецкая автомобильная колонна в освобожденном от фашистско-немецких захватчиков селе под Никополем - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Иван Шагин
Перейти в фотобанк
Разбитая немецкая автомобильная колонна в освобожденном от фашистско-немецких захватчиков селе под Никополем
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкГород Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
Город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
Роберт Александрович Клейн - командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Вчера, 10:33
Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизииВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"
05:45Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
05:30Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
05:23Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
05:20Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду
05:15Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
05:10Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
05:05"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
05:02Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий*
05:00Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского
04:55Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте
04:52Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов
04:45Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
04:30Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они
04:00Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
03:45Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
03:30Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
20:15Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
20:00ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой
Лента новостейМолния