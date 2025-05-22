Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкЗнаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На первом фото — Знаменная группа 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева в составе 3-го Украинского фронта во время выноса знамени перед боем.
Плиев был участником ключевых сражений в годы Великой Отечественной войны. За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, что позволило освободить Одессу и другие города, и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Позже, во время Советско-японской войны он командовал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года. За разгром японской Квантунской армии был награждён второй Звездой Героя Советского Союза.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкСоветский артиллерийский расчет близ населенного пункта в районе Днепропетровска
Советский артиллерийский расчет близ населенного пункта в районе Днепропетровска
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкКомандир 57-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков награждает колхозника поселка Широкое Григория Ивановича Помпика медалью "За боевые заслуги". 3-ий Украинский фронт. Г.И. Помпик провел части 57-й гвардейской стрелковой дивизии по закрытой местности к переправе через реку Ингулец и указал брод, неизвестный противнику, чем обеспечил переправу наших войск без потерь
Командир 57-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков награждает колхозника поселка Широкое Григория Ивановича Помпика медалью "За боевые заслуги". 3-ий Украинский фронт. Г.И. Помпик провел части 57-й гвардейской стрелковой дивизии по закрытой местности к переправе через реку Ингулец и указал брод, неизвестный противнику, чем обеспечил переправу наших войск без потерь
© РИА Новости . Иван Шагин / Перейти в фотобанкРазбитая немецкая автомобильная колонна в освобожденном от фашистско-немецких захватчиков селе под Никополем
Разбитая немецкая автомобильная колонна в освобожденном от фашистско-немецких захватчиков селе под Никополем
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкГород Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
Город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
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