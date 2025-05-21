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Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники
Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники - 21.05.2025 Украина.ру
Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с РФ, чтобы стереть историческую память народов
2025-05-21T09:55
2025-05-21T09:55
2025-05-21T09:55
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Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России.Подробнее о встрече с волонтерами - в материале "Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, украина, запад, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины
Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с РФ, чтобы стереть историческую память народов
Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России.
"Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего. Все на самом деле элементарно. Еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России, вот еще для чего", - сказал Путин.
Подробнее о встрече с волонтерами - в материале "Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ на сайте Украина.ру.