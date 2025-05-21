https://ukraina.ru/20250521/putin-obyasnil-zachem-na-ukraine-i-na-zapade-snosyat-pamyatniki-1063287232.html

Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники

Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники - 21.05.2025 Украина.ру

Путин объяснил, зачем на Украине и на Западе сносят памятники

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с РФ, чтобы стереть историческую память народов

2025-05-21T09:55

2025-05-21T09:55

2025-05-21T09:55

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Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России.Подробнее о встрече с волонтерами - в материале "Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, украина, запад, вооруженные силы украины