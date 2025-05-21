"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру
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"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ
"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру
"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ
Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин
2025-05-21T09:38
2025-05-21T09:56
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Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям.Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки Народного Фронта" Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Они заходят в города вслед за военными - по ходу разминирования - и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ."Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня - туда прилетает беспилотник", - сказал Касауров.Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником.Подробнее об украинском нацизме - в материале "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, курск, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Курск, Вооруженные силы Украины

"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ

09:38 21.05.2025 (обновлено: 09:56 21.05.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям.
Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки Народного Фронта" Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.
Они заходят в города вслед за военными - по ходу разминирования - и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.
"Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня - туда прилетает беспилотник", - сказал Касауров.
Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником.
"Понятно, с кем мы воюем: если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, понятно, это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, что же еще то... Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отреагировал Путин.
Подробнее об украинском нацизме - в материале "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине на сайте Украина.ру.
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