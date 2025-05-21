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"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ

"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру

"Люди с идеологией неонацизма": Путин о бойцах ВСУ

Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин

2025-05-21T09:38

2025-05-21T09:38

2025-05-21T09:56

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Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям.Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки Народного Фронта" Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Они заходят в города вслед за военными - по ходу разминирования - и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ."Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня - туда прилетает беспилотник", - сказал Касауров.Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником.Подробнее об украинском нацизме - в материале "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, курск, вооруженные силы украины