"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине
После госпереворота 2014 года новое руководство Украины создавало проблемы безопасности России и проводило политику в нацистском духе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ, министр напомнил, что позицию России по украинскому вопросу президент Владимир Путин изложил летом 2024 года. Согласно ей, Москва заинтересована не в перемирии, чтобы накачивать Украину оружием и натравливать на Россию, а обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование, справедливо отражающее интересы безопасности всех вовлечённых сторон, напомнил Лавров.
"Для этого необходимо устранить первопричины этого конфликта", - подчеркнул Лавров.
Москва годами предупреждала об опасности создания этих первопричин, сказал глава МИД РФ, указав на результаты деятельности путчистов, пришедших к власти в результате госпереворота на Украине 2014 года. Пришедшие тогда к власти путчисты создавали угрозы безопасности России, отметил министр, втягивая на украинскую территорию инфраструктуру НАТО.
"Второе, чем путчисты занимались, - это истребление русского языка, русской культуры, всего, что так или иначе связывало Украину и Россию. Вот, собственно говоря, и всё. Сюда же вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм", - сказал Лавров.
При этом он обратил внимание на военную составляющую предпосылок начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Ну и демилитаризация, поскольку, как я уже сказал, среди первопричин были планы НАТО по освоению территории Украины. Планировались базы к созданию на украинской территории, военно-морские базы планировались в Крыму – до госпереворота ещё. Госпероротчики должны были эти планы реализовывать на Азовском море. Это же всё было. Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать - он далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может", - сказал Лавров.
По словам министра, официальная делегация России исходит из этого, прибыв 15 мая на переговоры с украинской делегацией в Стамбул.
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