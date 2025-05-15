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"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине

"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине - 15.05.2025 Украина.ру

"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине

После госпереворота 2014 года новое руководство Украины создавало проблемы безопасности России и проводило политику в нацистском духе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-05-15T14:59

2025-05-15T14:59

2025-05-15T14:59

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Выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ, министр напомнил, что позицию России по украинскому вопросу президент Владимир Путин изложил летом 2024 года. Согласно ей, Москва заинтересована не в перемирии, чтобы накачивать Украину оружием и натравливать на Россию, а обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование, справедливо отражающее интересы безопасности всех вовлечённых сторон, напомнил Лавров.Москва годами предупреждала об опасности создания этих первопричин, сказал глава МИД РФ, указав на результаты деятельности путчистов, пришедших к власти в результате госпереворота на Украине 2014 года. Пришедшие тогда к власти путчисты создавали угрозы безопасности России, отметил министр, втягивая на украинскую территорию инфраструктуру НАТО.При этом он обратил внимание на военную составляющую предпосылок начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).По словам министра, официальная делегация России исходит из этого, прибыв 15 мая на переговоры с украинской делегацией в Стамбул.Тем временем: Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров

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