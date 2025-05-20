ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец - 20.05.2025 Украина.ру
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ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец
ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец - 20.05.2025 Украина.ру
ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец
Федеральная служба безопасности сообщила, что перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей
2025-05-20T12:25
2025-05-20T12:26
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"В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в материале.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в РФ из Латинской Америки.При перевозке наркотических средств курьеров задержали с поличным, из незаконного оборота у них изъяли 1110 килограммов запрещенных веществ.В апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в РФ, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы также были задержаны.Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.В отношении задержанных возбудили уголовные дела, их заключили под стражу.О других украинцах наркоторговцах - в материале В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Латинская Америка, ФСБ, ЕС

ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец

12:25 20.05.2025 (обновлено: 12:26 20.05.2025)
 
© courtney mandryk / flickr
© courtney mandryk / flickr
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Федеральная служба безопасности сообщила, что перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей
"В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в материале.
По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в РФ из Латинской Америки.
При перевозке наркотических средств курьеров задержали с поличным, из незаконного оборота у них изъяли 1110 килограммов запрещенных веществ.
В апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в РФ, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы также были задержаны.
Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела, их заключили под стражу.
О других украинцах наркоторговцах - в материале В Испании банда наркоторговцев, возглавляемая украинцем, ввозила в ЕС наркотики на украинских дронах на сайте Украина.ру.
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