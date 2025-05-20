Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте.
Чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии ЧССР, президент ЧССР (1968—1975), трижды Герой ЧССР, Герой Советского Союза.
Позже на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая отдельная пехотная бригада. В 1944 году бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус. В октябре 44-го под командованием Людвика Свободы войска корпуса вместе с советскими частями вступили на территорию Чехословакии, за освобождение которой и вели дальнейшие бои до конца войны.
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