https://ukraina.ru/20250520/fotoalbom-pobedy-general-komandir-1-go-chekhoslovatskogo-armeyskogo-korpusa-lyudvik-svoboda--1063236783.html

Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода

Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода - 20.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-20T13:02

2025-05-20T13:02

2025-05-20T13:02

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото — Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте. Чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии ЧССР, президент ЧССР (1968—1975), трижды Герой ЧССР, Герой Советского Союза. После нападения Германии на СССР Людвик Свобода добился разрешения на создание в Советском Союзе чехословацкой воинской части и после получения согласия был назначен заместителем командира 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона в городе Бузулук. Позже на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая отдельная пехотная бригада. В 1944 году бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус. В октябре 44-го под командованием Людвика Свободы войска корпуса вместе с советскими частями вступили на территорию Чехословакии, за освобождение которой и вели дальнейшие бои до конца войны.

https://ukraina.ru/20250430/fotoalbom-pobedy-posledniy-shturm-sevastopolya-sovetskimi-boytsami-1062472533.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история