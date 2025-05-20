Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода - 20.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода
Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода - 20.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-20T13:02
2025-05-20T13:02
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте. Чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии ЧССР, президент ЧССР (1968—1975), трижды Герой ЧССР, Герой Советского Союза. После нападения Германии на СССР Людвик Свобода добился разрешения на создание в Советском Союзе чехословацкой воинской части и после получения согласия был назначен заместителем командира 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона в городе Бузулук. Позже на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая отдельная пехотная бригада. В 1944 году бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус. В октябре 44-го под командованием Людвика Свободы войска корпуса вместе с советскими частями вступили на территорию Чехословакии, за освобождение которой и вели дальнейшие бои до конца войны.
https://ukraina.ru/20250430/fotoalbom-pobedy-posledniy-shturm-sevastopolya-sovetskimi-boytsami-1062472533.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода

13:02 20.05.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте
Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте.
Чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии ЧССР, президент ЧССР (1968—1975), трижды Герой ЧССР, Герой Советского Союза.
После нападения Германии на СССР Людвик Свобода добился разрешения на создание в Советском Союзе чехословацкой воинской части и после получения согласия был назначен заместителем командира 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона в городе Бузулук.
Позже на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая отдельная пехотная бригада. В 1944 году бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус. В октябре 44-го под командованием Людвика Свободы войска корпуса вместе с советскими частями вступили на территорию Чехословакии, за освобождение которой и вели дальнейшие бои до конца войны.
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