Быстрый или долгий срыв? О двух сценариях переговоров с Украиной и целях Запада — Колташов
Экономист, директор Института нового общества и авторТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о целях стамбульских переговоров для всех сторон, а также подвёл итоги турне Трампа по странам Персидского залива:
00:27 - Переговоры в Стамбуле: что происходит?
04:41 - Гаранты продолжения войны для Украины;
11:40 - О 18-м пакете санкций против России;
21:01 - О чём договорился Трамп в Саудовской Аравии?
26:05 - О раскачке рынка нефти.
*В интервью упоминаются Игорь Коломойский, а также Пётр Порошенко. В России они внесены в реестр террористов и экстремистов.
00:27 - Переговоры в Стамбуле: что происходит?
04:41 - Гаранты продолжения войны для Украины;
11:40 - О 18-м пакете санкций против России;
21:01 - О чём договорился Трамп в Саудовской Аравии?
26:05 - О раскачке рынка нефти.
*В интервью упоминаются Игорь Коломойский, а также Пётр Порошенко. В России они внесены в реестр террористов и экстремистов.
#Колташов #Стамбул #переговоры #СВО #ЕС #санкции #Зеленский #Россия #Украина
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ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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