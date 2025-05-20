https://ukraina.ru/20250520/bystryy-ili-dolgiy-sryv-o-dvukh-stsenariyakh-peregovorov-s-ukrainoy-i-tselyakh-zapada--koltashov-1063264702.html

Быстрый или долгий срыв? О двух сценариях переговоров с Украиной и целях Запада — Колташов

Быстрый или долгий срыв? О двух сценариях переговоров с Украиной и целях Запада — Колташов - 20.05.2025 Украина.ру

Быстрый или долгий срыв? О двух сценариях переговоров с Украиной и целях Запада — Колташов

Экономист, директор Института нового общества и авторТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о целях стамбульских... Украина.ру, 20.05.2025

2025-05-20T12:19

2025-05-20T12:19

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Экономист, директор Института нового общества и авторТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о целях стамбульских переговоров для всех сторон, а также подвёл итоги турне Трампа по странам Персидского залива:00:27 - Переговоры в Стамбуле: что происходит?04:41 - Гаранты продолжения войны для Украины;11:40 - О 18-м пакете санкций против России;21:01 - О чём договорился Трамп в Саудовской Аравии?26:05 - О раскачке рынка нефти.*В интервью упоминаются Игорь Коломойский, а также Пётр Порошенко. В России они внесены в реестр террористов и экстремистов.#Колташов #Стамбул #переговоры #СВО #ЕС #санкции #Зеленский #Россия #Украина ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashovНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, стамбул, дональд трамп, игорь коломойский, петр порошенко, украина.ру, ес, вконтакте