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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате - 19.05.2025 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
Владимир Зеленский по итогам встречи с папой Римским Львом XIV заверил в своем телеграм-канале, что согласен на диалог с Россией в любом формате
2025-05-19T07:14
2025-05-19T07:14
2025-05-19T07:21
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"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", - написал Зеленский.В минувшую пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.На следующий день госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.Первые переговоры российской и украинской делегации состоялись на прошлой неделе, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, трамп и зеленский, украина, ватикан, владимир зеленский, владимир мединский
Новости, Россия, Трамп и Зеленский, Украина, Ватикан, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
07:14 19.05.2025 (обновлено: 07:21 19.05.2025)
Владимир Зеленский по итогам встречи с папой Римским Львом XIV заверил в своем телеграм-канале, что согласен на диалог с Россией в любом формате
"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", - написал Зеленский.
В минувшую пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан
в качестве площадки для переговоров между Россией
и Украиной
.
На следующий день госсекретарь США Марко Рубио
выразил мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Первые переговоры российской и украинской делегации состоялись на прошлой неделе, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский
, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва
и Киев
договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.