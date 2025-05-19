https://ukraina.ru/20250519/ukraina-za-nedelyu-peregovory-v-stambule-strashnaya-noch-pod-kievom-1063223716.html

Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом

Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом - 19.05.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом

Первые прямые переговоры России и Украины за три года состоялись. Дальнейшая судьба диалога двух стран будет ясна уже в ближайшее время

2025-05-19T04:45

2025-05-19T04:45

2025-05-19T04:45

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

переговоры

сво

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Навстречу переговорам в СтамбулеВся первая половина недели прошла под знаком спекуляций, слухов и всевозможных прогнозов вокруг переговоров России и Украины в Турции.Десятого мая на встрече в Киеве Владимир Зеленский, а также лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции в совместном заявлении потребовали от РФ согласиться с 12 мая на прекращение огня на 30 дней, после чего приступить к переговорам.В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Эту инициативу поддержал президент США Дональд Трамп, который призвал Киев немедленно соглашаться на эту встречу.Это заявление спутало "коалиции желающих" все карты. Ультиматум Украины и Европы про остановку огня как главное требование для переговоров был фактически обнулен и повис в воздухе.После того, как по ситуации высказался Белый дом, Зеленский заявил, что готов к переговорам и лично поедет в Стамбул, но говорить будет только с Путиным.В Кремле прямо возможную встречу Путина и Зеленского не комментировали, но подчеркивали, что предложение о переговорах делегаций в Турции остается в силе, а имена соответствующих переговорщиков от России будут названы тогда, когда глава государства сочтет это нужным.В ситуацию еще раз вмешался Трамп, который пообещал, что если Путин и Зеленский приедут на переговоры в Стамбул, то он готов также прибыть туда и поучаствовать во встрече.В контексте гипотетической встречи Путина и Зеленского снова стал актуальным вопрос законодательного запрета на переговоры с лидером РФ, который был введен решением Совета национальной безопасности и обороны и подписан тогда еще легитимным президентом Украины.Москва ранее призывала Киев отменить этот запрет, если там хотят начать диалог с Россией. Отмечалось, что переговоры без отмены этого указа могут поставить под сомнение легитимность тех или иных соглашений в случае их достижения.Как заявил Зеленский во вторник, 13 мая, он себе переговоров с Путиным якобы не запрещал."Это нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю", - заявил он.Зеленский повторил, что готов к встрече с главой российского государства. По его словам, он намерен 15 мая провести переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, но при необходимости вместе с ним может прилететь на встречу с Путиным в Стамбул.В какой-то момент стало не понятно, состоятся ли переговоры вообще. Москва и Киев до последнего не раскрывали состав своих делегаций. Лишь в среду вечером Кремль объявил, что во главе российской делегации будет помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Стамбул отправились замминистра обороны Александр Фомин (вместе с Мединским они участвовали в первых стамбульских переговорах в 2022 году), замначальника Генштаба Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин.В Турцию в составе делегации также поехали первый заместитель начальника информации управления Генштаба Андрей Зорин (участвовал в переговорах при боях за «Азовсталь» и в Сирии), замначальника управления президента по гуманитарной сфере Екатерина Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.За день до вылета в Турцию они участвовали в совещании с Путиным, на котором, как сообщили в Кремле, присутствовали также министры, руководители силовых ведомств, командующие группировок СВО.День переговоровРоссийская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг. С самого утра у дворца Долмабахче, где должны были состояться переговоры, начали дежурить порядка 150 журналистов.Ряд СМИ сообщили, что переговоры начнутся в 10:00, однако затем эту информацию опровергли. Сообщалось, что встреча состоится во второй половине дня, перенос произошел по инициативе принимающей стороны.До этого момента оставалось неизвестным, кто поедет на переговоры от Украины.Отчасти свет на это пролил Зеленский, который в районе 12:00 мск прилетел в Анкару на встречу с Эрдоганом. У трапа самолета он рассказал журналистам, что от Украины в Турцию прилетело руководство всех разведок страны, представители МИД и его офиса.Зеленский подчеркнул, что намерен провести встречу с президентом Турции, после чего примет дальнейшее решение об участии в переговорах. В своем заявлении он назвал уровень российской делегации "бутафорским".Эти слова Зеленского раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это заслуженные люди, профессионалы, а он - клоун, неудачник и человек с неизвестным образованием", - сказала она.В районе 17:00 мск Зеленский начал свою пресс-конференцию после встречи с главой турецкого государства. По его словам, уровень представительства российской делегации свидетельствует, что РФ будто бы не готова к серьезным переговорам, но Киев все же направит к ним своих представителей, которых возглавит министр обороны Рустем Умеров. Это делается из уважения к Трампу и Эрдогану, отметил он.Как писали СМИ, такое решение было принято после консультаций с европейскими лидерами, которые все же посоветовали украинцам пойти на переговоры. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. С ним вместе в Стамбул отправились заместители глав различных силовых структур и представители МИД.Переговоры состоялись только на следующий день, так как делегация Украины не успевала в ранее назначенное время. Диалог продолжался порядка двух часов, после чего Мединский и Умеров сделали заявления для прессы.Как рассказал глава украинской делегации, в ходе переговоров была достигнута договоренность об обмене пленными 1000 на 1000, что станет крупнейшим таким обменом, он должен состояться на этой неделе."Работаем дальше", - сказал Умеров.По словам Мединского, Москва "довольна результатом" стамбульских переговоров. Он подтвердил информацию про обмен и заявил, что Россия "приняла к сведению" поступивший с украинской стороны запрос на встречу Зеленского и Путина."Каждая сторона детально пропишет свое видение возможного будущего прекращения огня", - отметил он, добавив, что после этого может последовать новая встреча.Одновременно с этим в ряде СМИ (например, Reuters) прошла официально не подтвержденная информация, что в ходе переговоров РФ выдвинула для прекращения огня требование к Украине вывести войска из всех регионов, которые вошли в состав России, но частично контролируются Киевом. По другим неподтвержденным данным, российская делегация якобы пригрозила, что в случае отказа может на следующих переговорах заявить требование об уже пяти областях (помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл.).Еще через день, 17 мая, Дональд Трамп объявил, что в понедельник проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным в 17:00 мск, после чего он позвонит Зеленскому и лидерам стран НАТО."Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто соглашение о прекращении огня, и эта крайне жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, закончится. Да благословит нас всех Бог!!!" - написал он у себя в соцсети.СВО продолжаетсяПереговоры переговорами, а российская спецоперация на Украине продолжается. За неделю ВС РФ освободили еще семь населенных пунктов, среди которых - Богатырь (ДНР) на левом берегу реки Волчья в 23 км к западу от Курахово и в 17 км к северу от Великой Новоселки.Согласно Минобороны России, взятие этого села нанесло существенный урон ВСУ на южно-донецком направлении."После того, как противник покинул последнюю, Богатырь стал самым крупным населенником, контролируемым ВСУ на южнодонецком направлении. От Богатыря до границы с Запорожской областью у противника больше нет серьезных укрепрайонов", - прокомментировал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.В воскресенье, 18 мая, украинские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о крупнейшем налете дронов "Герань-2" на украинские города. Украина сообщила, что всего было запущено 273 дрона, которые прошли модернизацию и стали еще более эффективными.Одной из целей стал военный аэродром в Василькове Киевской области. Украинский волонтер Татьяна Дубровская со ссылкой на своих знакомых в этом населенном пункте сообщила, что они пережили "страшную ночь"."В Киеве тоже были взрывы, но это даже не сравнить с этим ужасом", - написала она в соцсетях.Мэр города Наталья Баласинович назвала ночь "тяжелой для всех нас".Тем временем, на фоне потерь и неудач украинскую армию сотрясают скандалы. Так, в отставку подал комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин."Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Все, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались. Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, так что скоро буду готов рассказать кое-что друзьям-журналистам", - написал он у себя в соцсетях.Как сообщает местный журналист Юрий Бутусов, такая реакция Ширшина последовала на попытки ВСУ захватить приграничный российский населенный пункт Теткино в Курской области. По его информации, атаки украинских подразделений велись колоннами в лоб при активной работе дронов ВС РФ, что привело к большим потерям у наступающих.Обострение отношений с ВенгриейПрошедшая семидневка ознаменовалась также продолжением конфронтации Украины и Венгрии.Неделю назад Киев и Будапешт обменялись высылкой граждан противоположной стороны после того, как на Украине был задержан мужчина, которого обвинили в шпионаже в пользу Венгрии. После этого Украина выслала нескольких венгерских дипломатов, а с территории Венгрии в ответ депортировали украинца, причастного к разведывательной деятельности.В результате этих событий был отменена встреча представителей двух стран в Ужгороде, которая должна была быть посвящена обсуждению украинских законов, которые нарушают права венгерского и других нацменьшинств.Во вторник, 13 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в последние дни на его страну обрушалась «беспрецедентная атака спецслужб»."Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС", - рассказал он.Речь идет о референдуме, в ходе которого венгры выскажут свое мнение о членстве Украины в ЕС, против которого выступает официальный Будапешт. Плебисцит стартовал в апреле и продлится до июня. Его результаты носят консультативный характер.По словам Орбана, референдум все равно состоится, так как ни Киев, ни Брюссель не может решить за венгров этот вопрос.В связи с этой ситуацией власти страны созвали Совет обороны, на котором выяснилось, что спецслужбы Украины привлекли к своей операции венгерскую оппозиционную партию "Тиса"."Такого еще не было на памяти человечества", - отметил Орбан.В среду, 14 мая, венгерская газета Magyar Hirlap сообщила, что силы ПВО страны сбили беспилотник, которые спецслужбы Украины запустили с целью разведки. Официально эту информацию пока не подтвердили.Подробнее о значении первого тура переговоров и оценка предстоящего этапа урегулирования конфликта - в статье Ростислава Ищенко "О формате устойчивого планетарного мира"

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сво