https://ukraina.ru/20250519/zelenskiy-bez-kostyuma-i-vechnyy-ukrainskiy-stil-militari-1063229638.html

Зеленский без костюма. И вечный украинский стиль "милитари"

Зеленский без костюма. И вечный украинский стиль "милитари" - 19.05.2025 Украина.ру

Зеленский без костюма. И вечный украинский стиль "милитари"

Что скрывает украинский "стиль милитари"? И почему Зеленский упорно не хочет надеть костюм?

2025-05-19T12:49

2025-05-19T12:49

2025-05-19T13:21

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В странном "прикиде" - то ли рубашка и брюки, то ли тренировочный костюм - продолжает летать по миру Зеленский.В этом черном затрапезном одеянии он встречался и в Турции с президентом и кураторами из США и Англии.В том же черном костюмчике он появился в Ватикане, на встрече с Папой Римским.Основная же делегация в Стамбуле упорно не снимала военную форму.В стиле милитариМногие западные журналисты отметили тот факт, что украинская делегация прибыла на переговоры в стиле "милитари".Те, кто якобы "больше всех желает мира", явились в камуфляже.Они сигнализировали всему миру: мы - партия войны.А вот высшие чины, заметим, уже носят чёрное. Умеров, например, обрядился в чёрную рубаху, вслед за Зеленским. Что это значит?Началась цветная дифференциация штанов? ("Кин-дза-дза")Начальству - чёрное, как у эсэсовцев. Всем, кто рангом поменьше, - "пикселька", форма ВСУ.И почему Зеленский никак не наденет костюм? Его "альтер эго", Ермак, давно уже в костюме. А Зеленский остался где-то посредине. Не военный, но и одет не по протоколу.Что бы это значило?Бутафория и комедиантыЗеленский не делает ни шагу без совета английских консультантов.Чёрная рубаха и брюки полувоенного, полуспортивного образца призваны продолжать лепить из образа "комедианта Зе" образ "команданте Че". Давно, к сожалению, коммерциализированный и опошленный образ аргентинского и кубинского коммуниста Че Гевары.До этого он был наряжен консультантами в майку цвета хаки, такого же цвета штаны спортивного стиля. Куртка и кроссовки.Зеленский демонстрировал стиль "с утра до ночи работаю над военной стратегией", но в то же время скромно не надевал военной формы (он не имеет никакого воинского звания).Периодически появлялся на публике небритым: круглосуточно и поминутно якобы занят.Так же точно перед выборами будущему премьеру Армении Пашиняну советники из западных фондов посоветовали отрастить бороду. Он сразу стал выглядеть более мужественно.Теперь, кстати, сбрил.У Зеленского тоже решили эффект "милитари" притушить.Но "чёрный стиль" Зеленского - всё та же пошлость и бутафория, как и "стиль хаки".Бутафорскую комедию сыграл в очередной раз Зеленский, и побывав в Анкаре, отвечая нечто невразумительное, типа: "Я здесь. Этого достаточно".После этого пиар-актёр полетел в Рим, где показывал, как он опять вхож в мир западных элит. Все американцы с ним обменялись рукопожатием. Продал Украину вместе с недрами, теперь его опять допустили к рукам Вэнса и Рубио.Зря они, кстати, это делают. Нехорошая примета. "Черная метка" Зеленского продолжает исправно работать. Скоро могут лишиться должностей. Как и Папа Римский, кстати.Бандеризация и "политическое украинство" - заразное и опасное заболевание.Театральная дипломатияВсё это - часть "театральной дипломатии" Зеленского. Но работает она только на западе и только при поддержке "массовки" (Рубио, Вэнс, Папа Римский, Макрон, Стармер и т.д.)Но вот что пишут журналисты по поводу "выступления" Зеленского в Стамбуле: "Киев проявил недальновидность, сделав ставку на дипломатию, основанную на театральности Зеленского. Он имел большой успех в Европе, где его выступления любят, но нет ни намёка на успех в России", - написала испанская газета Publico.Зеленский пытался в Турции, как обычно, начать скандал, опять в стиле "криворожского гопника". Выбранная им тактика была глупой и не могла привести к успеху.Киев "не учёл сложность дипломатии Кремля. Они заставляют противника нервничать и не дают подсказок о своей настоящей дорожной карте"."Театральные игры Зеленского только помогают планам Кремля", - пишет Publico, - поскольку "дают Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов."Но что же всё-таки скрывает стиль "милитари", в котором предстали на переговорах в Стамбуле представители Украины?Что скрывает милитариСтиль милитари должен нечто скрыть, как это принято у политических украинцев, которые считают себя "умнейшими людьми" на планете.Выбран этот стиль, конечно, не просто так.Стиль Зеленского и Умерова - "чернорубашечники". Вооружённые отряды Национальной фашистской партии в Италии. Организованы Бенито Муссолини.Они теперь выглядят менее "милитари", но одежда их стала более угрожающей.Остальные пытаются прикинуться военными людьми. Но это не военные, это члены террористической организации "Украина".Все они - националисты, бандеровцы, которые поддерживают терроризм в чистом виде.Известный бандеровский "аттентат" - так называлось осуществление политических убийств членами ОУН* и УПА* в 1944 - 1950-х годах.Убивали "антиукраинских", а это были в большинстве своём обычные люди, врачи и учителя. А также советские партийные, комсомольские, профсоюзные деятели. Их называли "оккупационные чиновники".Надо заметить, что гитлеровцев и их администрации бандеровцы "оккупационными властями" не называли. "Аттентатов" на них не выдавали. Да и само слово "аттентат" - немецкое.Националисты на Украине в наши дни прямо заявляли, что убийства журналиста Олеся Бузины, политиков от Партии регионов Чечетова и Калашникова - это их бандеровские "аттентаты".Борис Филатов**, тогда депутат Рады, занимавшийся приватизацией, а сейчас губернатор Днепропетровска, публично радовался убийству политиков ("пришили очередную мразь"). И выражал радость: "надеюсь, это действительно заказное убийство".Терроризм в отношении мирного населения Донбасса, жителей Курской области. Убийство журналистки Дарьи Дугиной. Всё это деятельность террористической ячейки "Украина".Поэтому они и стоят кучкой якобы военных. Но есть огромная разница между армией и людьми в форме (или без формы), которые осуществляли геноцид населения и убирали политических противников с помощью заказных убийств.Массовка из военных и разведкаВоенных там тоже было немало, но такое впечатление, что их набрали для количества, "до кучи", как говорят на Украине.Основными же в делегации были, конечно, представители украинских организаций разведки и террора: Поклад, заместитель главы СБУ, Скибицкий, заместитель главы ГУР и Луговской, заместитель руководителя службы внешней разведки.Много пишут о том, что Поклад непосредственно причастен к убийству Киреева, члена предыдущей украинской делегации.Но ведь и Поклад, и Луговской являются непосредственными руководителями и организаторами террора против населения Украины. И конечно, это организаторы терактов на территории России.Это не просто делегация "продолжения войны", как её назвали в прессе. Это делегация продолжения и увеличения террора."Дипломат"Единственный "дипломат" в делегации Кислица - это "дипломат" в кавычках. До 2024 года Кислица был представителем Украины в ООН и устраивал бесконечные шоу, в стиле печально известного депутата Рады Алексея Гончаренко**.Кислица - специалист по пропагандистским шоу. А основным занятием "дипломата" были провокации, публикация различных картинок и ругательства в адрес России."Турецкий шпион"Ну и министр обороны Умеров. Это "турецкий шпион", человек, без сомнения, тесно связанный с турецкими спецслужбами. Также тесно связан он со спецслужбами американскими.Для того, чтобы Умерова точно назначили министром обороны, проследить за ходом голосования в Киев приезжал лично Блинкен.Но основная функция Умерова - "правильно" распределять огромный военный бюджет Украины.На сегодня, по сообщениям "Файнэншл Таймс", американцы не могут найти, куда делось 26 процентов оружия и техники, поставленной Украине.Зная особенности "политических украинцев", можно легко предположить, что цифра украденного намного больше. Какие там 26 процентов!Но Умеров правильно "перераспределил" эти потоки: "демам" в США, глобалистам в Европу, Зеленского с Ермаком тоже ни в коем случае не забывал. Судя по всему, справлялся успешно.Вся семья Умерова живет в США: жена, дети, брат - все граждане США.8647То, что вся делегация приехала в "милитари", это, можно предположить, демонстрация Трампу "бандеровской мощи".Украина демонстрируется как остриё копья Демпартии и европейских глобалистов.А в эти же дни в США произошёл большой скандал: бывший глава ФБР поместил фото ракушек, из которых сложены цифры 8647.86 - это "шифровка от мафии", означающая 8 на 6, восемь футов в длину и шесть в глубину, стандартный размер могилы в США. Ну а 47 - это сорок седьмой президент США, Дональд Трамп.Все поняли, кто прочитал этот пост, послание именно так: и конгрессмены, и обычные граждане США. И только глава ФБР оказался, по его словам, не в курсе."Просто ракушки были красивые. Понятия не имел, что это имеет политический смысл!"Зато Трамп, переживший два покушения, всё очень хорошо понял: "Он точно знал, что это значит. Вы директор ФБР и не знаете... Он был не очень компетентен, но не настолько. Он призывал к убийству президента США."Что же это такое?Это дикая злоба, когда сдают нервы даже у специально тренированного человека. Мы же не допускаем мысли, что глава ФБР - тяжёлый неврастеник? Хотя всё возможно, но говоря словами Трампа, "не настолько".Дикая злоба и угроза террора и политического убийства. Как у бандеровцев.Так вы же сами вырастили и впустили к себе бандеровцев. Вы же их поддерживали, благосклонно смотрели на геноцид населения на востоке Украины.Похлопывали их по плечу, жали руки.И сейчас происходит то же самое.Конечно, не так уж важно, в чёрном или в белом приезжает к ним Зеленский. Но своим чёрным зловещим одеянием он же что-то хочет сказать?"Чернорубашечник", кстати, уже в Ватикане.Там же, рядом с Ватиканом, в Риме, и началось когда-то их движение. Примерно тогда же Ватикан получил статус государства из рук Бенито Муссолини.Украинский выборУ членов украинской делегации есть жутковатая традиция: убирать одного из них по возвращению в Киев."После прошлых переговоров, по возвращению в Украину, одного из членов украинской делегации убила СБУ. Как вы думаете, кого из членов украинской делегации СБУ убьёт в этот раз?"Такой вопрос задаёт журналист Диана Панченко.Прямо как в детективе Агаты Кристи. Там было "12 негритят", и здесь 12 делегатов.* организация признана террористической, её деятельность на территории РФ запрещена** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, сша, ватикан, фбр, сбу, рада, рустем умеров