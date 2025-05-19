В Ставрополье задержали ячейку несовершеннолетних, готовивших теракты на 9 мая
© ЦОС ФСБ
© ЦОС ФСБ
Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористическом организации", - говорится в релизе.
По информации ведомства, несовершеннолетний житель Андроповского района области в прошлом году добровольно вступил в международную террористическую группировку через Telegram, а затем привлек туда еще восемь человек, из которых только один достиг совершеннолетия.
Силовикам известно, что группировка намеревалась напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Однако осуществить задуманное подросткам не удалось, накануне праздника были задержаны лидеры ячейки, а затем и остальные злоумышленники.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм", один из фигурантов уже дал признательные показания, расследование продолжается.
Также за пару дней до 9 мая сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. По данным спецслужб, атаку готовили три уроженца Украины. Подробности - в материале В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке.
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