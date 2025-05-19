https://ukraina.ru/20250519/v-stavropole-zaderzhali-yacheyku-nesovershennoletnikh-gotovivshikh-terakty-na-9-maya-1063229401.html

В Ставрополье задержали ячейку несовершеннолетних, готовивших теракты на 9 мая

В Ставрополье задержали ячейку несовершеннолетних, готовивших теракты на 9 мая - 19.05.2025 Украина.ру

В Ставрополье задержали ячейку несовершеннолетних, готовивших теракты на 9 мая

Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ

2025-05-19T10:38

2025-05-19T10:38

2025-05-19T10:38

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ставропольский край

каховка

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По информации ведомства, несовершеннолетний житель Андроповского района области в прошлом году добровольно вступил в международную террористическую группировку через Telegram, а затем привлек туда еще восемь человек, из которых только один достиг совершеннолетия.Силовикам известно, что группировка намеревалась напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Однако осуществить задуманное подросткам не удалось, накануне праздника были задержаны лидеры ячейки, а затем и остальные злоумышленники.Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм", один из фигурантов уже дал признательные показания, расследование продолжается.Также за пару дней до 9 мая сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. По данным спецслужб, атаку готовили три уроженца Украины. Подробности - в материале В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке.

ставропольский край

каховка

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новости, ставропольский край, каховка, херсонская область, фсб, следственный комитет, telegram