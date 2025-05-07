https://ukraina.ru/20250507/v-preddverii-dnya-pobedy-fsb-predotvratila-terakt-u-pamyatnika-tank-t-34-v-kakhovke-1062984606.html

В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке

В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке - 07.05.2025 Украина.ру

В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в ходе общения с журналистами

2025-05-07T12:12

2025-05-07T12:12

2025-05-07T12:17

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По данным спецслужб, атаку готовили три уроженца Украины. Они планировали совершить теракт в городе Каховке Херсонской области во время митинга памяти. Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города.У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Они задержаны. Телеграм-канал "RT на русском" выяснил, что уроженцы Украины, которые должны были устроить теракт в Херсонской области, были завербованы ещё осенью. Кроме того, издание заявило, что в подготовке взрыва у памятника "Танк Т-34" в Херсонской области участвовали отец и сын. Агентство РИА Новости опубликовало кадры задержания подозреваемых. Скриншот из видео прикреплен к данному материалу. Стоит напомнить, что украинские власти, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, неоднократно намекали и прямо говорили о провокациях во время майских праздником. Так, Зеленский говорил об ударе ВСУ по параду в Москве.

https://ukraina.ru/20250507/mash-putin-poruchil-opredelit-tseli-udara-oreshnikom-po-kievu-1062981446.html

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новости, херсонская область, каховка, россия, украина, владимир зеленский, фсб, теракт