В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке - 07.05.2025 Украина.ру
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В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке
В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке - 07.05.2025 Украина.ру
В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в ходе общения с журналистами
2025-05-07T12:12
2025-05-07T12:17
новости
херсонская область
каховка
россия
украина
владимир зеленский
фсб
теракт
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По данным спецслужб, атаку готовили три уроженца Украины. Они планировали совершить теракт в городе Каховке Херсонской области во время митинга памяти. Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города.У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Они задержаны. Телеграм-канал "RT на русском" выяснил, что уроженцы Украины, которые должны были устроить теракт в Херсонской области, были завербованы ещё осенью. Кроме того, издание заявило, что в подготовке взрыва у памятника "Танк Т-34" в Херсонской области участвовали отец и сын. Агентство РИА Новости опубликовало кадры задержания подозреваемых. Скриншот из видео прикреплен к данному материалу. Стоит напомнить, что украинские власти, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, неоднократно намекали и прямо говорили о провокациях во время майских праздником. Так, Зеленский говорил об ударе ВСУ по параду в Москве.
https://ukraina.ru/20250507/mash-putin-poruchil-opredelit-tseli-udara-oreshnikom-po-kievu-1062981446.html
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новости, херсонская область, каховка, россия, украина, владимир зеленский, фсб, теракт
Новости, Херсонская область, Каховка, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ФСБ, теракт

В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке

12:12 07.05.2025 (обновлено: 12:17 07.05.2025)
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в ходе общения с журналистами
По данным спецслужб, атаку готовили три уроженца Украины. Они планировали совершить теракт в городе Каховке Херсонской области во время митинга памяти. Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города.
У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Они задержаны. Телеграм-канал "RT на русском" выяснил, что уроженцы Украины, которые должны были устроить теракт в Херсонской области, были завербованы ещё осенью.
"Ранее у них была неудачная попытка подорвать авто с российскими военными. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа", — говорится в публикации.
Кроме того, издание заявило, что в подготовке взрыва у памятника "Танк Т-34" в Херсонской области участвовали отец и сын. Агентство РИА Новости опубликовало кадры задержания подозреваемых. Скриншот из видео прикреплен к данному материалу.
Стоит напомнить, что украинские власти, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, неоднократно намекали и прямо говорили о провокациях во время майских праздником. Так, Зеленский говорил об ударе ВСУ по параду в Москве.
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