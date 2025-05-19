Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики - 19.05.2025 Украина.ру
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Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики
Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики - 19.05.2025 Украина.ру
Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики
Переговоры России и Украины в Стамбуле, а также новые веяния в европейской культурной и политической жизни стали главными темами очередного выпуска программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1"
2025-05-19T13:22
2025-05-19T13:22
эксклюзив
россия
украина
европа
киселев
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
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ОписаниеВ прошлую пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины.Киселев рассказал о пяти пунктах, которые можно зафиксировать после состоявшейся встречи.1) Москва, как инициатор этих переговоров их итогами довольна;2) стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000.3) РФ и Украина пообещали представить свое видение условий прекращения огня для последующего обсуждения;4) Российская сторона приняла к сведению пожелание Украины провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского;5) Москва готова продолжать прямые контакты.Позиция Кремля – встреча главы российского государства с Зеленским возможна как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей. Подчеркивается, что в случае подписания каких-либо документов для России главным и принципиальным остается то, кто их будет подписывать с украинской стороны.В вопросе переговоров и условий для мирных соглашений сегодня актуальна и другая мысль российского лидера: чем дальше, тем хуже становится положение Украины."Отказываясь сегодня от предложения России, завтра можно потерять еще больше. Такова логика положения на земле", - заявил ведущий.Культура оговораВремя от времени хочется понять, чем дышат наши соседи по континенту – в Евросоюзе. В культурном смысле. И что такое хорошо, и что такое там плохо. Это же и есть в конечном счете культура, представление о прекрасном, сказал Киселев.Туристических поездок или даже работы там не всегда достаточно, продолжил он, но есть события, которые как симптомы - по ним если и не диагноз ставить, то можно себе что-то важное уяснить."Вот живет такой французский актер Жерар Депардье. Ему сейчас 76. Наверное, самый значительный в Европе из ныне живущих и работающих. В кино – с конца 60-х гг. прошлого века, более двухсот фильмов, премии – все: от "Оскара" до чего угодно. Любимец публики, иначе все достижения были бы невозможны", - рассказал Киселев.Депардье - любимец женщин, что тоже объяснимо, добавил он. Понятно, что на этом поприще актер прожил и богатую "мужскую" жизнь, но с особым отношением к женщине."Никогда, никогда в моей жизни я не насиловал ни одну женщину. Обидеть женщину было бы так же ужасно для меня, как наносить удары ногой в живот собственной матери", - говорил ранее Депардье.Звучит как исповедь, отметил Киселев, и не верить такому, да еще и с учетом личности – невозможно."Не верить такому, значит лелеять порок внутри себя настолько, что тогда уж приписываешь собственный порок всем", - считает ведущий.Теперь "агрессивные дамы" обвиняют великого актера и когда-то безусловно привлекательного для них мужчину в посягательстве на них. Причем в момент мнимого посягательства они не имели ничего против, отметил Киселев."Просто однажды ко мне зашла женщина, в первый раз легкой походкой она зашла в мою спальню. А теперь она говорит, что я ее изнасиловал. Потом она вернулась еще раз. Никогда между нами не было ни принуждения, ни насилия, ни протестов", - комментировал Депардье эти обвинения.По словам Киселева, такая искренность мэтру не помогла. Во вторник французский суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы условно, ему запретили избираться куда-либо в течение двух лет, а еще официально зарегистрировали как маньяка, то есть внесли в книгу регистрации сексуальных и насильственных преступлений.Для полноты картины следует добавить сюда крупные штрафы и компенсации за моральный ущерб жертвам и медицинские расходы.На процессе против Депардье презумпцией невиновности и не пахло, отметил Киселев. Это стало для Европы социальной нормой."Если есть обвинения в сексуальных домогательствах: не те слова, не те взгляды, не те жесты, прикосновения, то всегда и заведомо виновен, даже если ощущения переосмысленные спустя годы", - прокомментировал ведущий.Это к вопросу о культуре и культурной норме. Виноватым становится даже защитник, адвокат, а значит, что его аргументы и действия не в счет, отметил он.Как заявлял адвокат Депардье, сегодня считается, что постановка под сомнения обвинений представляет собой акт дополнительной агрессии. Теперь наступил новый этап: действия защиты в подобных процессах больше не принимаются. Речь идет об отрицании прав защиты.Адвокаты противоположной стороны сочли приговор кинозвезде победой всех женщин. При этом, подчеркнул Киселев, нашлись среди женщин и те, кто поддержал Депардье и заявил, что он не мог совершить что-либо подобное."Короче, всем нормальным совершенно ясно, что в случае Депардье речь идет об элементарном оговоре. Оговор на сексуальную тему там ныне культурная норма и не важно, Депардье ты или нет. У Депардье даже риска еще и побольше будет, он же богатый и знаменитый", - заявил Киселев.Еще одна культурная норма ЕвропыА вот другой показательный случай, продолжил Киселев.Вот уж неделю, как все в Европе обсуждают троицу – Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера – в купе поезда на Киев, где у президента Франции – главная роль.Речь идет о кадрах, где Макрон прячет от телекамер пакетик с белым порошком, который по официальной версии Елисейского дворца является лишь салфеткой."Нам даже не интересно ввязываться в этот спор. Главное в этой сцене, на мой взгляд, это то, сколь мелкой личностью предстает Макрон. Понимая, что его застали врасплох за чем-то предосудительным, он как бы украткой хватает это белое нечто и сначала стыдливо прячет в кулаке, скрестив руки в детской позе "не отдам". Потом, словно наперсточник и начинающий фокусник перепрятывает улику, как бы незаметно, но с явной натугой, в другой кулак. И, наконец, рука скользит судорожно за спину к заднему карману брюк. И вот как ничего и не было. Разве что-то было?" - прокомментировал Киселев.Сидящий слева от Макрона канцлер ФРГ Мерц – тоже участник сокрытия улик. Премьер Британии Стармер видит все это, но он тоже в этой игре."Послушайте, это всего лишь модель поведения. С ней мы имеем дело в других масштабах в государственных делах, в ходе международных контактов: что-то спрятать, сделать вид как ни в чем не бывало, прикинуться, включить машину опровержения через СМИ, свалить на другого, сыграть простачка, а где-то сыграть благородный пафос. Это же лицедейство в самом худшем исполнении", - отметил Киселев.Для нынешнего поколения европейских политиков – это тоже культурная норма.Иначе они даже и не умеют, резюмировал ведущий.О реалиях современной европейской "демократии" на примере состоявшихся накануне выборов президента Румынии - в материале издания Украина.ру Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента.
https://ukraina.ru/20250514/izmenyatsya-granitsy-ne-tolko-ukrainy-ischenko-o-potryaseniyakh-v-zapadnoy-evrope---1063120406.html
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Павел Котов
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, россия, украина, европа, киселев, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция
Эксклюзив, Россия, Украина, Европа, Киселев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция

Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики

13:22 19.05.2025
 
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Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Переговоры России и Украины в Стамбуле, а также новые веяния в европейской культурной и политической жизни стали главными темами очередного выпуска программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1"
Описание
В прошлую пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины.
Киселев рассказал о пяти пунктах, которые можно зафиксировать после состоявшейся встречи.
1) Москва, как инициатор этих переговоров их итогами довольна;
2) стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000.
3) РФ и Украина пообещали представить свое видение условий прекращения огня для последующего обсуждения;
4) Российская сторона приняла к сведению пожелание Украины провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского;
5) Москва готова продолжать прямые контакты.
Позиция Кремля – встреча главы российского государства с Зеленским возможна как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей. Подчеркивается, что в случае подписания каких-либо документов для России главным и принципиальным остается то, кто их будет подписывать с украинской стороны.
"Это тот самый вопрос о легитимности Зеленского как президента, о чем сам Путин говорил не раз", - отметил Киселев.
В вопросе переговоров и условий для мирных соглашений сегодня актуальна и другая мысль российского лидера: чем дальше, тем хуже становится положение Украины.
"Отказываясь сегодня от предложения России, завтра можно потерять еще больше. Такова логика положения на земле", - заявил ведущий.
Культура оговора
Время от времени хочется понять, чем дышат наши соседи по континенту – в Евросоюзе. В культурном смысле. И что такое хорошо, и что такое там плохо. Это же и есть в конечном счете культура, представление о прекрасном, сказал Киселев.
Туристических поездок или даже работы там не всегда достаточно, продолжил он, но есть события, которые как симптомы - по ним если и не диагноз ставить, то можно себе что-то важное уяснить.
"Вот живет такой французский актер Жерар Депардье. Ему сейчас 76. Наверное, самый значительный в Европе из ныне живущих и работающих. В кино – с конца 60-х гг. прошлого века, более двухсот фильмов, премии – все: от "Оскара" до чего угодно. Любимец публики, иначе все достижения были бы невозможны", - рассказал Киселев.
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкФранцузский актер Жерар Депардье посетил детскую городскую больницу №1 в Санкт-Петербурге
Французский актер Жерар Депардье посетил детскую городскую больницу №1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Депардье - любимец женщин, что тоже объяснимо, добавил он. Понятно, что на этом поприще актер прожил и богатую "мужскую" жизнь, но с особым отношением к женщине.
"Никогда, никогда в моей жизни я не насиловал ни одну женщину. Обидеть женщину было бы так же ужасно для меня, как наносить удары ногой в живот собственной матери", - говорил ранее Депардье.
Звучит как исповедь, отметил Киселев, и не верить такому, да еще и с учетом личности – невозможно.
"Не верить такому, значит лелеять порок внутри себя настолько, что тогда уж приписываешь собственный порок всем", - считает ведущий.
Теперь "агрессивные дамы" обвиняют великого актера и когда-то безусловно привлекательного для них мужчину в посягательстве на них. Причем в момент мнимого посягательства они не имели ничего против, отметил Киселев.
"Просто однажды ко мне зашла женщина, в первый раз легкой походкой она зашла в мою спальню. А теперь она говорит, что я ее изнасиловал. Потом она вернулась еще раз. Никогда между нами не было ни принуждения, ни насилия, ни протестов", - комментировал Депардье эти обвинения.
По словам Киселева, такая искренность мэтру не помогла. Во вторник французский суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы условно, ему запретили избираться куда-либо в течение двух лет, а еще официально зарегистрировали как маньяка, то есть внесли в книгу регистрации сексуальных и насильственных преступлений.
Для полноты картины следует добавить сюда крупные штрафы и компенсации за моральный ущерб жертвам и медицинские расходы.
На процессе против Депардье презумпцией невиновности и не пахло, отметил Киселев. Это стало для Европы социальной нормой.
14 мая, 14:50
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"Если есть обвинения в сексуальных домогательствах: не те слова, не те взгляды, не те жесты, прикосновения, то всегда и заведомо виновен, даже если ощущения переосмысленные спустя годы", - прокомментировал ведущий.
Это к вопросу о культуре и культурной норме. Виноватым становится даже защитник, адвокат, а значит, что его аргументы и действия не в счет, отметил он.
Как заявлял адвокат Депардье, сегодня считается, что постановка под сомнения обвинений представляет собой акт дополнительной агрессии. Теперь наступил новый этап: действия защиты в подобных процессах больше не принимаются. Речь идет об отрицании прав защиты.
Адвокаты противоположной стороны сочли приговор кинозвезде победой всех женщин. При этом, подчеркнул Киселев, нашлись среди женщин и те, кто поддержал Депардье и заявил, что он не мог совершить что-либо подобное.
"Короче, всем нормальным совершенно ясно, что в случае Депардье речь идет об элементарном оговоре. Оговор на сексуальную тему там ныне культурная норма и не важно, Депардье ты или нет. У Депардье даже риска еще и побольше будет, он же богатый и знаменитый", - заявил Киселев.
Еще одна культурная норма Европы
А вот другой показательный случай, продолжил Киселев.
Вот уж неделю, как все в Европе обсуждают троицу – Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера – в купе поезда на Киев, где у президента Франции – главная роль.
© соцсети
© соцсети
Речь идет о кадрах, где Макрон прячет от телекамер пакетик с белым порошком, который по официальной версии Елисейского дворца является лишь салфеткой.
"Нам даже не интересно ввязываться в этот спор. Главное в этой сцене, на мой взгляд, это то, сколь мелкой личностью предстает Макрон. Понимая, что его застали врасплох за чем-то предосудительным, он как бы украткой хватает это белое нечто и сначала стыдливо прячет в кулаке, скрестив руки в детской позе "не отдам". Потом, словно наперсточник и начинающий фокусник перепрятывает улику, как бы незаметно, но с явной натугой, в другой кулак. И, наконец, рука скользит судорожно за спину к заднему карману брюк. И вот как ничего и не было. Разве что-то было?" - прокомментировал Киселев.
Сидящий слева от Макрона канцлер ФРГ Мерц – тоже участник сокрытия улик. Премьер Британии Стармер видит все это, но он тоже в этой игре.
"Послушайте, это всего лишь модель поведения. С ней мы имеем дело в других масштабах в государственных делах, в ходе международных контактов: что-то спрятать, сделать вид как ни в чем не бывало, прикинуться, включить машину опровержения через СМИ, свалить на другого, сыграть простачка, а где-то сыграть благородный пафос. Это же лицедейство в самом худшем исполнении", - отметил Киселев.
Для нынешнего поколения европейских политиков – это тоже культурная норма.
Иначе они даже и не умеют, резюмировал ведущий.
О реалиях современной европейской "демократии" на примере состоявшихся накануне выборов президента Румынии - в материале издания Украина.ру Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента.
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