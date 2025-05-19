https://ukraina.ru/20250519/frantsuzskiy-grantoed-kak-evrosoyuz-izbral-rumynii-novogo-prezidenta-1063228720.html

Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента

Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента - 19.05.2025 Украина.ру

Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента

На президентских выборах в Румынии одержал победу мэр Бухареста Никушор Дан, представляющий праволиберальную евроатлантическую партию Союз спасения Румынии.

2025-05-19T10:02

2025-05-19T10:02

2025-05-19T10:02

эксклюзив

выборы

румыния

молдавия

париж

сальвадор дали

джорджи мелони

павел дуров

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063228923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8247d9ae3684ee8206a418b48343e8b3.jpg

По итогам обработки 100% бюллетеней он получил 53,60% голосов от 6 миллионов избирателей, и обогнал своего оппонента, лидера правопопулистской оппозиционной партии Альянс за объединение румын Джордже Симиона, которого поддержали 46,40% избирателей – то есть, более 5,3 миллионов румын.Эти результаты были озвучены на фоне беспрецедентного кризиса и скандала, связанного с внешним давлением на политическую систему Румынии.В первом туре прошлых президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2024 года, победил оппозиционный правый популист Кэлин Джорджеску. Во втором туре, назначенном на декабрь, он должен был противостоять Елене Ласкони, которая баллотировалась тогда от все того же Союза спасения Румынии.В этом противостоянии правых политиков разного толка (нужно помнить о том, что абсолютно все влиятельные и популярные румынские партии стоят сейчас на позициях великорумынского национализма и уионизма) Джорджеску наверняка одержал бы уверенную победу.Однако политический истеблишмент Румынии во главе с этническим немцем – президентом Клаусом Йоханнисом – решил не разводить ненужную демократию и отменил результаты выборов 2024 года. Это было сделано под предлогом того, что за оппозиционного кандидата агитировали в социальных сетях, с неких сомнительных аккаунтов, за которыми якобы стояла Россия.Как показало дальнейшее расследование, на самом деле сомнительную иностранную поддержку в масс-медиа получала Ласкони – потому что партия Союз спасения Румынии является политическим проектом Брюсселя, а ее кадровую основу составляют представители грантовых организаций, выдающих себя за честных, независимых и некоммерческих активистов.Это позволило Ласкони получить сомнительные голоса от представителей румынской диаспоры в Европейском союзе, а также в Молдавии, где у власти находится профессиональная грантоедка – президент Майя Санду, которая сама является гражданкой Румынии. Она заявляла о том, что румынскими паспортами обладает сегодня не мене миллиона молдаван. И не секрет, что прозападные НКО всегда умело манипулировали голосами этих людей.Новые выборы президента Румынии были назначены на май 2025-го – но победившего в прошлом году Кэлина Джорджеску к ним больше не допустили. В марте 2025 года местная центральная избирательная комиссия отказалась повторно зарегистрировать его в качестве кандидата, а румынский Конституционный суд единогласно поддержал эти совершенно неконституционные действия, которые шокировали своей безапелляционностью даже циничных американских политиков.Кандидатом от правых популистов стал Джордже Симион, которому прочили уверенную победу. И он действительно успешно выступил в первом туре, состоявшемся 4 мая, получив 40,96% избирателей, которые принесли ему первое место с очень большим разрывом.Симион отнюдь не является принципиальным политическим противником Запада, Евросоюза и НАТО. Эксперты и комментаторы писали о том, что в случае победы этот политик, скорее всего, проводил бы евроатлантическую линию, подобно радикальной националистической партии "Истинные финны" и итальянскому ультраправому премьер-министру Джордже Мелони.Однако Джордже Симион иногда позволял себе шагать не в ногу с мейнстримом. В частности, он призывал бороться за языковые и культурные права румынского населения, проживающего на территории Украины. А также пообещал рассказать о том, как именно румынские власти вмешивались в украинский конфликт – "действуя в ущерб румынским детям и нашим старикам".Такое развитие событий категорически не устраивало брюссельскую бюрократию. Поэтому она решила привести к власти прямого ставленника, который будет послушно выполнять любые распоряжения и приказы внешнего руководства, не оглядываясь на интересы самих румын. А на такую роль идеально подошел еще один лидер Союза спасения Румынии – бухарестский мэр Никушор Дан.Родившись в 1969 году в Трансильвании, он обучался математике в Бухаресте, а уже в начале девяностых годов уехал во Францию, где получил степень магистра в университете Высшей нормальной школе Парижа.В 1998 году Никушор Дан защитил докторскую степень в одном из парижских университетов, после чего вернулся обратно в Румынию, чтобы создать там новое учебное заведение для талантливой молодежи – клон французской Высшей нормальной школы. Разумеется, этот проект осуществлялся при финансовой поддержке в виде грантов, направленных на продвижение французского влияния в Восточной Европе.В нулевые годы Дан двинулся в большую политику, изначально ориентируясь на поддержку активистов и журналистов, представляющих многочисленные в Румынии прозападные НКО. Это помогло ему занять пост мэра столичного Бухареста. Однако Никушор не сумел добиться в этом качестве каких-либо заметных успехов, а потому безоговорочно проиграл Симиону по результатам первого тура, набрав всего 20% голосов избирателей.Но сейчас, во второму туре, Никушора Дана попросту сделали президентом. За него дружно проголосовали 1 644 319 проживающих за пределами страны румын – рекордное число в истории этого государства. И это несмотря на то, что официально за границей зарегистрировано около 6% от общего числа румынских избирателей – не более миллиона граждан.Конечно, в Европе не станут обращать внимание на эту очевидную фальсификацию – потому что ранее евроатлантисты таким же образом сделали президентом Молдавии Майю Санду, победившую за счет голосов иностранной диаспоры. А Симион уже поздравил Дана с победой, и явно не собирается бороться за украденную победу – чтобы над ним не совершили политическую расправу, как это сделали с выброшенным из политики Кэлином Джорджеску.В Румынии понимают, что внешнее вмешательство в национальные выборы приняло на этот раз совершенно неприличные формы. Медиа-деятель Павел Дуров заявил, что глава французской внешней разведки Николя Лернер обращался к нему, чтобы повлиять на выборы в Румынии путем блокировки оппозиционных телеграм-каналов. Потому что в Париже особенно рассчитывают на Никушора Дана как на свою давнюю креатуру."Нашим прошлом президентом был немец, а сейчас будет француз", – иронично пишут в соцсетях сами румыны, предлагая называть сегодняшнюю дату днем своего национального унижения.О выборах президента Польши - в статье Олега Хавича "Первый тур президентских выборов в Польше: борьба за четвёртое место"

румыния

молдавия

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, выборы, румыния, молдавия, париж, сальвадор дали, джорджи мелони, павел дуров, ес, нато