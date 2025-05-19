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Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ

Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ - 19.05.2025 Украина.ру

Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ

Артиллерийские подразделения ВС РФ в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-05-19T05:30

2025-05-19T05:30

2025-05-19T05:30

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В Харьковской области продолжаются упорные бои под Купянском, в районе Волчанска, Липцев. Расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили точки запуска БПЛА, минометные расчеты и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщил эксперт. Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника, добавил Алехин."Места расположения точек взлёта вражеских дронов были обнаружены нашими разведчиками за несколько минут до нанесения огневого поражения. Военнослужащие подразделения воздушной разведки обнаружили антенны и замаскированные стартовые точки БПЛА", — подчеркнул собеседник издания.После чего координаты целей были переданы артиллерийским расчётам самоходных гаубиц "Мста-С". После команды "К бою!" машины вместе с группами прикрытия выдвинулись на огневые позиции, сообщил Алехин."Особенность "Мста-С" заключается в том, что она оснащена цифровой системой наведения, что позволяет ей самостоятельно рассчитать траекторию и баллистические особенности каждого выстрела. Это повышает скорость наводки, а автомат заряжания позволяет совершить не менее 10 выстрелов в минуту", — уточнил автор.Параллельно с работой самоходных гаубиц "Мста-С" в контрбатарейной борьбе активно участвуют расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б". Расчёты 152-мм орудий наносят огневое поражение миномётчикам ВСУ, прикрывая российскую пехоту, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".

https://ukraina.ru/20250517/lbom-o-betonnuyu-stenu-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-fronte-1063211445.html

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