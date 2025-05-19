Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Артиллерийские подразделения ВС РФ в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Харьковской области продолжаются упорные бои под Купянском, в районе Волчанска, Липцев. Расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили точки запуска БПЛА, минометные расчеты и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщил эксперт.
Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника, добавил Алехин.
"Места расположения точек взлёта вражеских дронов были обнаружены нашими разведчиками за несколько минут до нанесения огневого поражения. Военнослужащие подразделения воздушной разведки обнаружили антенны и замаскированные стартовые точки БПЛА", — подчеркнул собеседник издания.
После чего координаты целей были переданы артиллерийским расчётам самоходных гаубиц "Мста-С". После команды "К бою!" машины вместе с группами прикрытия выдвинулись на огневые позиции, сообщил Алехин.
"Особенность "Мста-С" заключается в том, что она оснащена цифровой системой наведения, что позволяет ей самостоятельно рассчитать траекторию и баллистические особенности каждого выстрела. Это повышает скорость наводки, а автомат заряжания позволяет совершить не менее 10 выстрелов в минуту", — уточнил автор.
Параллельно с работой самоходных гаубиц "Мста-С" в контрбатарейной борьбе активно участвуют расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б". Расчёты 152-мм орудий наносят огневое поражение миномётчикам ВСУ, прикрывая российскую пехоту, резюмировал автор.
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