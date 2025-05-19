Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ - 19.05.2025 Украина.ру
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Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ
Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ - 19.05.2025 Украина.ру
Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ
Артиллерийские подразделения ВС РФ в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-05-19T05:30
2025-05-19T05:30
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В Харьковской области продолжаются упорные бои под Купянском, в районе Волчанска, Липцев. Расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили точки запуска БПЛА, минометные расчеты и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщил эксперт. Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника, добавил Алехин."Места расположения точек взлёта вражеских дронов были обнаружены нашими разведчиками за несколько минут до нанесения огневого поражения. Военнослужащие подразделения воздушной разведки обнаружили антенны и замаскированные стартовые точки БПЛА", — подчеркнул собеседник издания.После чего координаты целей были переданы артиллерийским расчётам самоходных гаубиц "Мста-С". После команды "К бою!" машины вместе с группами прикрытия выдвинулись на огневые позиции, сообщил Алехин."Особенность "Мста-С" заключается в том, что она оснащена цифровой системой наведения, что позволяет ей самостоятельно рассчитать траекторию и баллистические особенности каждого выстрела. Это повышает скорость наводки, а автомат заряжания позволяет совершить не менее 10 выстрелов в минуту", — уточнил автор.Параллельно с работой самоходных гаубиц "Мста-С" в контрбатарейной борьбе активно участвуют расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б". Расчёты 152-мм орудий наносят огневое поражение миномётчикам ВСУ, прикрывая российскую пехоту, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
https://ukraina.ru/20250517/lbom-o-betonnuyu-stenu-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-fronte-1063211445.html
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новости, россия, харьковская область, купянск, геннадий алехин, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, бпла, новости россии, артиллерия, сводка сво
Новости, Россия, Харьковская область, Купянск, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, БПЛА, новости России, артиллерия, сводка СВО

Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ

05:30 19.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Артиллерийские подразделения ВС РФ в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Харьковской области продолжаются упорные бои под Купянском, в районе Волчанска, Липцев. Расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили точки запуска БПЛА, минометные расчеты и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщил эксперт.
Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника, добавил Алехин.
"Места расположения точек взлёта вражеских дронов были обнаружены нашими разведчиками за несколько минут до нанесения огневого поражения. Военнослужащие подразделения воздушной разведки обнаружили антенны и замаскированные стартовые точки БПЛА", — подчеркнул собеседник издания.
После чего координаты целей были переданы артиллерийским расчётам самоходных гаубиц "Мста-С". После команды "К бою!" машины вместе с группами прикрытия выдвинулись на огневые позиции, сообщил Алехин.
"Особенность "Мста-С" заключается в том, что она оснащена цифровой системой наведения, что позволяет ей самостоятельно рассчитать траекторию и баллистические особенности каждого выстрела. Это повышает скорость наводки, а автомат заряжания позволяет совершить не менее 10 выстрелов в минуту", — уточнил автор.
Параллельно с работой самоходных гаубиц "Мста-С" в контрбатарейной борьбе активно участвуют расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б". Расчёты 152-мм орудий наносят огневое поражение миномётчикам ВСУ, прикрывая российскую пехоту, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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