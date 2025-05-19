https://ukraina.ru/20250519/evrosoyuz-ne-ponimaet-posledstviy-zatyagivaniya-ukrainskogo-konflikta---sovbez-belorussii-1063228088.html

Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии

Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии - 19.05.2025 Украина.ру

Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь 1" ответил, изменит ли Европа отношение по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта и необходимости проведения соответствующих переговоров.

2025-05-19T09:26

2025-05-19T09:26

2025-05-19T09:28

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"Сложно очень сделать прогноз за людей, которые мыслят немножко другими критериями, другими параметрами. Сегодня к власти (в Европе - ред.) пришли люди с другим порядком мыслей в голове, к сожалению. Они не понимают до конца, к чему это (продолжение конфликта на Украине - ред.) может привести в конечном итоге", - сказал Вольфович.Он выразил надежду, что "все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать".Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

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новости, европа, белоруссия, украина, вооруженные силы украины