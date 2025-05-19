Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии - 19.05.2025 Украина.ру
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Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии
Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии - 19.05.2025 Украина.ру
Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь 1" ответил, изменит ли Европа отношение по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта и необходимости проведения соответствующих переговоров.
2025-05-19T09:26
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"Сложно очень сделать прогноз за людей, которые мыслят немножко другими критериями, другими параметрами. Сегодня к власти (в Европе - ред.) пришли люди с другим порядком мыслей в голове, к сожалению. Они не понимают до конца, к чему это (продолжение конфликта на Украине - ред.) может привести в конечном итоге", - сказал Вольфович.Он выразил надежду, что "все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать".Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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новости, европа, белоруссия, украина, вооруженные силы украины
Новости, Европа, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины

Евросоюз не понимает последствий затягивания украинского конфликта - совбез Белоруссии

09:26 19.05.2025 (обновлено: 09:28 19.05.2025)
 
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Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь 1" ответил, изменит ли Европа отношение по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта и необходимости проведения соответствующих переговоров.
"Сложно очень сделать прогноз за людей, которые мыслят немножко другими критериями, другими параметрами. Сегодня к власти (в Европе - ред.) пришли люди с другим порядком мыслей в голове, к сожалению. Они не понимают до конца, к чему это (продолжение конфликта на Украине - ред.) может привести в конечном итоге", - сказал Вольфович.
Он выразил надежду, что "все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать".
"Все-таки Европа должна тоже оценить ситуацию и масштаб. Конфликт на Украине - это та искра, … уже костер, который может так захлестнуть всю Европу… Поэтому, наверное, все-таки шанс (на мир – ред.) должен быть, и все-таки мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и самое важное, что сегодня волнует людей", - сказал Вольфович.
Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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