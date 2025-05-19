Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны - 19.05.2025 Украина.ру
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Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны
Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны - 19.05.2025 Украина.ру
Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-05-19T07:32
2025-05-19T07:32
новости
россия
минобороны
вкс
су-34
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Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, вкс, су-34
Новости, Россия, Минобороны, ВКС, Су-34

Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны

07:32 19.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ
Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщило ведомство.
О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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