https://ukraina.ru/20250519/ekipazh-rossiyskogo-istrebitelya-udaril-po-ukrainskomu-punktu-upravleniya-bespilotnikami--minoborony-1063226899.html

Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны

Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны - 19.05.2025 Украина.ру

Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-05-19T07:32

2025-05-19T07:32

2025-05-19T07:32

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Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны, вкс, су-34