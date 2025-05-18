Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии - 18.05.2025 Украина.ру
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Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии
Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии - 18.05.2025 Украина.ру
Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии
В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-18T05:15
2025-05-18T05:15
новости
россия
днепропетровск
алексей анпилогов
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По его словам, фронтовые беспилотники действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения, отметил собеседник издания.Наступающие войска российской армии сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику, также уточнил эксперт.Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов, добавил собеседник издания.“Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас”, — заключил он.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/v-sto-raz-bolshe-chem-god-nazad-veseushnik-pozhalovalsya-na-roi-rossiyskikh-dronov--1063127140.html
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новости, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии

05:15 18.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По его словам, фронтовые беспилотники действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения, отметил собеседник издания.
Наступающие войска российской армии сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику, также уточнил эксперт.
“Тем не менее, мы, владея инициативой, предпринимаем больше оперативных действий. Мы ведем себя более гибко и варьируем удары. Именно поэтому нам удается медленное, но уверенное продвижение”, — заявил Анпилогов.
Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов, добавил собеседник издания.
“Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас”, — заключил он.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 17:06
"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
05:15Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии
18:36Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
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