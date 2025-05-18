Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По его словам, фронтовые беспилотники действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения, отметил собеседник издания.
Наступающие войска российской армии сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику, также уточнил эксперт.
“Тем не менее, мы, владея инициативой, предпринимаем больше оперативных действий. Мы ведем себя более гибко и варьируем удары. Именно поэтому нам удается медленное, но уверенное продвижение”, — заявил Анпилогов.
Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов, добавил собеседник издания.
“Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас”, — заключил он.
14 мая, 17:06"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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