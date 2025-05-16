Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия? - 16.05.2025 Украина.ру
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Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия? - 16.05.2025 Украина.ру
Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
Украина как капризная девица тянет резину: опоздаю на встречу, перенесу визит, а может вообще не явлюсь. Такое поведение на сленге называют "динамо". Очень похожая ситуация происходит в Стамбуле, где на 15 мая была запланирована встреча российской и украинской делегаций.
2025-05-16T12:41
2025-05-16T12:45
эксклюзив
стамбул
турция
владимир мединский
дональд трамп
владимир зеленский
"динамо"
мид
хамас
украина
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Вечером стало ясно, что украинская сторона на приехала в Стамбул, а встреча перенеслась на 16 мая на 10 утра. Затем время сместили на 12.30. Всё это время по всему городу носились сотни журналистов со всего мира, поджидая делегатов то у одного дворца, то у посольств. Цирк уже перестал веселить, а интрига превратилась в томительное, раздражающее ожидание. Собрали мнение экспертов по стамбульскому переговорному треку.Политический аналитик Алексей ПилькоЧестно говоря, всё шоу с переговорами в Стамбуле уже потеряло всякий смысл. Постоянные переносы, маринующие российскую делегацию, ставят её в положение просителя, которому нужно какое-то мирное соглашение. Особенно неудачной стала фраза Мединского про готовность к компромиссам. К каким? Озвученная до этого российская программа мира (конституционные границы, внеблоковый статус и демилитаризация) - это планка ниже нижнего. Тут вообще нет места для диалога.Всем понятно, что украинская делегация ни на какое соглашение с Москвой не пойдет. Всем ясно, что она будет устраивать из переговорного процесса пиар-шоу и только. Очевидно, что в его конце вину за провал переговоров попытаются "спихнуть" на Россию. Так какой смысл во всём происходящем? Понравиться Трампу? Накинуть плащ поборников мира? Хорошо выглядеть перед глобальным Югом. Для того, чтобы переговоры были успешными, необходимо заставить противника умолять о них(как умоляло о них украинское руководство в феврале - марте 2022 года). Например, в мае 1945 года штаб генерала Кребса просил советское командование о перемирии и сразу же принял решении о капитуляции берлинского гарнизона. Готово ли к такому варианту украинское политическое руководство? Нет, абсолютно не готово. Поэтому условий для переговоров нет абсолютно никаких. Всё это означает, что в Стамбуле будет происходить дипломатический цирк, где российская сторона будет изо всех сил изображать готовность договориться, а украинская - всячески издеваться и зарабатывать очки на пиаре. Изменить данную ситуацию можно исключительно военным способом. У дипломатии на данном этапе нет ни единого шанса. В этом плане не должно быть никаких иллюзий.Философ Александр ДугинТо, что происходит в Стамбуле - важно. Важнее, что пока ничего не происходит. Ещё важнее, что ничего быстрого и значительного (решения об окончании войны) там просто не может произойти.Тюрколог Владимир АватковНа Востоке время не имеет значения, только сама жизнь имеет значение. Сегодня или завтра - так, как предрешено. Многие суетятся, бегают за мелочами, упуская главное. А главное - ведь оно главное. И ни один пиар не поможет его подсветить, только сама история расставит всё по местам. Торопиться не надо.Политический и экономический аналитик Алексей КущХотел бы ошибиться, но нынешний Стамбул, как и предыдущий, может вместо мира стать неким ритуалом перед переходом войны на новый уровень эскалации. Вообще, ритуал "умывания рук" перед дальнейшим обострением, стал составной частью современной геополитической "телеологии". Это когда все процессы объясняются заранее определенной целью. Такой себе детерминизм или фатум.Дипломатия, к сожалению, утратила свою функцию "антидетерминизма", когда любую катастрофу в будущем можно предупредить, а не зафиксировать постфактум. Мы находимся в исторической фазе Фатума и "смерти дипломатии", когда предопределенность сметает все на своем пути. Поэтому и телеология геополитики. Напомню, телеология - от греческого телеос - "заключительный, совершенный" и логос - учение. А значит, ключевой вопрос, на который стоит искать ответ - это не "почему", а "зачем, с какой целью?". То есть причины и цели сливаются в единое целое.Политолог Максим ЖаровСтамбул 2.0. День первый.Весь день вместо переговоров Зеленский вёл медиа-наступление на Кремль, пытаясь убедить команду Трампа, что прислав в Турцию Мединского, Кремль "бутафорит" и не хочет реальных переговоров. Казалось бы, Кремль в ответ должен был бы поставить Киеву временные рамки пребывания российской делегации в Стамбуле. Но Кремль ради лелеемой им встречи Путина и Трампа и "переговоров на двоих" выбрал привычную тактику "стратегического терпения" и в ответное медиа-наступление против Зеленского не перешёл. И как оказалось к исходу дня, очень даже зря. Позиция команды Трампа к вечеру поменялась с приманивания Кремля возможным прилетом Трампа в Стамбул в пятницу до "понижения" своего уровня общения уже с делегацией Мединского, с которой не будет теперь встречаться даже Марко Рубио. В целом все это означает, завтра делегация Мединского с ненулевой вероятностью, но все же может встретиться с аналогичной по уровню делегацией Киева. И даже может быть обсудит "прекращение огня" и обмен пленных. Но этим дело может на данном этапе Стамбула 2.0. и ограничится. И кадровые решения Кремля по командованию Сухопутных войск говорят о том, что такая тактическая ничья в начале Стамбула 2.0. Кремль полностью устраивает. Впрочем, у противоположной стороны на этот счёт иное мнение и поэтому возможны варианты.Ещё на эту тему: "Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая
стамбул
турция
украина
кремль
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эксклюзив, стамбул, турция, владимир мединский, дональд трамп, владимир зеленский, "динамо", мид, хамас, украина, кремль
Эксклюзив, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, "Динамо", МИД, ХАМАС, Украина, Кремль

Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?

12:41 16.05.2025 (обновлено: 12:45 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Украина как капризная девица тянет резину: опоздаю на встречу, перенесу визит, а может вообще не явлюсь. Такое поведение на сленге называют "динамо". Очень похожая ситуация происходит в Стамбуле, где на 15 мая была запланирована встреча российской и украинской делегаций.
Вечером стало ясно, что украинская сторона на приехала в Стамбул, а встреча перенеслась на 16 мая на 10 утра. Затем время сместили на 12.30. Всё это время по всему городу носились сотни журналистов со всего мира, поджидая делегатов то у одного дворца, то у посольств. Цирк уже перестал веселить, а интрига превратилась в томительное, раздражающее ожидание. Собрали мнение экспертов по стамбульскому переговорному треку.
Политический аналитик Алексей Пилько
Честно говоря, всё шоу с переговорами в Стамбуле уже потеряло всякий смысл. Постоянные переносы, маринующие российскую делегацию, ставят её в положение просителя, которому нужно какое-то мирное соглашение.
Особенно неудачной стала фраза Мединского про готовность к компромиссам. К каким? Озвученная до этого российская программа мира (конституционные границы, внеблоковый статус и демилитаризация) - это планка ниже нижнего. Тут вообще нет места для диалога.
Всем понятно, что украинская делегация ни на какое соглашение с Москвой не пойдет. Всем ясно, что она будет устраивать из переговорного процесса пиар-шоу и только. Очевидно, что в его конце вину за провал переговоров попытаются "спихнуть" на Россию. Так какой смысл во всём происходящем? Понравиться Трампу? Накинуть плащ поборников мира? Хорошо выглядеть перед глобальным Югом.
Для того, чтобы переговоры были успешными, необходимо заставить противника умолять о них(как умоляло о них украинское руководство в феврале - марте 2022 года). Например, в мае 1945 года штаб генерала Кребса просил советское командование о перемирии и сразу же принял решении о капитуляции берлинского гарнизона. Готово ли к такому варианту украинское политическое руководство? Нет, абсолютно не готово. Поэтому условий для переговоров нет абсолютно никаких.
Всё это означает, что в Стамбуле будет происходить дипломатический цирк, где российская сторона будет изо всех сил изображать готовность договориться, а украинская - всячески издеваться и зарабатывать очки на пиаре. Изменить данную ситуацию можно исключительно военным способом. У дипломатии на данном этапе нет ни единого шанса. В этом плане не должно быть никаких иллюзий.
Философ Александр Дугин
То, что происходит в Стамбуле - важно. Важнее, что пока ничего не происходит. Ещё важнее, что ничего быстрого и значительного (решения об окончании войны) там просто не может произойти.
Тюрколог Владимир Аватков
На Востоке время не имеет значения, только сама жизнь имеет значение. Сегодня или завтра - так, как предрешено. Многие суетятся, бегают за мелочами, упуская главное. А главное - ведь оно главное. И ни один пиар не поможет его подсветить, только сама история расставит всё по местам. Торопиться не надо.
Политический и экономический аналитик Алексей Кущ
Хотел бы ошибиться, но нынешний Стамбул, как и предыдущий, может вместо мира стать неким ритуалом перед переходом войны на новый уровень эскалации.
Вообще, ритуал "умывания рук" перед дальнейшим обострением, стал составной частью современной геополитической "телеологии". Это когда все процессы объясняются заранее определенной целью. Такой себе детерминизм или фатум.
Дипломатия, к сожалению, утратила свою функцию "антидетерминизма", когда любую катастрофу в будущем можно предупредить, а не зафиксировать постфактум. Мы находимся в исторической фазе Фатума и "смерти дипломатии", когда предопределенность сметает все на своем пути. Поэтому и телеология геополитики.
Напомню, телеология - от греческого телеос - "заключительный, совершенный" и логос - учение. А значит, ключевой вопрос, на который стоит искать ответ - это не "почему", а "зачем, с какой целью?". То есть причины и цели сливаются в единое целое.
Политолог Максим Жаров
Стамбул 2.0. День первый.
Весь день вместо переговоров Зеленский вёл медиа-наступление на Кремль, пытаясь убедить команду Трампа, что прислав в Турцию Мединского, Кремль "бутафорит" и не хочет реальных переговоров. Казалось бы, Кремль в ответ должен был бы поставить Киеву временные рамки пребывания российской делегации в Стамбуле. Но Кремль ради лелеемой им встречи Путина и Трампа и "переговоров на двоих" выбрал привычную тактику "стратегического терпения" и в ответное медиа-наступление против Зеленского не перешёл.
И как оказалось к исходу дня, очень даже зря. Позиция команды Трампа к вечеру поменялась с приманивания Кремля возможным прилетом Трампа в Стамбул в пятницу до "понижения" своего уровня общения уже с делегацией Мединского, с которой не будет теперь встречаться даже Марко Рубио.
В целом все это означает, завтра делегация Мединского с ненулевой вероятностью, но все же может встретиться с аналогичной по уровню делегацией Киева. И даже может быть обсудит "прекращение огня" и обмен пленных. Но этим дело может на данном этапе Стамбула 2.0. и ограничится. И кадровые решения Кремля по командованию Сухопутных войск говорят о том, что такая тактическая ничья в начале Стамбула 2.0. Кремль полностью устраивает.
Впрочем, у противоположной стороны на этот счёт иное мнение и поэтому возможны варианты.
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ЭксклюзивСтамбулТурцияВладимир МединскийДональд ТрампВладимир Зеленский"Динамо"МИДХАМАСУкраинаКремль
 
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