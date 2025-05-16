https://ukraina.ru/20250516/dushitel-v-delegatsii--v-stambul-priletel-ubiytsa-kireeva-glavnoe-na-utro-16-maya-1063174175.html

"Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая

"Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру

"Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая

Украина назвала состав своей делегации на переговорах в Стамбуле. Среди делегатов — убийца одного из членов украинской делегации на переговорах в Белоруссии

2025-05-16T09:28

2025-05-16T09:28

2025-05-16T09:28

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Вечером 15 мая на сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского, которым утверждался состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле."Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединённых Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15 – 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе: Умеров Рустем Энверович – министр обороны Украины, глава делегации; Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации; Поклад Александр Валентинович – заместитель председателя Службы безопасности Украины, член делегации; Луговский Олег Васильевич – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации", — отмечалось в указе.Также членами делегации назначили: заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Шевченко, замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, замначальника штаба командования Воздушных сил ВСУ Евгения Шинкарёва, замначальника штаба Командования ВМС ВСУ Александра Дьякова, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ Алексея Маловацкого, старшего офицера Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александра Шерихова, офицера протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгия Кузьмичёва и советника главы Офиса президента Украины Александра Бевза.Главе делегации разрешили вносить по согласованию с Зеленским изменения в состав делегации Украины; привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.Также указ утверждал директивы делегации, которые были засекречены. Помимо этого утратившим действие признавался указ от 4 апреля 2022 года "О делегации для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовку и согласование проекта договора о гарантиях безопасности Украины".Утверждённый Зеленским состав делегации некоторых насторожил."Член украинской переговорной группы Александр Поклад — террорист и убийца, который уже ранее предлагал $250 000 за мою голову и до сих пор ищет возможность меня убить. В ближайшее время я опубликую больше информации. Прошу максимально распространять следующую публикацию!" — написал в своём телеграм-канале бежавший в Великобританию народный депутат Украины Артём Дмитрук.К своей заметке он прикрепил отрывок из расследования журналистки Дианы Панченко.В другой записи — той, которую просил максимально распространить — Дмитрук конкретизировал свои претензии к Покладу."Участник делегации от Украины – человек, который готовил мою ликвидацию и продолжает искать способы как это реализовать! Он был готов заплатить 250.000$ за мою голову!!! Советую всем посмотреть расследование Дианы Панченко по этому вопросу! Александр Поклад - убийца, террорист, совершивший тысячи убийств мирных беззащитных людей собственными руками! Человек, организовавший сотни террористических актов по всему миру!" — писал он в своём телеграм-канале.Дмитрук назвал одну из жертв Поклада."Именно он убил в центре Киеве члена украинской переговорной группы Дениса Киреева! У меня все тот же вопрос: как с ними и о чём разговаривать?!" — задал вопрос Дмитрук.Ранее ряд украинских СМИ называл Поклада садистом, известным под кличкой "Душитель". В 1996 году Поклад был осуждён за рэкет. Сообщалось о том, что он убивал детей, — об этом рассказывал бывший нардеп Игорь Мосийчук.Также Поклада подозревают в убийстве 5 марта 2022 года Дениса Киреева — сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины в начале спецоперации. Киреев присутствовал на переговорах с Россией в Белоруссии.В 2023 году получивший убежище в Швейцарии одесский поэт и сторонник Майдана Стас Домбровский заявил о том, что Поклад покрывает деятельность наркокартеля "Химпром", а также ряд мошеннических колл-центров.О том, что СБУ причастно к убийству Киреева сообщало и американское издание The Wall Street Journal.В интервью западным СМИ начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) также говорил, что за убийство Киреева несёт ответственность СБУ."Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Всё остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники — это факт", — заявил Буданов*.Он не ожидал таких действий СБУ против штатного сотрудника украинской военной разведки. Также он рассказал, что разговаривал о Кирееве с возглавлявшим тогда Службу безопасности Украины Иваном Бакановым, и тот "ничего толком не смог объяснить"."Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако своё мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Всё", — подчёркивал Буданов*.Он также признал, что Киреев был штатным сотрудником ГУР МОУ, у которого на переговорах была своя миссия."Я отправил его (Киреева — Ред.) туда (на переговоры с Россией в Белоруссии — Ред.). И первый раз и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ. Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", — признавался Буданов*.По его словам, смерть Киреева могла быть вызвана желанием не допустить долгих переговоров.Однако потом, в январе 2023 года, Буданов* выступил с совместным заявлением с главой СБУ Василием Малюком*, которое многие посчитали свидетельством примирения спецслужб. Поклад ответственность за свои действия не понёс. Напротив, его повысили в звании и должности.* — внесён в список экстремистов и террористовО первых заявлениях Украины и России — в статье Евгении Кондаковой "Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции".

https://ukraina.ru/20250515/gotovnost-k-kompromissam-i-rabochiy-nastroy-v-stambule-itogi-15-maya-1063164196.html

https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

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эксклюзив, хроники, стамбул, белоруссия, украина, кирилл буданов, артем дмитрук, сбу, вооруженные силы украины, офис президента