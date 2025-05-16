Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ
Уперевшись в Покровск и Мирноград, ВС РФ перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний рубеж обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки, рассказал эксперт.
Сейчас задача-максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска (Красноармейск) на север, добавил он.
"И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению", – подчеркнул Анпилогов.
Уперевшись в Покровск и Мирноград в ходе наступления, войска перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж, добавил он.
"К Покровску подходит две ветки. Обе находятся в зоне досягаемости наших дронов. И когда мы установим над ними артиллерийский, а потом – физический контроль, это переведет снабжение этой агломерации на проселочные дороги, которые, как мы знаем по опыту Угледара и Великой Новоселки, не справляются с обеспечением крупных группировок", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
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