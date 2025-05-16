https://ukraina.ru/20250516/shirokim-okhvatom-anpilogov-o-tom-kak-vs-rf-v-dvukh-storon-okruzhayut-krasnoarmeyskuyu-aglomeratsiyu-vsu-1063169589.html

Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ

Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру

Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ

Уперевшись в Покровск и Мирноград, ВС РФ перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний рубеж обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-16T04:00

2025-05-16T04:00

2025-05-16T04:00

новости

россия

константиновка

днепропетровск

вс рф

покровск/красноармейск

наступление вс рф

наступление россии

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg

На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки, рассказал эксперт.Сейчас задача-максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска (Красноармейск) на север, добавил он."И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению", – подчеркнул Анпилогов.Уперевшись в Покровск и Мирноград в ходе наступления, войска перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж, добавил он."К Покровску подходит две ветки. Обе находятся в зоне досягаемости наших дронов. И когда мы установим над ними артиллерийский, а потом – физический контроль, это переведет снабжение этой агломерации на проселочные дороги, которые, как мы знаем по опыту Угледара и Великой Новоселки, не справляются с обеспечением крупных группировок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html

россия

константиновка

днепропетровск

покровск/красноармейск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, константиновка, днепропетровск, вс рф, покровск/красноармейск, наступление вс рф, наступление россии, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости донбасса, донбасс, окружение всу