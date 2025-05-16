Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
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Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ
Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ
Уперевшись в Покровск и Мирноград, ВС РФ перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний рубеж обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-16T04:00
2025-05-16T04:00
новости
россия
константиновка
днепропетровск
вс рф
покровск/красноармейск
наступление вс рф
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На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки, рассказал эксперт.Сейчас задача-максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска (Красноармейск) на север, добавил он."И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению", – подчеркнул Анпилогов.Уперевшись в Покровск и Мирноград в ходе наступления, войска перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж, добавил он."К Покровску подходит две ветки. Обе находятся в зоне досягаемости наших дронов. И когда мы установим над ними артиллерийский, а потом – физический контроль, это переведет снабжение этой агломерации на проселочные дороги, которые, как мы знаем по опыту Угледара и Великой Новоселки, не справляются с обеспечением крупных группировок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html
россия
константиновка
днепропетровск
покровск/красноармейск
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новости, россия, константиновка, днепропетровск, вс рф, покровск/красноармейск, наступление вс рф, наступление россии, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости донбасса, донбасс, окружение всу
Новости, Россия, Константиновка, Днепропетровск, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Новости Донбасса, Донбасс, окружение ВСУ

Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ

04:00 16.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Уперевшись в Покровск и Мирноград, ВС РФ перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний рубеж обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки, рассказал эксперт.
Сейчас задача-максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска (Красноармейск) на север, добавил он.
"И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению", – подчеркнул Анпилогов.
Уперевшись в Покровск и Мирноград в ходе наступления, войска перешли к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж, добавил он.
"К Покровску подходит две ветки. Обе находятся в зоне досягаемости наших дронов. И когда мы установим над ними артиллерийский, а потом – физический контроль, это переведет снабжение этой агломерации на проселочные дороги, которые, как мы знаем по опыту Угледара и Великой Новоселки, не справляются с обеспечением крупных группировок", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Вчера, 17:58
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных минЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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04:00Широким охватом: Анпилогов о том, как ВС РФ в двух сторон окружают Красноармейскую агломерацию ВСУ
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