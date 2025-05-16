https://ukraina.ru/20250516/operativnyy-tyl-ne-mozhet-menyatsya-tak-zhe-bystro-kak-menyaetsya-liniya-fronta-pri-proryvakh-vs-rf--1063169990.html

Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт

Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт - 16.05.2025 Украина.ру

Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт

Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами: затянувшаяся распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-16T03:30

2025-05-16T03:30

2025-05-16T03:30

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Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами, никакого торможения боевых операций не было, отметил эксперт. Такими факторами является затянувшаяся из-за дождливой холодной весны распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров, добавил собеседник издания."Сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ. Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно", – отметил Анпилогов.Также удалось запустить железнодорожные ветки до станций, которые служат основными логистическими узлами, добавил он. Был проделан большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые дальше будут проделываться, следуя за наступающей армией, указал эксперт."А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/dmitriy-gusev-vms-estonii-podrazhaet-kaperam-britanii-a-evropa-gotovit-novyy-paket-bespoleznykh-1063151910.html

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