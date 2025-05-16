Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт - 16.05.2025 Украина.ру
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Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт
Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт - 16.05.2025 Украина.ру
Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт
Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами: затянувшаяся распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-16T03:30
2025-05-16T03:30
новости
алексей анпилогов
вс рф
наступление вс рф
всу
логистика
наступление
наступление россии
инженерные войска
сво
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Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами, никакого торможения боевых операций не было, отметил эксперт. Такими факторами является затянувшаяся из-за дождливой холодной весны распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров, добавил собеседник издания."Сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ. Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно", – отметил Анпилогов.Также удалось запустить железнодорожные ветки до станций, которые служат основными логистическими узлами, добавил он. Был проделан большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые дальше будут проделываться, следуя за наступающей армией, указал эксперт."А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/dmitriy-gusev-vms-estonii-podrazhaet-kaperam-britanii-a-evropa-gotovit-novyy-paket-bespoleznykh-1063151910.html
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новости, алексей анпилогов, вс рф, наступление вс рф, всу, логистика, наступление, наступление россии, инженерные войска, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Алексей Анпилогов, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, логистика, наступление, наступление России, инженерные войска, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт

03:30 16.05.2025
 
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Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами: затянувшаяся распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами, никакого торможения боевых операций не было, отметил эксперт.
Такими факторами является затянувшаяся из-за дождливой холодной весны распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров, добавил собеседник издания.
"Сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ. Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно", – отметил Анпилогов.
Также удалось запустить железнодорожные ветки до станций, которые служат основными логистическими узлами, добавил он. Был проделан большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые дальше будут проделываться, следуя за наступающей армией, указал эксперт.
"А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гусев интервью
Вчера, 16:00
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