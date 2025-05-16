Оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия фронта при прорывах ВС РФ – эксперт
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами: затянувшаяся распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Некоторое снижение темпов продвижения российских войск было обусловлено объективными факторами, никакого торможения боевых операций не было, отметил эксперт.
Такими факторами является затянувшаяся из-за дождливой холодной весны распутица, а также логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров, добавил собеседник издания.
"Сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ. Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно", – отметил Анпилогов.
Также удалось запустить железнодорожные ветки до станций, которые служат основными логистическими узлами, добавил он. Был проделан большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые дальше будут проделываться, следуя за наступающей армией, указал эксперт.
"А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
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