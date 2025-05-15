https://ukraina.ru/20250515/zolotoy-dozhd-v-pustyne-tramp-torguet-na-blizhnem-vostoke-1063158377.html
Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке
Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке - 15.05.2025 Украина.ру
Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершает торгово-дипломатическое турне по ключевым арабским странам Ближнего Востока, посетив с визитом Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
2025-05-15T17:20
2025-05-15T17:20
2025-05-15T17:36
эксклюзив
сша
саудовская аравия
ближний восток
джордж буш
барак обама (старший)
впк
дональд трамп
tesla
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Эта поездка уже привела к заключению крупных финансовых контрактов, которые называют историческими и прорывными. Они были подписаны по итогам саудовско-американского бизнес-форума, с участием руководства самых богатых транснациональных корпораций Америки – таких, как BlackRock, Tesla, Nvidia, Aramco и Amazon.В безводной аравийской пустыне пролился настоящий золотой дождь. По итогам этой встречи Саудовская Аравия и США подписали пакет взаимных инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для их достаточно продолжительных двухсторонних экономических отношений.Nvidia предоставит саудитам тысячи новейших микрочипов, а Amazon собирается реализовать с арабскими партнерами масштабный и дорогой проект по внедрению технологий искусственного интеллекта.Саудовская фирма DataVolt инвестирует около двадцати миллиардов долларов в американский энергетический сектор, а также построит на американской территории новые современные дата-центры. А американская компания GE Vernova, в свою очередь, поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и различное энергетическое оборудование на сумму свыше пятнадцати миллиардов долларов. Что очень поможет саудовцам в реализации масштабных и амбициозных инфраструктурных проектов.Кроме того, Саудовская Аравия закупит у США оружие и военные технологии – включая системы противовоздушной обороны – потратив на это 142 миллиарда.Эта сделка принесет флагманам американского ВПК рекордные прибыли. Экономическое сотрудничество с арабскими странами, которое активно развивается и стимулируется при Дональде Трампе, во многом направлено на то, чтобы вытащить из хронического кризиса главного американского авиапроизводителя – корпорацию Boeing. Потому что от ее стабильной работы зависит будущее многих других компаний-субподрядчиков из США.Саудовские власти заключили с руководством Boeing контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 для своего авиаперевозчика AviLease, выделив на эти цели почти пять миллиардов долларов. А катарская национальная авиакомпания Qatar Airways намерена купить 160 самолетов на сумму свыше 200 миллиардов, что является самой большой сделкой за всю историю Boeing. И на фоне этих новостей акции американской компании впервые за последнее время пошли вверх.Стоит ли удивляться, что выступающий на форуме Трамп не скупился на похвалы арабским монархиям, указывая на них в качестве примера финансового процветания и делового успеха.При этом он в пух и прах разнес политику своих предшественников – неоконсерваторов из администраций президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джозефа Байдена, которые организовали когда-то военную агрессию против Ирака, предпринимая безуспешные попытки переформатировать Ближний Восток по своим лекалам, пытаясь внедрить на его песчаных почвах так называемую повестку.Президент Трамп противопоставил этой политической стратегии опыт Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов."В конечном итоге так называемые строители наций разрушили гораздо больше стран, чем построили. Интервенционисты вмешивались в сложнейшие общества, которых они сами даже не понимали. Они пытались учить вас, как надо, но сами не имели ни малейшего представления, что делать. Мир, процветание и прогресс пришли не благодаря радикальному отказу от вашего наследия, а напротив – благодаря тому, что вы приняли свои национальные традиции и ту самую культуру, которую так глубоко любите.Сверкающее чудо Эр-Рияда и Абу-Даби было создано не так называемыми строителями наций, не неоконсерваторами и не либеральными неправительственными организации – теми, кто потратил триллионы и триллионы долларов, так и не сумев развить Кувейт, Багдад и множество других городов. Нет, рождение современного Ближнего Востока стало заслугой самих жителей этого региона – тех, кто живёт здесь всю свою жизнь, развивая свои суверенные государства, следуя своим уникальным взглядам и прокладывая собственный путь", – сказал американский лидер, обращаясь к присутствовавшим на встрече в Эр-Рияде арабским политикам.Экономическое сотрудничество между США и странами Персидского залива увязывается с попытками дипломатического разрешения затяжных политических кризисов.Как сообщают арабские медиа, уже в воскресенье американцы попробуют заключить при посредничестве Катара очередное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.Оно предусматривает временную приостановку боевых действий на срок около трех недель, возобновление поставок гуманитарной помощи для жителей разрушенного анклава, а также освобождение шести израильских заложников вместе с группой палестинских политических заключенных.В свою очередь, Саудовская Аравия организовала Трампу сенсационную встречу с новым сирийским президентом Ахмедом аль-Шараа (Джулани), к которой присоединился наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд."Президент США попросил Джулани выслать из Сирии всех палестинских и иностранных террористов, а также не допустить возрождения джихадистского государства. На сайте ФБР Джулани до сих пор значится в списке разыскиваемых террористов, но Трампа не смутило ни это, ни этнические чистки христиан, алавитов и друзов в Сирии. Саудовские деньги творят чудеса", – прокомментировал это в телеграм-канале Олег Царев.Саудовцы также предложили Вашингтону признать Палестинское государство и выразили надежду на нормализацию отношений между США и Ираном."Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества, большей региональной интеграции, торговли, инвестиций", – заявил после общения с Трампом министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Сирийские исламистские группировки постоянно пытаются провести в стране кровавые чистки, убивая представителей этноконфессиональных меньшинств.А израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке.Несомненно лишь то, что международные корпорации очень хорошо заработают на новых контрактах с ближневосточными странами, заключенных при непосредственном содействии Трампа.Читайте в развитие темы статью: Как США, как им кажется, победили всех
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эксклюзив, сша, саудовская аравия, ближний восток, джордж буш, барак обама (старший), впк, дональд трамп, tesla
Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке
17:20 15.05.2025 (обновлено: 17:36 15.05.2025)
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершает торгово-дипломатическое турне по ключевым арабским странам Ближнего Востока, посетив с визитом Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Эта поездка уже привела к заключению крупных финансовых контрактов, которые называют историческими и прорывными. Они были подписаны по итогам саудовско-американского бизнес-форума, с участием руководства самых богатых транснациональных корпораций Америки – таких, как BlackRock, Tesla, Nvidia, Aramco и Amazon.
В безводной аравийской пустыне пролился настоящий золотой дождь. По итогам этой встречи Саудовская Аравия и США подписали пакет взаимных инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для их достаточно продолжительных двухсторонних экономических отношений.
Nvidia предоставит саудитам тысячи новейших микрочипов, а Amazon собирается реализовать с арабскими партнерами масштабный и дорогой проект по внедрению технологий искусственного интеллекта.
Саудовская фирма DataVolt инвестирует около двадцати миллиардов долларов в американский энергетический сектор, а также построит на американской территории новые современные дата-центры. А американская компания GE Vernova, в свою очередь, поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и различное энергетическое оборудование на сумму свыше пятнадцати миллиардов долларов. Что очень поможет саудовцам в реализации масштабных и амбициозных инфраструктурных проектов.
Кроме того, Саудовская Аравия закупит у США оружие и военные технологии – включая системы противовоздушной обороны – потратив на это 142 миллиарда.
Эта сделка принесет флагманам американского ВПК рекордные прибыли. Экономическое сотрудничество с арабскими странами, которое активно развивается и стимулируется при Дональде Трампе, во многом направлено на то, чтобы вытащить из хронического кризиса главного американского авиапроизводителя – корпорацию Boeing. Потому что от ее стабильной работы зависит будущее многих других компаний-субподрядчиков из США.
Саудовские власти заключили с руководством Boeing контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 для своего авиаперевозчика AviLease, выделив на эти цели почти пять миллиардов долларов. А катарская национальная авиакомпания Qatar Airways намерена купить 160 самолетов на сумму свыше 200 миллиардов, что является самой большой сделкой за всю историю Boeing. И на фоне этих новостей акции американской компании впервые за последнее время пошли вверх.
Стоит ли удивляться, что выступающий на форуме Трамп не скупился на похвалы арабским монархиям, указывая на них в качестве примера финансового процветания и делового успеха.
При этом он в пух и прах разнес политику своих предшественников – неоконсерваторов из администраций президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джозефа Байдена, которые организовали когда-то военную агрессию против Ирака, предпринимая безуспешные попытки переформатировать Ближний Восток по своим лекалам, пытаясь внедрить на его песчаных почвах так называемую повестку.
Президент Трамп противопоставил этой политической стратегии опыт Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
"В конечном итоге так называемые строители наций разрушили гораздо больше стран, чем построили. Интервенционисты вмешивались в сложнейшие общества, которых они сами даже не понимали. Они пытались учить вас, как надо, но сами не имели ни малейшего представления, что делать. Мир, процветание и прогресс пришли не благодаря радикальному отказу от вашего наследия, а напротив – благодаря тому, что вы приняли свои национальные традиции и ту самую культуру, которую так глубоко любите.
Сверкающее чудо Эр-Рияда и Абу-Даби было создано не так называемыми строителями наций, не неоконсерваторами и не либеральными неправительственными организации – теми, кто потратил триллионы и триллионы долларов, так и не сумев развить Кувейт, Багдад и множество других городов. Нет, рождение современного Ближнего Востока стало заслугой самих жителей этого региона – тех, кто живёт здесь всю свою жизнь, развивая свои суверенные государства, следуя своим уникальным взглядам и прокладывая собственный путь", – сказал американский лидер, обращаясь к присутствовавшим на встрече в Эр-Рияде арабским политикам.
Экономическое сотрудничество между США и странами Персидского залива увязывается с попытками дипломатического разрешения затяжных политических кризисов.
Как сообщают арабские медиа, уже в воскресенье американцы попробуют заключить при посредничестве Катара очередное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Оно предусматривает временную приостановку боевых действий на срок около трех недель, возобновление поставок гуманитарной помощи для жителей разрушенного анклава, а также освобождение шести израильских заложников вместе с группой палестинских политических заключенных.
В свою очередь, Саудовская Аравия организовала Трампу сенсационную встречу с новым сирийским президентом Ахмедом аль-Шараа (Джулани), к которой присоединился наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
"Президент США попросил Джулани выслать из Сирии всех палестинских и иностранных террористов, а также не допустить возрождения джихадистского государства. На сайте ФБР Джулани до сих пор значится в списке разыскиваемых террористов, но Трампа не смутило ни это, ни этнические чистки христиан, алавитов и друзов в Сирии. Саудовские деньги творят чудеса", – прокомментировал это в телеграм-канале Олег Царев.
Саудовцы также предложили Вашингтону признать Палестинское государство и выразили надежду на нормализацию отношений между США и Ираном.
"Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества, большей региональной интеграции, торговли, инвестиций", – заявил после общения с Трампом министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент.
Сирийские исламистские группировки постоянно пытаются провести в стране кровавые чистки, убивая представителей этноконфессиональных меньшинств.
А израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке.
Несомненно лишь то, что международные корпорации очень хорошо заработают на новых контрактах с ближневосточными странами, заключенных при непосредственном содействии Трампа.