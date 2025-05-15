https://ukraina.ru/20250515/zolotoy-dozhd-v-pustyne-tramp-torguet-na-blizhnem-vostoke-1063158377.html

Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке

Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке - 15.05.2025 Украина.ру

Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершает торгово-дипломатическое турне по ключевым арабским странам Ближнего Востока, посетив с визитом Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

2025-05-15T17:20

2025-05-15T17:20

2025-05-15T17:36

эксклюзив

сша

саудовская аравия

ближний восток

джордж буш

барак обама (старший)

впк

дональд трамп

tesla

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Эта поездка уже привела к заключению крупных финансовых контрактов, которые называют историческими и прорывными. Они были подписаны по итогам саудовско-американского бизнес-форума, с участием руководства самых богатых транснациональных корпораций Америки – таких, как BlackRock, Tesla, Nvidia, Aramco и Amazon.В безводной аравийской пустыне пролился настоящий золотой дождь. По итогам этой встречи Саудовская Аравия и США подписали пакет взаимных инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для их достаточно продолжительных двухсторонних экономических отношений.Nvidia предоставит саудитам тысячи новейших микрочипов, а Amazon собирается реализовать с арабскими партнерами масштабный и дорогой проект по внедрению технологий искусственного интеллекта.Саудовская фирма DataVolt инвестирует около двадцати миллиардов долларов в американский энергетический сектор, а также построит на американской территории новые современные дата-центры. А американская компания GE Vernova, в свою очередь, поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и различное энергетическое оборудование на сумму свыше пятнадцати миллиардов долларов. Что очень поможет саудовцам в реализации масштабных и амбициозных инфраструктурных проектов.Кроме того, Саудовская Аравия закупит у США оружие и военные технологии – включая системы противовоздушной обороны – потратив на это 142 миллиарда.Эта сделка принесет флагманам американского ВПК рекордные прибыли. Экономическое сотрудничество с арабскими странами, которое активно развивается и стимулируется при Дональде Трампе, во многом направлено на то, чтобы вытащить из хронического кризиса главного американского авиапроизводителя – корпорацию Boeing. Потому что от ее стабильной работы зависит будущее многих других компаний-субподрядчиков из США.Саудовские власти заключили с руководством Boeing контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 для своего авиаперевозчика AviLease, выделив на эти цели почти пять миллиардов долларов. А катарская национальная авиакомпания Qatar Airways намерена купить 160 самолетов на сумму свыше 200 миллиардов, что является самой большой сделкой за всю историю Boeing. И на фоне этих новостей акции американской компании впервые за последнее время пошли вверх.Стоит ли удивляться, что выступающий на форуме Трамп не скупился на похвалы арабским монархиям, указывая на них в качестве примера финансового процветания и делового успеха.При этом он в пух и прах разнес политику своих предшественников – неоконсерваторов из администраций президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джозефа Байдена, которые организовали когда-то военную агрессию против Ирака, предпринимая безуспешные попытки переформатировать Ближний Восток по своим лекалам, пытаясь внедрить на его песчаных почвах так называемую повестку.Президент Трамп противопоставил этой политической стратегии опыт Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов."В конечном итоге так называемые строители наций разрушили гораздо больше стран, чем построили. Интервенционисты вмешивались в сложнейшие общества, которых они сами даже не понимали. Они пытались учить вас, как надо, но сами не имели ни малейшего представления, что делать. Мир, процветание и прогресс пришли не благодаря радикальному отказу от вашего наследия, а напротив – благодаря тому, что вы приняли свои национальные традиции и ту самую культуру, которую так глубоко любите.Сверкающее чудо Эр-Рияда и Абу-Даби было создано не так называемыми строителями наций, не неоконсерваторами и не либеральными неправительственными организации – теми, кто потратил триллионы и триллионы долларов, так и не сумев развить Кувейт, Багдад и множество других городов. Нет, рождение современного Ближнего Востока стало заслугой самих жителей этого региона – тех, кто живёт здесь всю свою жизнь, развивая свои суверенные государства, следуя своим уникальным взглядам и прокладывая собственный путь", – сказал американский лидер, обращаясь к присутствовавшим на встрече в Эр-Рияде арабским политикам.Экономическое сотрудничество между США и странами Персидского залива увязывается с попытками дипломатического разрешения затяжных политических кризисов.Как сообщают арабские медиа, уже в воскресенье американцы попробуют заключить при посредничестве Катара очередное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.Оно предусматривает временную приостановку боевых действий на срок около трех недель, возобновление поставок гуманитарной помощи для жителей разрушенного анклава, а также освобождение шести израильских заложников вместе с группой палестинских политических заключенных.В свою очередь, Саудовская Аравия организовала Трампу сенсационную встречу с новым сирийским президентом Ахмедом аль-Шараа (Джулани), к которой присоединился наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд."Президент США попросил Джулани выслать из Сирии всех палестинских и иностранных террористов, а также не допустить возрождения джихадистского государства. На сайте ФБР Джулани до сих пор значится в списке разыскиваемых террористов, но Трампа не смутило ни это, ни этнические чистки христиан, алавитов и друзов в Сирии. Саудовские деньги творят чудеса", – прокомментировал это в телеграм-канале Олег Царев.Саудовцы также предложили Вашингтону признать Палестинское государство и выразили надежду на нормализацию отношений между США и Ираном."Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества, большей региональной интеграции, торговли, инвестиций", – заявил после общения с Трампом министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Сирийские исламистские группировки постоянно пытаются провести в стране кровавые чистки, убивая представителей этноконфессиональных меньшинств.А израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке.Несомненно лишь то, что международные корпорации очень хорошо заработают на новых контрактах с ближневосточными странами, заключенных при непосредственном содействии Трампа.Читайте в развитие темы статью: Как США, как им кажется, победили всех

https://ukraina.ru/20250329/1062140059.html

сша

саудовская аравия

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, саудовская аравия, ближний восток, джордж буш, барак обама (старший), впк, дональд трамп, tesla