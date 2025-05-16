Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро"
16:21 16.05.2025 (обновлено: 16:29 16.05.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
В разгар сложных переговоров в Стамбуле украинская армия "дрогнет" перед лицом русских в Донбассе. Об этом 16 мая сообщила французская газета Le Figaro
Армия России за последние дни быстро продвинулась между Покровском и Константиновкой в Донбассе, создав опасный выступ, который украинская армия пытается охватить. Вновь возникает страх перед "крупным наступлением", сказано в публикации популярного французского издания.
"Территориальные завоевания России, замедлившиеся зимой и в начале весны (за исключением Курской области, где украинцы потерпели сокрушительное поражение), в течение недели снова растут в нескольких зонах фронта", - констатировала французская газета.
"За три дня они выросли в пять раз по сравнению со значениями прошлого месяца", — пояснил высокопоставленный французский офицер.
"Таким образом, фронт трескается в нескольких местах — в сторону Покровска, в сторону Константиновки или даже в сторону Лимана", - сказано в публикации.
В ней также приводится мнение о колебаниях ВСУ, у которых нет ни сил, ни средств для сдерживания наступления российской армии в Донбассе.
"Украинцы колеблются. Русские, которые меняют направления приложения усилий, подталкивают их к тому, чтобы слишком поздно задействовать недостаточные резервы. Устойчивость украинской системы сейчас, похоже, не в состоянии выдерживать последовательные потрясения", — цитирует издание наблюдателя за развитием событий.
15:49НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?В пятницу, 16 мая, на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО и Эстония приступили к расследованию инцидента с танкером Jaguar, произошедшем 14 мая в Балтийском море
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро встретился 15 мая в Турции с сенатором США Линдси Грэмом, "который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая 500% таможенных пошлин на импорт российской нефти", отметило французское издание.
Тем временем Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
Подписывайся на