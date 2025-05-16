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Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро"

Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро" - 16.05.2025 Украина.ру

Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро"

В разгар сложных переговоров в Стамбуле украинская армия "дрогнет" перед лицом русских в Донбассе. Об этом 16 мая сообщила французская газета Le Figaro

2025-05-16T16:21

2025-05-16T16:21

2025-05-16T16:29

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Армия России за последние дни быстро продвинулась между Покровском и Константиновкой в Донбассе, создав опасный выступ, который украинская армия пытается охватить. Вновь возникает страх перед "крупным наступлением", сказано в публикации популярного французского издания.Она привлекла высокопоставленного французского офицера, который пояснил обстановку в зоне боевых действий на территории Донбасса, где Россия с 2022 года проводит специальную военную операцию. По его словам, в мае российская армия за три дня кратно нарастила темпы продвижения к показателю апреля."За три дня они выросли в пять раз по сравнению со значениями прошлого месяца", — пояснил высокопоставленный французский офицер.В этом контексте издание рассмотрело сделанное Москве предложение о прекращении огня в зоне СВО, которое также стало предметом переговоров между Россией и Западом.В ней также приводится мнение о колебаниях ВСУ, у которых нет ни сил, ни средств для сдерживания наступления российской армии в Донбассе."Украинцы колеблются. Русские, которые меняют направления приложения усилий, подталкивают их к тому, чтобы слишком поздно задействовать недостаточные резервы. Устойчивость украинской системы сейчас, похоже, не в состоянии выдерживать последовательные потрясения", — цитирует издание наблюдателя за развитием событий.Также издание отметило, что накануне переговоров по решению украинской проблемы в Стамбуле Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. После этого глава МИД Франции призвал к ещё более жёсткому давлению на Россию.Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро встретился 15 мая в Турции с сенатором США Линдси Грэмом, "который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая 500% таможенных пошлин на импорт российской нефти", отметило французское издание.Тем временем Армия России освободила Вольное Поле в ДНР

https://ukraina.ru/20250516/nato-obyavilo-rossii-tankernuyu-voynu-k-chemu-privedet-piratskaya-diplomatiya-evropy-1063154532.html

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