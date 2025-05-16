Армия России освободила Вольное Поле в ДНР - 16.05.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
Армия России освободила Вольное Поле в ДНР - 16.05.2025 Украина.ру
Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщило Минобороны России.
2025-05-16T13:06
2025-05-16T13:06
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Российские военнослужащие из группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины."Противник потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - констатировали в Минобороны РФ.Ранее подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Торское в ДНР.Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли"
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Армия России освободила Вольное Поле в ДНР

13:06 16.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник генштаба ВС РФ В. Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток"
Начальник генштаба ВС РФ В. Герасимов посетил пункт управления группировки войск Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Подразделения российской войсковой группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Российские военнослужащие из группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.
"Противник потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - констатировали в Минобороны РФ.
Ранее подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Торское в ДНР.
Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли"
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