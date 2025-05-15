https://ukraina.ru/20250515/zelenskomu-pokazali-na-natovskuyu-dver---euractiv-1063142001.html

Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv

Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv - 15.05.2025 Украина.ру

Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv

Представителей Киева впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО "во избежание трений с США". Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой на источники

2025-05-15T11:05

2025-05-15T11:05

2025-05-15T11:05

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В материале уточняется, что основная причина такого решения - прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен". Чуть раньше итальянское информационное агентство Ansa обнародовало информацию о том, что США не желают видеть видеть Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО. По данным издания, многие союзники выражают недовольство по поводу возможного приглашения Зеленского, но "особенно недовольны в Вашингтоне".При этом в статье Ansa отмечается, что встреча Киева с членами блока все же может состояться, но только на уровне глав МИД и министров обороны. Такой шаг позволит сохранить диалог с Украиной без формального приглашения Зеленского, резюмировали итальянские журналисты.Разговоры о вступлении или невступлении Украины в НАТО ведутся уже много лет. Запад то обещает Киеву присоединение к альянсу, то отдаляет его в ближайшей или дальней перспективе. эксперты нередко сравнивали эту историю с притчей об осле и морковке.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что раз уж стало очевидно, что Украина не станет членом НАТО из-за "отсутствия консенсуса по этому вопросу", то в стране могут быть размещены европейские военные.В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали "коалицию желающих", в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.Саммит НАТО пройдет 24 и 25 июня. Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что участники встречи сосредоточатся на теме увеличения военных расходов и производства, а не вступлении Киева в блок.О планах Североатлантического альянса - материал автора издания Украина.ру Алексея Туманова Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай.

https://ukraina.ru/20250514/ssha-vystupili-protiv-priglasheniya-zelenskogo-na-sammit-nato-v-etom-godu-1063125017.html

https://ukraina.ru/20250512/v-kremle-otreagirovali-na-sanktsionnyy-ultimatum-koalitsii-zhelayuschikh-1063065119.html

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новости, украина, киев, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, мид, bloomberg