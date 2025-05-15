Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
Зеленский в ауте
Представителей Киева впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО "во избежание трений с США". Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой на источники
В материале уточняется, что основная причина такого решения - прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен".
Чуть раньше итальянское информационное агентство Ansa обнародовало информацию о том, что США не желают видеть видеть Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО. По данным издания, многие союзники выражают недовольство по поводу возможного приглашения Зеленского, но "особенно недовольны в Вашингтоне".
Разговоры о вступлении или невступлении Украины в НАТО ведутся уже много лет. Запад то обещает Киеву присоединение к альянсу, то отдаляет его в ближайшей или дальней перспективе. эксперты нередко сравнивали эту историю с притчей об осле и морковке.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что раз уж стало очевидно, что Украина не станет членом НАТО из-за "отсутствия консенсуса по этому вопросу", то в стране могут быть размещены европейские военные.
В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали "коалицию желающих", в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.
12 мая, 16:40В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих"Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов". Таким образом на обещание ЕС ввести против Москвы новые санкции в случае отказа последней от 30-дневного прекращения огня с 12 мая отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков
Саммит НАТО пройдет 24 и 25 июня. Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что участники встречи сосредоточатся на теме увеличения военных расходов и производства, а не вступлении Киева в блок.
О планах Североатлантического альянса - материал автора издания Украина.ру Алексея Туманова Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай.
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