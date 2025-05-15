Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv - 15.05.2025 Украина.ру
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Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
Представителей Киева впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО "во избежание трений с США". Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой на источники
2025-05-15T11:05
2025-05-15T11:05
новости
украина
киев
франция
владимир зеленский
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В материале уточняется, что основная причина такого решения - прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен". Чуть раньше итальянское информационное агентство Ansa обнародовало информацию о том, что США не желают видеть видеть Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО. По данным издания, многие союзники выражают недовольство по поводу возможного приглашения Зеленского, но "особенно недовольны в Вашингтоне".При этом в статье Ansa отмечается, что встреча Киева с членами блока все же может состояться, но только на уровне глав МИД и министров обороны. Такой шаг позволит сохранить диалог с Украиной без формального приглашения Зеленского, резюмировали итальянские журналисты.Разговоры о вступлении или невступлении Украины в НАТО ведутся уже много лет. Запад то обещает Киеву присоединение к альянсу, то отдаляет его в ближайшей или дальней перспективе. эксперты нередко сравнивали эту историю с притчей об осле и морковке.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что раз уж стало очевидно, что Украина не станет членом НАТО из-за "отсутствия консенсуса по этому вопросу", то в стране могут быть размещены европейские военные.В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали "коалицию желающих", в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.Саммит НАТО пройдет 24 и 25 июня. Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что участники встречи сосредоточатся на теме увеличения военных расходов и производства, а не вступлении Киева в блок.О планах Североатлантического альянса - материал автора издания Украина.ру Алексея Туманова Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай.
https://ukraina.ru/20250514/ssha-vystupili-protiv-priglasheniya-zelenskogo-na-sammit-nato-v-etom-godu-1063125017.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, мид, bloomberg
Новости, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД, bloomberg

Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv

11:05 15.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Представителей Киева впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО "во избежание трений с США". Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой на источники
В материале уточняется, что основная причина такого решения - прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен".
Чуть раньше итальянское информационное агентство Ansa обнародовало информацию о том, что США не желают видеть видеть Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО. По данным издания, многие союзники выражают недовольство по поводу возможного приглашения Зеленского, но "особенно недовольны в Вашингтоне".
При этом в статье Ansa отмечается, что встреча Киева с членами блока все же может состояться, но только на уровне глав МИД и министров обороны. Такой шаг позволит сохранить диалог с Украиной без формального приглашения Зеленского, резюмировали итальянские журналисты.
Зеленский в НАТО
Вчера, 16:47
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом годуВашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники
Разговоры о вступлении или невступлении Украины в НАТО ведутся уже много лет. Запад то обещает Киеву присоединение к альянсу, то отдаляет его в ближайшей или дальней перспективе. эксперты нередко сравнивали эту историю с притчей об осле и морковке.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что раз уж стало очевидно, что Украина не станет членом НАТО из-за "отсутствия консенсуса по этому вопросу", то в стране могут быть размещены европейские военные.
В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали "коалицию желающих", в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 16:40
В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих"Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов". Таким образом на обещание ЕС ввести против Москвы новые санкции в случае отказа последней от 30-дневного прекращения огня с 12 мая отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков
Саммит НАТО пройдет 24 и 25 июня. Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что участники встречи сосредоточатся на теме увеличения военных расходов и производства, а не вступлении Киева в блок.
О планах Североатлантического альянса - материал автора издания Украина.ру Алексея Туманова Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай.
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Заголовок открываемого материала
11:32Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
11:30Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии
11:05Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
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