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Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай

Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай - 14.05.2025 Украина.ру

Пока в Турции говорят о перемирии, НАТО и ЕС создают единую армию, целью которой будут Россия и Китай

14 мая в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО, 15 мая в Анталье пройдет неформальная встреча глав МИД Североатлантического альянса. Натовские военачальники говорят о растущей мощи блока и Украине как катализаторе

2025-05-14T21:08

2025-05-14T21:08

2025-05-14T21:08

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Начальники генеральных штабов армий стран НАТО провели 14 мая заседание под председательством главы Военного комитета Североатлантического альянса, адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Мероприятие поделили на три части: касательно объединенных войск в Европе, трансформации НАТО и совет Украина-НАТО. Военные чиновники потратили на это весь день, причем большая часть, судя по официальной программе, была посвящена Украине. Для прессы был открыт доступ только на утреннее вступительное слово и вечернюю пресс-конференцию адмирала Драгоне."Это был самый мой длинный день. Это моя первая пресс-конференция в качестве председателя", - сказал журналистам Драгоне. А журналистов в зале было не так много - главные мировые события в этот момент, в том числе и по линии НАТО, происходят в Турции.Адмирал занял пост председателя Военного комитета в январе 2025 года. Он поделился впечатлениями от четырех месяцев работы, зачитав подготовленный текст о тревожных сигналах с Украины, от администрации президента США, меняющейся геополитике, вызовах безопасности…"Во главе списка - агрессивная экспансия России, дестабилизирующее присутствие Китая в стратегических областях, терроризм и угроза кибератак, не забывая при этом о конкуренции в Арктике и космосе. Это очевидные и сопряженные с собой опасности и вызовы", - сказал Драгоне.Противники могут использовать то, что воспринимают как слабость, но это нечто - сильная сторона НАТО, заявил адмирал. Он перечислил основные задачи, которые рассматривали натовские военачальники:Укрепление коллективной обороны,Трансформация боевых действий. Под этим подразумевается цифровизация армий, командование и управление объединенной армией,Поддержка Украины. Драгоне назвал победу Украины (будто он не в курсе, что идут мирные переговоры, правда?) и моральным долгом, и инвестициями в безопасность Европы."Эта встреча была посвящена не только военным вопросам НАТО. Речь шла о нашей более широкой экосистеме безопасности. Завтрашняя встреча министров иностранных дел в Анталье еще больше продвинет обсуждение приоритетов НАТО. Это явный признак того, что Североатлантический альянс движется сообща, как никогда. И в то же время состоится заседание Военного комитета ЕС, что является прекрасным примером того, как НАТО и ЕС работают бок о бок", - сказал он.На заседании не обсуждался вопрос увеличения оборонных расходов стран-участниц НАТО до 5% ВВП, сообщил Драгоне. По его словам, начальники штабов не имеют отношение к этому вопросу, а сам механизм выглядит так: сначала в штабах придумывают угрозу, затем разрабатывают планы, потом смотрят, какие нужны средства для их реализации. По его личным ощущениям, существующая сейчас планка в 2% ВВП от каждого государства-члена НАТО не отвечает запросам военных.Евросоюз рассматривается как опора НАТО. В 2025 году в ЕС запланировали развернуть силы быстрого реагирования численностью до 5500 военнослужащих, напомнил Драгоне. Эта небольшая армия может быть переброшена куда-то вне зоны ответственности НАТО, уточнил он. Формирование Сил быстрого реагирования ЕС Драгоне назвал реакцией на "холодный душ от американской администрации", и этот процесс ускорил украинский конфликт.А украинский конфликт для военачальников НАТО - фактор сплочения 32 государств.- А предложение Трампа купить Гренландию обсуждали? - спросили журналисты.Нет, сказал Драгоне. Однако Арктика рассматривается в НАТО как "очень, очень, очень" важный театр военных действий, и поэтому, собственно, и работает штаб командования объединенных сил в Норфолке, ответственный за планирование, проведение и оценку операций в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.В зале повисла неловкая пауза. Вероятно, все, кто мог что-то спросить у Драгоне, улетели в Анталью. Ситуацию спасла девушка-видеооператор. Она спросила о том, как в НАТО реализуют новую политику по защите женщин от насилия во время боевых действий, и что изменилось за год.Политика осталась неизменной, все идет своим чередом, в НАТО есть офис, который этим занимается, ответил Драгоне.Извинился за опоздание.Назвал себя такой же жертвой, как и присутствовавшие журналисты.И ушел.Из того, что он рассказал, ясно только одно: Европа создает единую армию, а Украина для нее - и предлог, и лаборатория военных доктрин, и полигон. Подробнее о том, как в НАТО разрабатывают военные доктрины, какое отношение к этому имеет Украина - в материале Алексея Туманова Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине

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