Зеленский сообщил главное направление удара армии России - 15.05.2025 Украина.ру
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Зеленский сообщил главное направление удара армии России
Зеленский сообщил главное направление удара армии России - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский сообщил главное направление удара армии России
Пока делегация России готовится вступить в переговоры с украинской в Стамбуле, российская армия наступает и уже ясно направление главного удара. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T19:05
2025-05-15T19:06
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Прибыв в Анкару на назначенные 15 мая в Стамбуле переговоры с представителями России, Зеленский сообщил журналистам, что ему ничего не известно о местонахождении Путина.Зеленский выразил сомнения в желании Москвы вести прямые переговоры с Киевом и подчеркнул, что украинская делегация сформирована на высоком уровне и готова к переговорам 15 мая и даже 16 мая.При этом Зеленский усомнился в наличии у российской делегации полномочий для ведения продуктивных переговоров и заявил, что президент России на самом деле не желает дипломатического решения проблемы прекращения вооружённого конфликта на Украине.По мнению Зеленского, переговоры были заявлены Путиным с целью отсрочить введение новых санкций США и ЕС. Он также заявил, что российская армия наступает в зоне СВО на всех участках и готовит главный удар в направлении Сумской области – соседней с российской Курской областью."Наступательные действия - они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - заявил Зеленский.Армия России сейчас ведёт перегруппировку, поведал Зеленский, а ВСУ этому препятствуют."То есть они хотят делать это наступление", - сказал Зеленский, сославшись на украинских военачальников.Также Зеленский заявил, что ранее Киев предпринимал шаги по дипломатическому решению проблемы вооружённого конфликта.Сейчас, по словам Зеленского, позиция украинской делегации заключается в том, что Крым и другие подконтрольные России с 2014 года территории являются украинскими и на юридическое признание их российскими Киев не пойдёт.Также на эту тему: Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-rasskazal-svoyu-versiyu-initsiativy-putina-o-peregovorakh-v-stambule-1063159959.html
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Зеленский сообщил главное направление удара армии России

19:05 15.05.2025 (обновлено: 19:06 15.05.2025)
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Пока делегация России готовится вступить в переговоры с украинской в Стамбуле, российская армия наступает и уже ясно направление главного удара. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
Прибыв в Анкару на назначенные 15 мая в Стамбуле переговоры с представителями России, Зеленский сообщил журналистам, что ему ничего не известно о местонахождении Путина.
Зеленский выразил сомнения в желании Москвы вести прямые переговоры с Киевом и подчеркнул, что украинская делегация сформирована на высоком уровне и готова к переговорам 15 мая и даже 16 мая.
При этом Зеленский усомнился в наличии у российской делегации полномочий для ведения продуктивных переговоров и заявил, что президент России на самом деле не желает дипломатического решения проблемы прекращения вооружённого конфликта на Украине.
17:23
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в СтамбулеВладимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для того, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
По мнению Зеленского, переговоры были заявлены Путиным с целью отсрочить введение новых санкций США и ЕС. Он также заявил, что российская армия наступает в зоне СВО на всех участках и готовит главный удар в направлении Сумской области – соседней с российской Курской областью.
"Наступательные действия - они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - заявил Зеленский.
Армия России сейчас ведёт перегруппировку, поведал Зеленский, а ВСУ этому препятствуют.
"То есть они хотят делать это наступление", - сказал Зеленский, сославшись на украинских военачальников.
Также Зеленский заявил, что ранее Киев предпринимал шаги по дипломатическому решению проблемы вооружённого конфликта.
Сейчас, по словам Зеленского, позиция украинской делегации заключается в том, что Крым и другие подконтрольные России с 2014 года территории являются украинскими и на юридическое признание их российскими Киев не пойдёт.
Также на эту тему: Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал
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